TOKİ'de Borcunu Kapatana Yüzde 25 İndirim! Bakan Murat Kurum Duyurdu
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'den konut ya da iş yeri alıp borcunu düzenli ödeyen vatandaşlar için yeni bir indirim kampanyası başlattığını duyurdu. 22 Eylül-19 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak kampanyadan 228 bin kişi faydalanabilecek. Borcunun tamamını peşin kapatanlara yüzde 25 indirim uygulanacak.
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228 bin TOKİ borçlusunu ilgilendiriyor: Kampanya 22 Eylül'de başlıyor
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Bakan Murat Kurum: "Yüzde 25 indirim yapacağız"
TOKİ yüzde 25 indirimden kimler faydalanacak?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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