Milyarderler Adasında 'Küçük Ev' Yapmak Yasak: En Az 464 Metrekare Şartı Var

Belediye yönetimi tarafından yürütülen denetimler sadece binalar ve peyzaj alanlarıyla sınırlı kalmıyor. Özel izin alınmadığı takdirde üçten fazla evcil hayvanın grup halinde barındırılması engelleniyor. Yüzme havuzu, misafir evi, çit ve acil durum jeneratörlerinin yerleşimi hususunda da belirli mesafe sınırları gözetiliyor. Belirlenen kuralları ihlal eden mülk sahiplerine günlük 500 dolara varan para cezaları verilirken, gerekli durumlarda inşaat izinlerinin iptali ve hukuki süreçlerin başlatılması yoluna gidiliyor.