İnce Düşüncenin Adı Bu: Sevgilisinin Bebeklik Elbisesini Birebir Diktiren Erkeğe Yorum Yağdı

Şule Sarı isimli kullanıcının paylaştığı iki kare kısa sürede gündem oldu. Sarı, erkek arkadaşının kendisinin bebekliğinde giydiği sarı çiçekli elbisenin birebir aynısını diktirip hediye ettiğini duyurunca gönderi 4,6 milyon kez görüntülendi, 82 binden fazla beğeni ve 2 binin üzerinde retweet aldı. 373 yanıt gelen paylaşımda 'ince düşünce' ve 'gerçek sevgi' temaları öne çıktı; birçok kullanıcı hediyenin arkasındaki emeğe ve detaya dikkat çekti. Yorumlarda yalnızca Türk kullanıcılar değil, farklı ülkelerden takipçiler de görüş bildirdi; kimisi İngilizce, kimisi Portekizce yazdı ama ortak payda aynıydı: bu kadar ince bir jest herkesi duygulandırdı.