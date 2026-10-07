Hayatındaki Neşeyi Geri Kazanmanı Sağlayacak 10 Tavsiye
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Sabah alarmıyla fırlayıp akşam eve dönerken günlerin birbirine ne kadar benzediğini fark ettiğin oluyor mu? Sorumluluklar bir şekilde yetişiyor ama günün sonunda içimizde tuhaf bir yorgunluk kalıyor. Hayatı sadece yapılacaklar listesi üzerinden yaşamayı bırakıp o tanıdık yaşama sevincini geri çağırmak aslında çok kolay!
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1. Güne başkalarının gündemiyle başlamamalısın.
2. Zihninin arka planında açık kalan sekmeleri kapat.
3. Bir müzikale bilet alabilirsin. Mesela Gırgıriye Müzikali!
4. Algoritmaların dışına çıkıp eski şarkılarına dön.
5. Basit ama etkili: Her gün yürüdüğün yolu değiştir.
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6. Plansız ve hesapsız sohbetlere biraz daha alan aç.
7. Mutfakta sonucunu dert etmediğin bir şeyler pişir.
8. İçinden gelmeyen davetlere "Hayır" demeyi öğren.
9. Ellerini toprağa veya somut bir uğraşa değdir.
10. Günü kapatırken sadece iyi geçen tek bir anı seç.
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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