Ne Sera Etkisi Ne Takviye: Elazığ'da Yetişen Domateslerin Tanesi 1 Kilo Geliyor!
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Markette bir domatesin tanesi elinize geçtiğinde ağırlığı genelde 100-150 gramı geçmez. Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Mahman köyünde ise domatesler 500 gramdan başlıyor ve bazıları 1 kilo 200 gramı buluyor!
Üstelik bu büyük domateslerin arkasında ne sera var ne de takviye. Üreticiler hiçbir tarımsal ilaç ya da katkı maddesi kullanmadıklarını söylüyor. Domateslerin sırrında ise ata tohumu; yani nesiller boyunca aynı toprağın iklimine alışmış, her hasatta yeniden alınıp ertesi yıl ekilen yerel tohum var.
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"Geçenlerde Bir Tanesini Tarttım, Tam 1 Kilo 200 Gram Geldi"
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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