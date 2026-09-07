Ne Kömür Ne Gaz Gerekiyor: Yemek Pişirmek İçin Güneşi Kullanıyorlar
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Kaynak: https://noticiasambientales.com/innov...
Doğu Afrika ülkesi Burundi'de, mutfakta geleneksel yakıt kullanımına son verecek önemli bir çevre projesi hayata geçirildi. 14 milyonluk nüfusuyla öne çıkan ülkede, yemek pişirme süreçlerinde odun ve odun kömürünün yoğun şekilde tercih edilmesi orman varlığını ciddi düzeyde tehdit ediyordu. Hatta bazı bölgelerde kömür üretimi amacıyla meyve veren ağaçların dahi kesildiği kaydediliyordu. Söz konusu olumsuz tabloyu değiştirmeyi hedefleyen yetkililer, herhangi bir yakıt gerektirmeyen güneş ocaklarını yaygınlaştırmak üzere harekete geçti.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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