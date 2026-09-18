Dr. Hakan Özerol Cevaplıyor: Evlenirken Borçlanmak Akıllıca Bir Strateji mi?

Evlilik masraflarının tamamını peşin karşılamak herkes için mümkün olmayabilir. Bu nedenle kredi veya taksit seçeneklerinden yararlanmak gerekebilir. Ancak burada önemli olan, ne kadar borç alınacağının ve bu borcun nasıl ödeneceğinin önceden hesaplanması. Aylık gelirin ne kadarının kredi ve taksit ödemelerine gideceği de mutlaka hesaplanmalı. Ödeyebileceğinden daha fazla borcun altına girmek, evliliğin ilk yıllarında ciddi bir finansal yük oluşturabilir.