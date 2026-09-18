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TOKİ'de Borcunu Kapatana Yüzde 25 İndirim! Bakan Murat Kurum Duyurdu

TOKİ'de Borcunu Kapatana Yüzde 25 İndirim! Bakan Murat Kurum Duyurdu

Murat Kurum TOKİ Konut kampanyası
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
18.09.2026 - 13:53
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'den konut ya da iş yeri alıp borcunu düzenli ödeyen vatandaşlar için yeni bir indirim kampanyası başlattığını duyurdu. 22 Eylül-19 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak kampanyadan 228 bin kişi faydalanabilecek. Borcunun tamamını peşin kapatanlara yüzde 25 indirim uygulanacak.

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228 bin TOKİ borçlusunu ilgilendiriyor: Kampanya 22 Eylül'de başlıyor

228 bin TOKİ borçlusunu ilgilendiriyor: Kampanya 22 Eylül'de başlıyor

Bakan Murat Kurum, yaptığı açıklamada TOKİ aracılığıyla ev veya iş yeri sahibi olan vatandaşların borç yükünü hafifletecek yeni bir uygulamayı duyurdu. Bakanlığa göre kampanya, TOKİ'den konut ya da iş yeri satın alan yaklaşık 228 bin kişiyi kapsıyor ve 22 Eylül ile 19 Ekim tarihleri arasında uygulamaya konulacak. 

Kampanya kapsamında borçlu vatandaşlara iki farklı seçenek sunuluyor. İlk seçenekte, borcunun tamamını tek seferde peşin olarak kapatmayı tercih edenlere yüzde 25 oranında indirim yapılacak. İkinci seçenekte ise borç bakiyesinin en az yüzde 25'ini ödeyenler, ödedikleri tutar üzerinden yine yüzde 25 indirimden yararlanabilecek. Böylece borcunun tamamını tek seferde kapatamayacak durumda olan ailelere de kısmi bir avantaj tanınmış oluyor ve taksitli ödeme planında esneklik sağlanıyor.

Bakan Murat Kurum: "Yüzde 25 indirim yapacağız"

Bakan Murat Kurum: "Yüzde 25 indirim yapacağız"
twitter.com

X hesabından paylaşım yapan Bakan Murat Kurum, 'Borcunun tamamını peşin kapatan vatandaşımıza yüzde 25 indirim yapacağız' dedi. 

Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin, belirlenen 22 Eylül-19 Ekim aralığında TOKİ'nin ilgili birimlerine başvurarak ödeme işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Başvuru koşulları ve gerekli belgelere ilişkin detaylı bilgilerin önümüzdeki günlerde TOKİ'nin resmi kanalları üzerinden paylaşılması bekleniyor.

TOKİ yüzde 25 indirimden kimler faydalanacak?

TOKİ yüzde 25 indirimden kimler faydalanacak?

TOKİ tarafından satışları 2025 yılı Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri 2025 yılı Haziran ayının sonu itibarıyla başlamış olan konut ve iş yeri hak sahipleri kampanyadan faydalanabilecek. (Kalan taksit sayısı 12 aydan daha az olan hak sahipleri kampanyadan faydalanamayacak.)

Başvuru nasıl yapılacak?

Hak sahipleri, satış işlemlerini gerçekleştiren bankaya başvurarak peşin ödemelerini yapabilecek. (Belirtilen tarih aralığından sonra yapılacak borç kapatmalarda ve kısmi ödemelerde söz konusu indirim oranı uygulanmayacak.)

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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