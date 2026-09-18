Yapay Zeka Çiziyor: Süper Kahramanların Kendilerine Ait Para Birimi Olsaydı Nasıl Görünürdü?

Green Lantern için klasik para kullanmak yerine doğrudan enerji temelli bir para birimi yaratmak çok daha uygun olurdu. Her para, Green Lantern yüzüğünün ürettiği enerjiden oluşan küçük yeşil bir hologram şeklinde görünürdü. Paranın değeri arttıkça hologramın boyutu ve enerji yoğunluğu da artardı. Bu sistemde para fiziksel olarak çalınamaz çünkü sahibinin iradesi ve yüzüğü olmadan kullanılmazdı. Hatta yeterince güçlü bir kullanıcı elindeki parayı istediği şekle sokarak fiziksel bir nesneye dönüştürebilirdi. Böyle bir ekonomide cüzdan taşımak tamamen gereksiz hale gelir, ödeme yapmak için sadece biraz kozmik irade gücü yeterli olurdu.