26 Katlı Binayı Sadece 5 Günde İnşa Ettiler: 1000 Yıl Ayakta Kalabileceği Söyleniyor
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Kaynak: https://www.modular.org/2024/01/24/26...
Çin'in Xiangyin bölgesinde yükselen 26 katlı dev konut binası, inşaat dünyasında çığır açan bir hız rekoruna imza attı. Toplam 208 daire barındıran 'Jingdu Holon' isimli yapı, modüler paslanmaz çelik teknolojisi sayesinde sadece 5 gün gibi kısa bir sürede inşa edilerek teslim aşamasına geldi.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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