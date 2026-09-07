Milyonlarca Evin Altındaki Donmuş Toprak Erimeye Başladı: 261 Milyar Dolarlık Zarar Bekleniyor

Connecticut Üniversitesi öncülüğünde yürütülen yeni bir çalışma, permafrost çözülmesinin yol açacağı altyapı zararının yüzyılın ortasına kadar 261 milyar dolara ulaşacağını ortaya koyuyor. Yüzey alanının yanı sıra binaların yüksekliğini ve kat sayısını da hesaba katan üç boyutlu modelleme sayesinde bu rakama ulaşılıyor. Önceki iki boyutlu hesaplamalarda maliyetin 110 milyar dolar civarında kalacağı öngörülüyordu. Aradaki büyük fark, çok katlı yapıların yeniden inşa maliyetlerinin analize dahil edilmesinden kaynaklanıyor.