article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İnce Düşüncenin Adı Bu: Sevgilisinin Bebeklik Elbisesini Birebir Diktiren Erkeğe Yorum Yağdı

İnce Düşüncenin Adı Bu: Sevgilisinin Bebeklik Elbisesini Birebir Diktiren Erkeğe Yorum Yağdı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
18.09.2026 - 13:25
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Şule Sarı isimli kullanıcının paylaştığı iki kare kısa sürede gündem oldu. Sarı, erkek arkadaşının kendisinin bebekliğinde giydiği sarı çiçekli elbisenin birebir aynısını diktirip hediye ettiğini duyurunca gönderi 4,6 milyon kez görüntülendi, 82 binden fazla beğeni ve 2 binin üzerinde retweet aldı. 373 yanıt gelen paylaşımda 'ince düşünce' ve 'gerçek sevgi' temaları öne çıktı; birçok kullanıcı hediyenin arkasındaki emeğe ve detaya dikkat çekti. Yorumlarda yalnızca Türk kullanıcılar değil, farklı ülkelerden takipçiler de görüş bildirdi; kimisi İngilizce, kimisi Portekizce yazdı ama ortak payda aynıydı: bu kadar ince bir jest herkesi duygulandırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İlk paylaşım şöyleydi: Erkek arkadaşı bebeklik elbisesinin aynısını diktirmiş

İlk paylaşım şöyleydi: Erkek arkadaşı bebeklik elbisesinin aynısını diktirmiş
twitter.com

İnce düşünülmek başka bir sevilme biçimiymiş: Adam elbise değil, çocukluk anısını hediye etmiş

İnce düşünülmek başka bir sevilme biçimiymiş: Adam elbise değil, çocukluk anısını hediye etmiş
twitter.com

Bir takipçi "evlilik görüyorum" diyerek tebrik etti

Bir takipçi "evlilik görüyorum" diyerek tebrik etti
twitter.com

Bir erkeğin bu kadar ince düşünebilmesi imkansız denildi

Bir erkeğin bu kadar ince düşünebilmesi imkansız denildi
twitter.com

O kadar şeker bir düşünce ki, aşırı ince denildi

O kadar şeker bir düşünce ki, aşırı ince denildi
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yabancı bir kullanıcı İngilizce yazdı: Gördüğüm en güzel hediye, çok tatlı

Yabancı bir kullanıcı İngilizce yazdı: Gördüğüm en güzel hediye, çok tatlı
twitter.com

Böyle seven erkekler doğru yoldadır yorumu geldi

Böyle seven erkekler doğru yoldadır yorumu geldi
twitter.com

Cesaretinden dolayı tebrik edilip nazar değmemesi dilendi

Cesaretinden dolayı tebrik edilip nazar değmemesi dilendi
twitter.com

Hakkını vererek sevip sevilmek harika bir şey denildi

Hakkını vererek sevip sevilmek harika bir şey denildi
twitter.com

Portekizce yazan bir takipçi: O adam seni gerçekten seviyor

Portekizce yazan bir takipçi: O adam seni gerçekten seviyor
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çok güzelmiş, mutluluğunuz daim olsun yorumu geldi

Çok güzelmiş, mutluluğunuz daim olsun yorumu geldi
twitter.com

Bu nasıl güzel bir ince düşünce denildi

Bu nasıl güzel bir ince düşünce denildi
twitter.com

Yabancı bir hesap Türkçe yazdı: Şimdiye kadar gördüğüm en tatlı hediye

Yabancı bir hesap Türkçe yazdı: Şimdiye kadar gördüğüm en tatlı hediye
twitter.com

Çok şanslısın, tadını çıkar denildi

Çok şanslısın, tadını çıkar denildi
twitter.com

Seni seviyorum demese de olur yorumu geldi

Seni seviyorum demese de olur yorumu geldi
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mutlu bir ömür dileğiyle tebrik edildi

Mutlu bir ömür dileğiyle tebrik edildi
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın