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Prens Olmak da Kurtarmadı: Geleceğin Kralına Akıllı Telefon Yasağı Getirdiler

Prens Olmak da Kurtarmadı: Geleceğin Kralına Akıllı Telefon Yasağı Getirdiler

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
07.09.2026 - 08:47
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İngiltere tahtının 13 yaşındaki varisi Prens George, eğitim hayatını sürdüreceği prestijli Eton College bünyesinde uygulanan katı disiplin kurallarıyla karşı karşıya kaldı. Genç prens, babası Prens William ve amcası Prens Harry'nin de geçmişte eğitim gördüğü tarihi okulda, tüm birinci sınıf öğrencilerini kapsayan akıllı telefon yasağına tabi tutuldu. Taşındığı unvana bakılmaksızın tüm öğrencilerle eşit haklara sahip kılınan George, okul dönemi boyunca internet erişimi bulunan akıllı cihazlardan tamamen uzak kalacak.

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Kaynak: https://people.com/kate-middleton-pri...
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Okul Yönetimi Öğrencileri Dijital Dikkat Dağıtıcılardan Uzak Tutmayı Hedefliyor

Okul Yönetimi Öğrencileri Dijital Dikkat Dağıtıcılardan Uzak Tutmayı Hedefliyor

Eton College yönetimi tarafından devreye sokulan yeni teknoloji politikası, öğrencilerin sosyal medya, çevrimiçi oyunlar ve dijital mecraların yarattığı olumsuz etkilerden korunmasını amaçlıyor. Prens William ile Kate Middleton’ın büyük oğlu olan George, bu kural doğrultusunda okul çatısı altında herhangi bir ayrıcalıktan yararlanamayacak. Okul tüzüğü gereğince öğrencilerin yalnızca arama yapmaya ve kısa mesaj göndermeye imkan tanıyan 'tuğla telefon' olarak adlandırılan tuşlu cihazları taşımalarına izin veriliyor. Ailesiyle iletişimini bu cihazlarla sağlayacak olan prensin ev yaşamında da ebeveynleri tarafından kişisel cep telefonundan mahrum bırakıldığı biliniyor.

Derslerde Kullanılacak Tabletler Sıkı Bir Denetim Altında Tutuluyor

Derslerde Kullanılacak Tabletler Sıkı Bir Denetim Altında Tutuluyor

Eğitim süreçlerinin aksamaması adına öğrencilere okulun kablosuz ağına bağlı özel iPad cihazları tahsis ediliyor. Ancak bu cihazlar üzerinden gerçekleştirilen tüm internet trafiği ve dijital kaynak kullanımı okul yönetimi tarafından anlık olarak izleniyor. Prens George, diğer arkadaşları gibi tarihi okulda yatılı olarak konaklayıp eğitimini sürdürüyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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