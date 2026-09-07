Prens Olmak da Kurtarmadı: Geleceğin Kralına Akıllı Telefon Yasağı Getirdiler

Eton College yönetimi tarafından devreye sokulan yeni teknoloji politikası, öğrencilerin sosyal medya, çevrimiçi oyunlar ve dijital mecraların yarattığı olumsuz etkilerden korunmasını amaçlıyor. Prens William ile Kate Middleton’ın büyük oğlu olan George, bu kural doğrultusunda okul çatısı altında herhangi bir ayrıcalıktan yararlanamayacak. Okul tüzüğü gereğince öğrencilerin yalnızca arama yapmaya ve kısa mesaj göndermeye imkan tanıyan 'tuğla telefon' olarak adlandırılan tuşlu cihazları taşımalarına izin veriliyor. Ailesiyle iletişimini bu cihazlarla sağlayacak olan prensin ev yaşamında da ebeveynleri tarafından kişisel cep telefonundan mahrum bırakıldığı biliniyor.