26 Katlı Binayı Sadece 5 Günde İnşa Ettiler: 1000 Yıl Ayakta Kalabileceği Söyleniyor

Söz konusu projede her kat yaklaşık 68 metrekare büyüklüğünde 8 daireden oluştu. Taşınabilir beyaz eşyalar dışındaki tüm sabit donanımları fabrikada tamamlanmış vaziyette sevk edilen konutlar, şantiyedeki ana tesisat bağlantılarının yapılmasıyla kullanıma sunuldu. Bünyesinde dört ayrı asansör barındıran bu yenilikçi tasarım, aynı zamanda yüksek yalıtım standartları sayesinde ısıtma ve soğutma giderlerinde ciddi oranlarda enerji tasarrufu vadetti. İhtiyaç halinde sökülüp farklı bir konuma taşınabilen dev bina, çevre dostu modern mimarinin geleceğe dönük en somut örneklerinden birini oluşturdu.