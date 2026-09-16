Ne Sera Etkisi Ne Takviye: Elazığ'da Yetişen Domateslerin Tanesi 1 Kilo Geliyor!

Elazığ'ın Mahman köyünde yetişen bu domateslerin bölgeye özgü olduğunu söyleyen üretici Arif Meydanoğlu, tarımsal ilaç kullanmadan yalnızca toprağın verimiyle ürün aldıklarını ve gramajın standartların çok üzerine çıktığını anlatıyor: 'Bu domates sadece belirli yerlerde yetişir, başka topraklarda bu verimi vermez. Çok kaliteli ve tamamen organik bir üründür. Hiçbir şekilde tarımsal ilaç veya katkı maddesi kullanmıyoruz.'

Ağırlıkların nereye kadar çıktığını ise kendi terazisiyle ölçmüş: 'Kendi halinde, toprağın gücüyle 500 gramdan başlayıp 1 kilo 200 grama kadar büyüyor. Geçenlerde bir tanesini tarttım, tam 1 kilo 200 gram geldi.'

Meydanoğlu domatesin kilosunu 50 liradan satışa sunduklarını da ekliyor. Yani tek bir domates, bazen tek başına yarım kilodan fazla geliyor ve sofraya tek parça halinde çıkabiliyor.