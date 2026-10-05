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İsim Hafızası Zayıf Olanlardan Rahmi Bey'in Tarzına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

İsim Hafızası Zayıf Olanlardan Rahmi Bey'in Tarzına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
05.10.2026 - 18:05
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Haluk Bilginer'i başkasıyla karıştıran yorumcular, tavada maaş gibi eriyen ıspanak, 32 parça sushiye gelen çubuk sayısı, ortaokul sırasını bölen çizgiler... X'te herkes bu kez kendi küçük dramını ortaya döktü, biz de bunların arasından en çok paylaşılanları topladık.

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Haluk Levent diye güvenilen adamın Haluk Bilginer çıkması

Haluk Levent diye güvenilen adamın Haluk Bilginer çıkması
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"Brüt maaş vs net maaş": ıspanağın tavaya girmeden önceki ve sonraki hâli

"Brüt maaş vs net maaş": ıspanağın tavaya girmeden önceki ve sonraki hâli
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32 sushiye 4 çubuk koyan restoran, 3 kaşıkla gelen tatlıyla yarışıyor

32 sushiye 4 çubuk koyan restoran, 3 kaşıkla gelen tatlıyla yarışıyor
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Ortaokulda sırayı bölen kızın karşısında sınırdan ayrılmayan kalemlik

Ortaokulda sırayı bölen kızın karşısında sınırdan ayrılmayan kalemlik
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Akşam akşam yalan söyleyesi gelenin ilk date itirafı

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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