article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Milyarderler Adasında 'Küçük Ev' Yapmak Yasak: En Az 464 Metrekare Şartı Var

Milyarderler Adasında 'Küçük Ev' Yapmak Yasak: En Az 464 Metrekare Şartı Var

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
09.09.2026 - 11:15
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Florida eyaletinde yer alan Miami kenti yakınlarındaki Biscayne Körfezi’nde konumlanan Indian Creek Village, dünyanın en yüksek servetine sahip isimlerini ağırlamayı sürdürüyor. Kamuoyunda 'milyarderlerin sığınağı' olarak adlandırılan bu yapay ada, üst düzey güvenlik tedbirleriyle dikkat çekiyor. Bölgede yaşamak büyük bir finansal gücün yanında belediyenin uyguladığı son derece sıkı yerleşim kurallarına uyma şartını da beraberinde getiriyor.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://www.livemint.com/news/us-news...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yerleşim alanında mimari tasarımdan bahçe bakımına kadar pek çok konuda katı standartlar uygulanıyor

Yerleşim alanında mimari tasarımdan bahçe bakımına kadar pek çok konuda katı standartlar uygulanıyor

1939 yılında kurulan yerleşimde yapılaşma şartları belirli ilkeler çerçevesinde yürütülüyor. Ulaşım imkânları açısından dikkat çeken düzenlemelerin başında adada özel helikopter pisti yapılmasına izin verilmemesi geliyor. Konut inşaatlarında ise her bir yapının en az 464,5 metrekare büyüklüğe sahip bulunması ve binanın en az yüzde 75’lik bölümünün ana çatı altında yer alması şart koşuluyor. Yeşil alanların düzenlenmesine ilişkin kurallar dâhilinde bahçelerdeki çim yüksekliğinin 15,24 santimetreyi aşmaması öngörülüyor.

Kurallara uymayan mülk sahipleri yaptırımlarla ve günlük para cezalarıyla karşı karşıya kalıyor

Kurallara uymayan mülk sahipleri yaptırımlarla ve günlük para cezalarıyla karşı karşıya kalıyor

Belediye yönetimi tarafından yürütülen denetimler sadece binalar ve peyzaj alanlarıyla sınırlı kalmıyor. Özel izin alınmadığı takdirde üçten fazla evcil hayvanın grup halinde barındırılması engelleniyor. Yüzme havuzu, misafir evi, çit ve acil durum jeneratörlerinin yerleşimi hususunda da belirli mesafe sınırları gözetiliyor. Belirlenen kuralları ihlal eden mülk sahiplerine günlük 500 dolara varan para cezaları verilirken, gerekli durumlarda inşaat izinlerinin iptali ve hukuki süreçlerin başlatılması yoluna gidiliyor.

Adaya erişim sağlayan tek giriş noktası gün boyunca özel güvenlik ekiplerince denetleniyor

Adaya erişim sağlayan tek giriş noktası gün boyunca özel güvenlik ekiplerince denetleniyor

Indian Creek yerleşiminin sunduğu mahremiyet ortamı, kara ve su üzerinden sağlanan kesintisiz güvenlik devriyeleriyle destekleniyor. Adaya kara yoluyla ulaşımın sağlandığı tek köprüde özel güvenlik noktası bulunuyor. Bölgeye gelen ziyaretçilerin kimlik kontrolleri yapılırken, güvenlik ekipleri gerektiğinde araç arama yetkisini de elinde bulunduruyor. Su kenarında konumlanan 41 adet gayrimenkulün iç kısmında ise ada sakinlerine özel bir golf sahası yer alıyor.

Küresel ölçekte tanınan isimler adadaki mülk yatırımlarını her geçen gün artırıyor

Küresel ölçekte tanınan isimler adadaki mülk yatırımlarını her geçen gün artırıyor

Dünyaca ünlü iş insanları ve tanınmış simalar Indian Creek üzerindeki gayrimenkul yatırımlarıyla öne çıkıyor. Jeff Bezos adada yaklaşık 170 milyon dolar değerinde mülk satın alırken, Mark Zuckerberg ile Priscilla Chan çiftinin çok sayıda parsel üzerinde geliştirme projeleri yürüttüğü biliniyor. Tom Brady ve Ivanka Trump gibi isimler de adadaki yerleşimciler arasında gösteriliyor. Eyalet düzeyinde kişisel gelir vergisinin alınmaması, yüksek gelir grubundaki yatırımcıların bölgeye gösterdiği ilgiyi artıran temel etkenler arasında bulunuyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın