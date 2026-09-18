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Dr. Hakan Özerol Cevaplıyor: Evlenirken Borçlanmak Akıllıca Bir Strateji mi?

etiket Dr. Hakan Özerol Cevaplıyor: Evlenirken Borçlanmak Akıllıca Bir Strateji mi?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Editörü
18.09.2026 - 17:01
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Evlilik heyecan verici bir karar ama beraberinde birçok masraf da getiriyor. Peki bu masrafları karşılamak için kredi çekmek veya taksitli alışveriş yapmak ne kadar doğru? Dr. Hakan Özerol, evlilik sürecinde borçlanırken dikkat edilmesi gereken noktaları anlatıyor. 👇

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Evlilik öncesinde ciddi bir masraf planı yapmak gerekiyor.

Evlilik hazırlığında düğün, gelinlik, ev eşyaları, beyaz eşya, balayı derken birçok masraf kalemi ortaya çıkıyor. Bu nedenle daha en başında ne kadar harcama yapılacağının hesaplanması gerekiyor. Böylece düğün hazırlıkları sırasında karşılaşılabilecek sürpriz harcamalar da daha iyi kontrol edilebiliyor. Kısacası evlilik öncesinde yapılacak sağlam bir bütçe hesabı, sonrasında yaşanabilecek finansal sıkıntıların önüne geçebilir.

“Bir şekilde hallederim!” diyerek yola çıkmamak gerekiyor.

Evlilik kararı verirken heyecanla hareket etmek ve masrafları ikinci plana atmak kolay görünebilir. Ama “Bir şekilde döndürürüm.” veya “Herkes evlendi, acaba ben geç mi kaldım?' düşüncesiyle bütçenin üzerinde harcama yapmak, işleri zorlaştırabiliyor. Özellikle sırf çevredeki insanlar evlendiği için aceleyle karar vermek doğru olmayabilir. Öncelikle mevcut gelir ve birikim durumuna bakmak gerekiyor.

Kredi ve taksit imkanları kullanılabilir ama doğru hesap yapmak şart!

Evlilik masraflarının tamamını peşin karşılamak herkes için mümkün olmayabilir. Bu nedenle kredi veya taksit seçeneklerinden yararlanmak gerekebilir. Ancak burada önemli olan, ne kadar borç alınacağının ve bu borcun nasıl ödeneceğinin önceden hesaplanması. Aylık gelirin ne kadarının kredi ve taksit ödemelerine gideceği de mutlaka hesaplanmalı. Ödeyebileceğinden daha fazla borcun altına girmek, evliliğin ilk yıllarında ciddi bir finansal yük oluşturabilir.

Bugünkü harcama, yıllarca sürecek bir borca dönüşebilir.

Kredi veya taksit kullanıldığında masrafın tamamı o anda ödenmiş gibi görünebilir. Fakat aslında yapılan harcamanın ödemesi aylara, hatta yıllara yayılabilir. Bu nedenle düğün veya ev alışverişi sırasında alınan her kararın gelecekteki bütçeyi de etkileyeceğini unutmamak gerekiyor. Bugün alınan bir eşyanın taksiti devam ederken başka ihtiyaçlar da ortaya çıkabilir. Böyle bir durumda borçlar üst üste binerek kişinin bütçesini zorlayabilir.

Önemli olan borçlanmamak değil, hesabını bilmek.

Evlilik sürecinde kredi veya taksit kullanmak tek başına yanlış bir karar değil. Asıl sorun, ne kadar borçlanıldığını ve bu borcun nasıl ödeneceğini hesaplamadan harcama yapmak. Gelire uygun bir bütçe oluşturulduğunda ve aylık ödemeler önceden planlandığında kredi imkanlarından daha kontrollü şekilde yararlanılabilir. Aksi halde birkaç günlük düğün heyecanı, sonrasında uzun yıllar devam eden bir borç yüküne dönüşebilir.

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@qnbturkiye

Evlenirken borçlanmak: Akıllıca bir strateji mi, risk mi? 💍 #Evlilik #Ekonomi #Borç

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Editörü
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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