İnce Düşüncenin Adı Bu: Sevgilisinin Bebeklik Elbisesini Birebir Diktiren Erkeğe Yorum Yağdı
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Şule Sarı isimli kullanıcının paylaştığı iki kare kısa sürede gündem oldu. Sarı, erkek arkadaşının kendisinin bebekliğinde giydiği sarı çiçekli elbisenin birebir aynısını diktirip hediye ettiğini duyurunca gönderi 4,6 milyon kez görüntülendi, 82 binden fazla beğeni ve 2 binin üzerinde retweet aldı. 373 yanıt gelen paylaşımda 'ince düşünce' ve 'gerçek sevgi' temaları öne çıktı; birçok kullanıcı hediyenin arkasındaki emeğe ve detaya dikkat çekti. Yorumlarda yalnızca Türk kullanıcılar değil, farklı ülkelerden takipçiler de görüş bildirdi; kimisi İngilizce, kimisi Portekizce yazdı ama ortak payda aynıydı: bu kadar ince bir jest herkesi duygulandırdı.
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İlk paylaşım şöyleydi: Erkek arkadaşı bebeklik elbisesinin aynısını diktirmiş
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İnce düşünülmek başka bir sevilme biçimiymiş: Adam elbise değil, çocukluk anısını hediye etmiş
Bir takipçi "evlilik görüyorum" diyerek tebrik etti
Bir erkeğin bu kadar ince düşünebilmesi imkansız denildi
O kadar şeker bir düşünce ki, aşırı ince denildi
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Yabancı bir kullanıcı İngilizce yazdı: Gördüğüm en güzel hediye, çok tatlı
Böyle seven erkekler doğru yoldadır yorumu geldi
Cesaretinden dolayı tebrik edilip nazar değmemesi dilendi
Hakkını vererek sevip sevilmek harika bir şey denildi
Portekizce yazan bir takipçi: O adam seni gerçekten seviyor
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Çok güzelmiş, mutluluğunuz daim olsun yorumu geldi
Bu nasıl güzel bir ince düşünce denildi
Yabancı bir hesap Türkçe yazdı: Şimdiye kadar gördüğüm en tatlı hediye
Çok şanslısın, tadını çıkar denildi
Seni seviyorum demese de olur yorumu geldi
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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