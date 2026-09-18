Dr. Hakan Özerol Cevaplıyor: Evlenirken Borçlanmak Akıllıca Bir Strateji mi?
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Evlilik heyecan verici bir karar ama beraberinde birçok masraf da getiriyor. Peki bu masrafları karşılamak için kredi çekmek veya taksitli alışveriş yapmak ne kadar doğru? Dr. Hakan Özerol, evlilik sürecinde borçlanırken dikkat edilmesi gereken noktaları anlatıyor. 👇
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Evlilik öncesinde ciddi bir masraf planı yapmak gerekiyor.
“Bir şekilde hallederim!” diyerek yola çıkmamak gerekiyor.
Kredi ve taksit imkanları kullanılabilir ama doğru hesap yapmak şart!
Bugünkü harcama, yıllarca sürecek bir borca dönüşebilir.
Önemli olan borçlanmamak değil, hesabını bilmek.
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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