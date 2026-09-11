Can Suyu Dışında Hiç Su Verilmiyor: Bu Domates Buzdolabında 1 Ay Bozulmuyor
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Bir domatesin buzdolabında bir ay boyunca ilk günkü gibi durması kulağa pek inandırıcı gelmiyor. Manisa'nın Demirci ilçesinde yetişen 'çeşni' domatesi ise tam olarak bunu yapıyor .
Fidan toprağa dikildiği gün verilen can suyundan sonra bu bitkiye bir daha su verilmiyor. Zirai ilaç da kullanılmıyor; tek gübre kaynağı hayvan gübresi. İlçede 30 kırsal mahallede yaklaşık 2 bin dekar arazide yetiştirilen domatesin yıllık rekoltesi 6 bin tona ulaşıyor.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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