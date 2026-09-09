Milyarderler Adasında 'Küçük Ev' Yapmak Yasak: En Az 464 Metrekare Şartı Var
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Kaynak: https://www.livemint.com/news/us-news...
Florida eyaletinde yer alan Miami kenti yakınlarındaki Biscayne Körfezi’nde konumlanan Indian Creek Village, dünyanın en yüksek servetine sahip isimlerini ağırlamayı sürdürüyor. Kamuoyunda 'milyarderlerin sığınağı' olarak adlandırılan bu yapay ada, üst düzey güvenlik tedbirleriyle dikkat çekiyor. Bölgede yaşamak büyük bir finansal gücün yanında belediyenin uyguladığı son derece sıkı yerleşim kurallarına uyma şartını da beraberinde getiriyor.
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Yerleşim alanında mimari tasarımdan bahçe bakımına kadar pek çok konuda katı standartlar uygulanıyor
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Kurallara uymayan mülk sahipleri yaptırımlarla ve günlük para cezalarıyla karşı karşıya kalıyor
Adaya erişim sağlayan tek giriş noktası gün boyunca özel güvenlik ekiplerince denetleniyor
Küresel ölçekte tanınan isimler adadaki mülk yatırımlarını her geçen gün artırıyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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