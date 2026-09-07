Prens Olmak da Kurtarmadı: Geleceğin Kralına Akıllı Telefon Yasağı Getirdiler
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Kaynak: https://people.com/kate-middleton-pri...
İngiltere tahtının 13 yaşındaki varisi Prens George, eğitim hayatını sürdüreceği prestijli Eton College bünyesinde uygulanan katı disiplin kurallarıyla karşı karşıya kaldı. Genç prens, babası Prens William ve amcası Prens Harry'nin de geçmişte eğitim gördüğü tarihi okulda, tüm birinci sınıf öğrencilerini kapsayan akıllı telefon yasağına tabi tutuldu. Taşındığı unvana bakılmaksızın tüm öğrencilerle eşit haklara sahip kılınan George, okul dönemi boyunca internet erişimi bulunan akıllı cihazlardan tamamen uzak kalacak.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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