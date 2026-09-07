Ne Kömür Ne Gaz Gerekiyor: Yemek Pişirmek İçin Güneşi Kullanıyorlar

Girişimin temel hedefleri arasında bu teknolojik cihazları dışarıdan ithal etmek yerine tamamen ülke içinde üretmek bulunuyor. Bu doğrultuda Temmuz 2026 tarihinde Gitega bölgesinde başlatılan pilot eğitim programı kapsamında yerel personele ahşap ve metal işleme teknikleri aktarılıyor. Ülkedeki mevcut imkânlarla imal edilebilen ocaklar vasıtasıyla bir yandan geleneksel yakıt tüketimi azaltılırken, diğer yandan yeni ustalar yetiştirilerek yerel ekonomiye canlılık kazandırılması amaçlanıyor.

Hava şartlarına tam bağımlı çalışması sebebiyle geleneksel yöntemleri tamamen ortadan kaldıramasa da bu çevreci sistem, güneşli saatlerde yakıt tüketimini belirgin düzeyde düşürüyor. Uzun vadeli strateji ise Burundi genelinde güneş ışığını günlük yemek pişirme faaliyetlerinin standart bir parçası haline dönüştürmeyi öngörüyor.