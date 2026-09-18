Yapay Zeka Çiziyor: Süper Kahramanların Kendilerine Ait Para Birimi Olsaydı Nasıl Görünürdü?
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Süper kahramanların dünyasında kötülerle savaşmak, dünyayı kurtarmak ve gerektiğinde evrenin kaderini değiştirmek günlük rutinin bir parçası. Peki bu kahramanların banka hesaplarında dolar, euro ya da TL yerine tamamen kendilerine özel para birimleri olsaydı nasıl görünürdü? Cevabı içeriğimizde! 👇
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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