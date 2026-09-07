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Yaşam
Ne Kömür Ne Gaz Gerekiyor: Yemek Pişirmek İçin Güneşi Kullanıyorlar

Ne Kömür Ne Gaz Gerekiyor: Yemek Pişirmek İçin Güneşi Kullanıyorlar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
07.09.2026 - 13:13
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Doğu Afrika ülkesi Burundi'de, mutfakta geleneksel yakıt kullanımına son verecek önemli bir çevre projesi hayata geçirildi. 14 milyonluk nüfusuyla öne çıkan ülkede, yemek pişirme süreçlerinde odun ve odun kömürünün yoğun şekilde tercih edilmesi orman varlığını ciddi düzeyde tehdit ediyordu. Hatta bazı bölgelerde kömür üretimi amacıyla meyve veren ağaçların dahi kesildiği kaydediliyordu. Söz konusu olumsuz tabloyu değiştirmeyi hedefleyen yetkililer, herhangi bir yakıt gerektirmeyen güneş ocaklarını yaygınlaştırmak üzere harekete geçti.

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Kaynak

Kaynak: https://noticiasambientales.com/innov...
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Yansıtıcı Yüzeyler Güneş Işığını Tencerenin Bulunduğu Noktada Topluyor

Yansıtıcı Yüzeyler Güneş Işığını Tencerenin Bulunduğu Noktada Topluyor

Geliştirilen sistem, yansıtıcı paneller vasıtasıyla güneş ışınlarını doğrudan tencerenin konumlandığı merkeze yönlendirme prensibiyle işliyor. Yüksek sıcaklıklara ulaşan düzenek sayesinde yalnızca yemek pişirme işlemleri değil, su sterilizasyonu da rahatlıkla gerçekleştirilebiliyor. Gün içinde maksimum verim elde etmek adına ocakların belirli aralıklarla güneşe doğru yeniden hizalanması gerekiyor. Farklı ihtiyaçlar gözetilerek tasarlanan ürün yelpazesinde, geniş aileler için büyük boyutlu ünitelerin yanı sıra katlanıp valiz haline gelebilen taşınabilir modeller de yer alıyor.

Temmuz 2026 Tarihinde Başlatılan Pilot Program Yerel İstihdama Destek Sağlıyor

Temmuz 2026 Tarihinde Başlatılan Pilot Program Yerel İstihdama Destek Sağlıyor

Girişimin temel hedefleri arasında bu teknolojik cihazları dışarıdan ithal etmek yerine tamamen ülke içinde üretmek bulunuyor. Bu doğrultuda Temmuz 2026 tarihinde Gitega bölgesinde başlatılan pilot eğitim programı kapsamında yerel personele ahşap ve metal işleme teknikleri aktarılıyor. Ülkedeki mevcut imkânlarla imal edilebilen ocaklar vasıtasıyla bir yandan geleneksel yakıt tüketimi azaltılırken, diğer yandan yeni ustalar yetiştirilerek yerel ekonomiye canlılık kazandırılması amaçlanıyor.

Hava şartlarına tam bağımlı çalışması sebebiyle geleneksel yöntemleri tamamen ortadan kaldıramasa da bu çevreci sistem, güneşli saatlerde yakıt tüketimini belirgin düzeyde düşürüyor. Uzun vadeli strateji ise Burundi genelinde güneş ışığını günlük yemek pişirme faaliyetlerinin standart bir parçası haline dönüştürmeyi öngörüyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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