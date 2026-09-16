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Ne Sera Etkisi Ne Takviye: Elazığ'da Yetişen Domateslerin Tanesi 1 Kilo Geliyor!

Ne Sera Etkisi Ne Takviye: Elazığ'da Yetişen Domateslerin Tanesi 1 Kilo Geliyor!

Elazığ
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
16.09.2026 - 10:28
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Markette bir domatesin tanesi elinize geçtiğinde ağırlığı genelde 100-150 gramı geçmez. Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Mahman köyünde ise domatesler 500 gramdan başlıyor ve bazıları 1 kilo 200 gramı buluyor!

Üstelik bu büyük domateslerin arkasında ne sera var ne de takviye. Üreticiler hiçbir tarımsal ilaç ya da katkı maddesi kullanmadıklarını söylüyor. Domateslerin sırrında ise ata tohumu; yani nesiller boyunca aynı toprağın iklimine alışmış, her hasatta yeniden alınıp ertesi yıl ekilen yerel tohum var.

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"Geçenlerde Bir Tanesini Tarttım, Tam 1 Kilo 200 Gram Geldi"

"Geçenlerde Bir Tanesini Tarttım, Tam 1 Kilo 200 Gram Geldi"

Elazığ'ın Mahman köyünde yetişen bu domateslerin bölgeye özgü olduğunu söyleyen üretici Arif Meydanoğlu, tarımsal ilaç kullanmadan yalnızca toprağın verimiyle ürün aldıklarını ve gramajın standartların çok üzerine çıktığını anlatıyor: 'Bu domates sadece belirli yerlerde yetişir, başka topraklarda bu verimi vermez. Çok kaliteli ve tamamen organik bir üründür. Hiçbir şekilde tarımsal ilaç veya katkı maddesi kullanmıyoruz.'

Ağırlıkların nereye kadar çıktığını ise kendi terazisiyle ölçmüş: 'Kendi halinde, toprağın gücüyle 500 gramdan başlayıp 1 kilo 200 grama kadar büyüyor. Geçenlerde bir tanesini tarttım, tam 1 kilo 200 gram geldi.' 

Meydanoğlu domatesin kilosunu 50 liradan satışa sunduklarını da ekliyor. Yani tek bir domates, bazen tek başına yarım kilodan fazla geliyor ve sofraya tek parça halinde çıkabiliyor.

Ata Tohumunun Farkı Her Hasatta Yeniden Tohum Alınabilmesi: Hibrit Tohumda Bu Mümkün Değil

Ata Tohumunun Farkı Her Hasatta Yeniden Tohum Alınabilmesi: Hibrit Tohumda Bu Mümkün Değil

Ata tohumu, adından da anlaşılacağı gibi kuşaktan kuşağa aktarılan yerel tohum demek. Bu tohumlar geçmişten bugüne bölgenin iklim ve toprak şartlarına uyum sağlayarak yetişiyor; yani bir yerde iyi sonuç veren tohum, başka bir toprakta aynı verimi vermeyebiliyor. Meydanoğlu'nun 'bu domates sadece belirli yerlerde yetişir' demesinin sebebi de bu.

Modern hibrit tohumlardan en belirgin farkı ise şu: Ata tohumunda her hasatta üründen yeniden tohum alınabiliyor ve bu tohum ertesi yıl tekrar ekilebiliyor. Hibritte bu döngü çalışmıyor, üreticinin her sezon yeniden tohum alması gerekiyor. Bu yüzden ata tohumu sadece bir lezzet ya da gramaj meselesi değil; yerel tarımın ve biyolojik çeşitliliğin korunması açısından da önem taşıyor. Palu'daki bu domatesler de o zincirin hâlâ kopmadığı yerlerden biri.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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