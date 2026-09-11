Can Suyu Dışında Hiç Su Verilmiyor: Bu Domates Buzdolabında 1 Ay Bozulmuyor

Bir domatesin buzdolabında bir ay boyunca ilk günkü gibi durması kulağa pek inandırıcı gelmiyor. Manisa'nın Demirci ilçesinde yetişen 'çeşni' domatesi ise tam olarak bunu yapıyor .

Fidan toprağa dikildiği gün verilen can suyundan sonra bu bitkiye bir daha su verilmiyor. Zirai ilaç da kullanılmıyor; tek gübre kaynağı hayvan gübresi. İlçede 30 kırsal mahallede yaklaşık 2 bin dekar arazide yetiştirilen domatesin yıllık rekoltesi 6 bin tona ulaşıyor.

Kaynak