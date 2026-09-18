article/comments
article/share
Haberler
Finans
Yapay Zeka Çiziyor: Süper Kahramanların Kendilerine Ait Para Birimi Olsaydı Nasıl Görünürdü?

etiket Yapay Zeka Çiziyor: Süper Kahramanların Kendilerine Ait Para Birimi Olsaydı Nasıl Görünürdü?

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Editörü
18.09.2026 - 13:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Süper kahramanların dünyasında kötülerle savaşmak, dünyayı kurtarmak ve gerektiğinde evrenin kaderini değiştirmek günlük rutinin bir parçası. Peki bu kahramanların banka hesaplarında dolar, euro ya da TL yerine tamamen kendilerine özel para birimleri olsaydı nasıl görünürdü? Cevabı içeriğimizde! 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Superman

Superman

Superman'in para biriminin adı büyük ihtimalle Solar olurdu ve tahmin edileceği üzere sıradan bir banknot olmaktan çok uzakta olurdu. Paraların içinde Krypton kristallerini andıran şeffaf bölümler bulunur, ışığa tutulduğunda hafifçe parıldardı. Superman'in güçlerinin Dünya'nın sarı güneşinden enerji alması düşünüldüğünde, paranın da güneş ışığıyla bağlantılı olması oldukça yerinde olurdu. Banknotların üzerinde Superman'in yüzü yerine S sembolü bulunur ve farklı değerler farklı kırmızı-mavi tonlarla tasarlanırdı. En büyük kupürün üzerinde ise Metropolis silüeti yer alabilirdi. Bu para biriminin en büyük problemi ise Superman'in yanlışlıkla cebinde unutup uçarken bütün ekonomiyi dağıtma ihtimali olurdu.

Batman

Batman

Batman'in para birimi söz konusu olduğunda kağıt para kullanmasını beklemek biraz fazla romantik olurdu. Bruce Wayne'in teknolojik altyapısı düşünüldüğünde Batcoin benzeri, güvenlik sisteminin kırılması neredeyse imkânsız dijital bir para birimi ortaya çıkardı. Her paranın üzerinde çıplak gözle görülemeyen bir güvenlik kodu bulunur ve sahte para üretmeye çalışan kişinin kimliği anında tespit edilirdi. Banknot yerine küçük, siyah metal kartlar kullanılması da Batman estetiğine çok daha uygun olurdu. Kartların üzerinde yalnızca yarasa sembolü bulunur, çünkü Bruce Wayne'in gizem konusunda pazarlama departmanına ihtiyacı yok. En güzel tarafı ise paranın ATM tarafından değil, doğrudan Batcomputer tarafından doğrulanması olurdu.

Wonder Woman

Wonder Woman

Wonder Woman için tasarlanacak para birimi doğal olarak Amazon kültüründen ve Antik Yunan estetiğinden izler taşırdı. Paraların üzerinde Diana'nın portresi yerine Themyscira'yı simgeleyen figürler, kartal motifleri ve savaşçı Amazon sembolleri bulunabilirdi. Para biriminin adı ise Themis veya Amazonia gibi güçlü bir isim taşıyabilirdi. Altın ve gümüş sikkelerin yanı sıra, özellikle yüksek değerli paralarda Diana'nın kullandığı ekipmanlardan ilham alan kabartmalar yer alırdı. Paranın üzerinde adalet ve barışı temsil eden sembollerin bulunması da karakterin dünyaya bakışıyla örtüşürdü. Ancak bu paranın sahtecilikle mücadelede en büyük avantajı, sahte para kullanan kişinin doğruluk kementiyle yakalanma ihtimali olurdu.

The Flash

The Flash

The Flash için para tasarlıyorsak burada temel bir problem var: Para o kadar hızlı hareket etmeli ki kimse yetişememeli. Bu nedenle Flash'ın para birimi Speed adını taşıyan, üzerinde hız çizgileri bulunan son derece hafif banknotlardan oluşabilirdi. Banknotların tasarımında kırmızı ve sarı renkler öne çıkar, ortasında ise yıldırım sembolü bulunurdu. Daha da ilginci, paranın seri numarası sürekli değişerek sahteciliği neredeyse imkansız hale getirebilirdi. Flash'ın Speed Force ile olan bağlantısı düşünüldüğünde bu para birimi zaman kavramına da gönderme yapabilirdi.

Aquaman

Aquaman

Aquaman'ın para birimi elbette deniz temalı olurdu ve muhtemelen Atlantis'in sembollerini taşırdı. Banknot yerine deniz kabuklarından, özel taşlardan ve metalik pullardan oluşan madeni paralar kullanılması çok daha etkileyici görünürdü. Paraların üzerinde deniz canlıları, Atlantis sembolleri ve Aquaman'in üç dişli mızrağına benzeyen kabartmalar yer alabilirdi. Para biriminin değeri, nadirliği ve deniz altındaki kaynaklara göre belirlenebilirdi. Hatta bazı özel paralara yalnızca deniz canlılarının anlayabileceği semboller işlenmesi bile mümkün olurdu. Karadaki insanların bu para birimini kullanmaya çalışması isekasiyerin ‘Ben bununla ne yapacağım?’ demesine neden olabilirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Green Lantern

Green Lantern

Green Lantern için klasik para kullanmak yerine doğrudan enerji temelli bir para birimi yaratmak çok daha uygun olurdu. Her para, Green Lantern yüzüğünün ürettiği enerjiden oluşan küçük yeşil bir hologram şeklinde görünürdü. Paranın değeri arttıkça hologramın boyutu ve enerji yoğunluğu da artardı. Bu sistemde para fiziksel olarak çalınamaz çünkü sahibinin iradesi ve yüzüğü olmadan kullanılmazdı. Hatta yeterince güçlü bir kullanıcı elindeki parayı istediği şekle sokarak fiziksel bir nesneye dönüştürebilirdi. Böyle bir ekonomide cüzdan taşımak tamamen gereksiz hale gelir, ödeme yapmak için sadece biraz kozmik irade gücü yeterli olurdu.

Harley Quinn

Harley Quinn

Harley Quinn'in para birimi diğer DC kahramanlarının aksine tamamen düzenli olmak zorunda değildi. Harlequin adı verilebilecek bu para biriminde oyun kartlarından, elmas şekillerinden ve klasik sirk estetiğinden ilham alan renkli tasarımlar bulunurdu. Kupürlerin değerleri bile normal para sistemlerinden farklı olarak tamamen kendine özgü sembollerle gösterilebilirdi. Bazı banknotların üzerinde farklı ifadeler bulunan Harley illüstrasyonları yer alır ve her banknotun tasarımı diğerinden farklı olurdu. Para sayma makinelerinin bile bu sistemi çözmekte zorlanması oldukça muhtemel olurdu.

Shazam

Shazam

Shazam'ın para birimi sihir ve yıldırım temasını bir araya getiren parlak altın sikkelerden oluşurdu. Her paranın üzerinde yıldırım sembolü bulunur ve özel kupürler yalnızca sihirli bir enerjiyle etkinleştirilebilirdi. Paraların üzerinde Antik tanrılardan ilham alan semboller kullanılması da Shazam'ın güçlerinin kaynağına gönderme yapardı. Bir parayı elinize aldığınızda kısa süreliğine ışık saçması, alışveriş deneyimini sıradan bir market gezisinden fantastik bir maceraya dönüştürürdü. Ancak yıldırım çarptığında paranın değer kazanması gibi bir sistem kurulursa ekonomistler kısa sürede mesleği bırakabilirdi. Sonuçta enflasyonu kontrol etmek başka, Zeus'un elektrik faturasını hesaplamak başka bir mesele.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Editörü
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın