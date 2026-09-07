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Milyonlarca Evin Altındaki Donmuş Toprak Erimeye Başladı: 261 Milyar Dolarlık Zarar Bekleniyor

Milyonlarca Evin Altındaki Donmuş Toprak Erimeye Başladı: 261 Milyar Dolarlık Zarar Bekleniyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
07.09.2026 - 09:10
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Kuzey Kutbu çevresinde yıllardır donmuş halde bulunan permafrost tabakasının erimesi, bölgedeki yerleşim yerleri açısından büyük bir risk oluşturuyor. Alaska, Kanada ve Sibirya'nın geniş alanlarını kapsayan bu zemin, Kuzey Yarımküre'nin yaklaşık yüzde 24'ünü oluşturuyor. Yükselen sıcaklıklar nedeniyle toprağın yumuşaması, binaların temelinde kaymalara ve ağır hasarlara yol açıyor.

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Kaynak

Kaynak: https://today.uconn.edu/2026/09/perma...
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Yeni Araştırma Hasarın Boyutunu Önceki Tahminlerin İki Katından Fazla Gösteriyor

Yeni Araştırma Hasarın Boyutunu Önceki Tahminlerin İki Katından Fazla Gösteriyor

Connecticut Üniversitesi öncülüğünde yürütülen yeni bir çalışma, permafrost çözülmesinin yol açacağı altyapı zararının yüzyılın ortasına kadar 261 milyar dolara ulaşacağını ortaya koyuyor. Yüzey alanının yanı sıra binaların yüksekliğini ve kat sayısını da hesaba katan üç boyutlu modelleme sayesinde bu rakama ulaşılıyor. Önceki iki boyutlu hesaplamalarda maliyetin 110 milyar dolar civarında kalacağı öngörülüyordu. Aradaki büyük fark, çok katlı yapıların yeniden inşa maliyetlerinin analize dahil edilmesinden kaynaklanıyor.

Yapay Zeka Destekli Uydu Analizi Bölgedeki Tüm Yapı Stokunu Ortaya Çıkarıyor

Yapay Zeka Destekli Uydu Analizi Bölgedeki Tüm Yapı Stokunu Ortaya Çıkarıyor

Araştırmacılar, bölgedeki binaların konumlarını ve kullanım türlerini belirlemek amacıyla 10 terabaytlık uydu verisini derin öğrenme modelleriyle inceliyor. Yapılan ölçümler, permafrost üzerindeki toplam kat alanının yaklaşık 301 milyon metrekareye ulaştığını gösteriyor. Yüksek emisyon senaryosunda bu yapı stokunun neredeyse yarısı doğrudan hasar riski altında kalıyor.

Elde Edilen Veriler Yerel Yönetimlerin Gelecek Planlamalarına Işık Tutuyor

Elde Edilen Veriler Yerel Yönetimlerin Gelecek Planlamalarına Işık Tutuyor

Earth's Future dergisinde yayımlanan bu çalışma, iklim krizinin getirdiği ekonomik yükü net biçimde gözler önüne seriyor. Uzmanlar, ortaya konan verilerin Alaska, Kanada ve Sibirya'daki yerleşimlerin gelecekte karşılaşacağı maliyetleri öngörmek açısından kritik bir rehber işlevi gördüğünü vurguluyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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