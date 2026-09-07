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26 Katlı Binayı Sadece 5 Günde İnşa Ettiler: 1000 Yıl Ayakta Kalabileceği Söyleniyor

26 Katlı Binayı Sadece 5 Günde İnşa Ettiler: 1000 Yıl Ayakta Kalabileceği Söyleniyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
07.09.2026 - 10:53
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Çin'in Xiangyin bölgesinde yükselen 26 katlı dev konut binası, inşaat dünyasında çığır açan bir hız rekoruna imza attı. Toplam 208 daire barındıran 'Jingdu Holon' isimli yapı, modüler paslanmaz çelik teknolojisi sayesinde sadece 5 gün gibi kısa bir sürede inşa edilerek teslim aşamasına geldi.

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Kaynak

Kaynak: https://www.modular.org/2024/01/24/26...
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Fabrikada üretilen dev modüller şantiyede hızla birleşti

Fabrikada üretilen dev modüller şantiyede hızla birleşti

Yapının beklenmeyen bir hızla yükselmesi, geleneksel beton dökme yöntemlerinin tamamen terk edilmesine dayanıyor. Standardize edilen 12 metre uzunluğundaki 264 adet çelik yaşam modülü, doğrudan fabrika ortamında imal edildi. Su, elektrik, iklimlendırma hatları ve pencere sistemleri önceden monte edilen üniteler şantiyeye sevk edilerek yaklaşık 100 işçinin yardımıyla vinçlerle üst üste yerleştirildi.

Patentli B-CORE teknolojisi yapıya yüksek direnç sağladı

Patentli B-CORE teknolojisi yapıya yüksek direnç sağladı

İnşaat sürecinde kullanılan Broad Group imzalı 'B-CORE' paslanmaz çelik paneller, binanın temel dayanıklılık unsuru oldu. Özel fırınlama işlemleriyle güçlendirilen bu sandviç panel mimarisi, yapının yüksek esneklik kazanmasına imkan tanıdı. Firma yetkilileri, kaynak yapılmadan yalnızca cıvatalarla tutturulan bu korozyona dirençli çelik sistemin şiddetli depremlere karşı koruma sağladığını ve binanın 1000 yıldan fazla ayakta kalabileceğini bildirdi.

Daireler hemen yerleşime hazır hale getirildi

Daireler hemen yerleşime hazır hale getirildi

Söz konusu projede her kat yaklaşık 68 metrekare büyüklüğünde 8 daireden oluştu. Taşınabilir beyaz eşyalar dışındaki tüm sabit donanımları fabrikada tamamlanmış vaziyette sevk edilen konutlar, şantiyedeki ana tesisat bağlantılarının yapılmasıyla kullanıma sunuldu. Bünyesinde dört ayrı asansör barındıran bu yenilikçi tasarım, aynı zamanda yüksek yalıtım standartları sayesinde ısıtma ve soğutma giderlerinde ciddi oranlarda enerji tasarrufu vadetti. İhtiyaç halinde sökülüp farklı bir konuma taşınabilen dev bina, çevre dostu modern mimarinin geleceğe dönük en somut örneklerinden birini oluşturdu.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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