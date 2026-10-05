İsim Hafızası Zayıf Olanlardan Rahmi Bey'in Tarzına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
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Haluk Bilginer'i başkasıyla karıştıran yorumcular, tavada maaş gibi eriyen ıspanak, 32 parça sushiye gelen çubuk sayısı, ortaokul sırasını bölen çizgiler... X'te herkes bu kez kendi küçük dramını ortaya döktü, biz de bunların arasından en çok paylaşılanları topladık.
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Haluk Levent diye güvenilen adamın Haluk Bilginer çıkması
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"Brüt maaş vs net maaş": ıspanağın tavaya girmeden önceki ve sonraki hâli
32 sushiye 4 çubuk koyan restoran, 3 kaşıkla gelen tatlıyla yarışıyor
Ortaokulda sırayı bölen kızın karşısında sınırdan ayrılmayan kalemlik
Akşam akşam yalan söyleyesi gelenin ilk date itirafı
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10 kuruşluk origamiyle cerrahlığını soran gence net hesaplı cevap
4 Ekim'de babayı "hayvanlar gününe özel" sahiplenen anne
Bina yerinde durunca mecburen işe girenlerin pazartesi sabahı
Evin altını üstüne getirten kayıp, çamaşır makinesinden çıktı
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"Karşıya geçiyorum, bir şey isteyen var mı" paylaşımına İtalya benzetmesi
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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