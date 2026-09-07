Milyonlarca Evin Altındaki Donmuş Toprak Erimeye Başladı: 261 Milyar Dolarlık Zarar Bekleniyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kaynak: https://today.uconn.edu/2026/09/perma...
Kuzey Kutbu çevresinde yıllardır donmuş halde bulunan permafrost tabakasının erimesi, bölgedeki yerleşim yerleri açısından büyük bir risk oluşturuyor. Alaska, Kanada ve Sibirya'nın geniş alanlarını kapsayan bu zemin, Kuzey Yarımküre'nin yaklaşık yüzde 24'ünü oluşturuyor. Yükselen sıcaklıklar nedeniyle toprağın yumuşaması, binaların temelinde kaymalara ve ağır hasarlara yol açıyor.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni Araştırma Hasarın Boyutunu Önceki Tahminlerin İki Katından Fazla Gösteriyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yapay Zeka Destekli Uydu Analizi Bölgedeki Tüm Yapı Stokunu Ortaya Çıkarıyor
Elde Edilen Veriler Yerel Yönetimlerin Gelecek Planlamalarına Işık Tutuyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın