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Can Suyu Dışında Hiç Su Verilmiyor: Bu Domates Buzdolabında 1 Ay Bozulmuyor

Can Suyu Dışında Hiç Su Verilmiyor: Bu Domates Buzdolabında 1 Ay Bozulmuyor

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
11.09.2026 - 09:55
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Bir domatesin buzdolabında bir ay boyunca ilk günkü gibi durması kulağa pek inandırıcı gelmiyor. Manisa'nın Demirci ilçesinde yetişen 'çeşni' domatesi ise tam olarak bunu yapıyor . 

Fidan toprağa dikildiği gün verilen can suyundan sonra bu bitkiye bir daha su verilmiyor. Zirai ilaç da kullanılmıyor; tek gübre kaynağı hayvan gübresi. İlçede 30 kırsal mahallede yaklaşık 2 bin dekar arazide yetiştirilen domatesin yıllık rekoltesi 6 bin tona ulaşıyor.

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Hasat Temmuzda Başlıyor Kasım Sonuna Kadar Sürüyor, Zirai İlaç Hiç Kullanılmıyor

Hasat Temmuzda Başlıyor Kasım Sonuna Kadar Sürüyor, Zirai İlaç Hiç Kullanılmıyor

Çeşni domatesin yetiştirilme yöntemi, alıştığımız sebze tarımının neredeyse tam tersi. Üreticiler fidanı toprağa dikerken yalnızca bir kez can suyu veriyor. Daha sonra hiç sulama yapılmıyor. Ayrıca bakım tarafında da makine ya da kimyasal kullanılmıyor. Çiftçiler, düzenli ot temizliği ve dip çapasıyla ürün büyütüyor. Gübre olarak da yalnızda doğal hayvan gübresi kullanılıyor. 

Bir üretici süreci 'Toprağa fidanı diktiğimiz an verdiğimiz can suyu dışında bir daha asla su vermiyoruz. Zirai ilaç kesinlikle yok' sözleriyle anlatıyor. Hasat temmuz ayında başlıyor ve kasım ayının sonuna kadar sürüyor.

Bu yöntemin en görünür sonucu domatesin dayanıklılığı. Çeşni domates açıkta 10-15 gün, buzdolabında ise bir ay boyunca tazeliğini ilk günkü gibi koruyabiliyor. Kerpiçlik Mahalle Muhtarı Şükrü Demiröz, ürünün bu özelliğinin tesadüf olmadığını vurguluyor: 'Domatesimiz hibrit değil, nesilden nesle aktarılan ata tohumudur.'

Kerpiçlik Mahallesi Tek Başına 3 Bin Ton Üretiyor, 150 Hanenin Geçimi Bu Domatese Bağlı

Kerpiçlik Mahallesi Tek Başına 3 Bin Ton Üretiyor, 150 Hanenin Geçimi Bu Domatese Bağlı

Üretim Demirci'nin tek bir köşesine sıkışmış değil. İlçe merkezinin yanı sıra Kerpiçlik, Yiğitler, Sağnıç, Kazancı, Sevinçler ve Hoşçalar başta olmak üzere 30 kırsal mahallede, yaklaşık 2 bin dekar arazide çeşni domates yetiştiriliyor. Yıllık rekolte 6 bin ton civarında.

Rakamın mahalle için anlamı ise çok daha somut. Şükrü Demiröz, Kerpiçlik'teki 150 hanenin tamamının geçimini bu üründen sağladığını söylüyor. Pazar tarafında da sıkıntı yaşamıyorlar: 'Pazar sıkıntısı hiç çekmiyoruz; çevre illerin yanı sıra sosyal medya üzerinden gelen taleplere de yetişmeye çalışıyoruz.' Demirci İlçe Tarım ve Orman Müdürü Faruk Şenyurt ise ilçedeki 2 bin dekar alanda gerçekleşen yaklaşık 6 bin tonluk domates üretiminin büyük bölümünü bu susuz çeşni türünün oluşturduğunu belirtiyor ve üreticilere her aşamada destek verdiklerini aktarıyor.

Kasımda Kızarmayan Domatesler Köküyle Sökülüp Sapından Asılıyor, Öyle Olgunlaşmaya Devam Ediyor

Kasımda Kızarmayan Domatesler Köküyle Sökülüp Sapından Asılıyor, Öyle Olgunlaşmaya Devam Ediyor

Sezonun sonunda uygulanan yöntem, bölgenin kendi geliştirdiği pratik bir çözüm. Kasım ayına gelindiğinde tarlada henüz kızarmamış domatesler tek tek toplanmıyor; bitki köküyle birlikte sökülüp sapından asılıyor. Demiröz bu aşamayı şöyle anlatıyor: 'Asılı haldeyken bahçedeymiş gibi olgunlaşmaya devam ediyor, biz de olgunlaştıkça söküp satıyoruz.' 

Susuz yetiştirme, ata tohumunun korunması ve sezon sonunda sapından asma pratiği, kuşaklar boyunca aktarılmış bir bilgi birikiminin parçası. Kuraklığın gündemden düşmediği bir dönemde, hiç su istemeyen ve aynı zamanda çok daha uzun dayanan bir ürünün talebinin artması da şaşırtıcı değil.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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