TOKİ'de Borcunu Kapatana Yüzde 25 İndirim! Bakan Murat Kurum Duyurdu

Bakan Murat Kurum, yaptığı açıklamada TOKİ aracılığıyla ev veya iş yeri sahibi olan vatandaşların borç yükünü hafifletecek yeni bir uygulamayı duyurdu. Bakanlığa göre kampanya, TOKİ'den konut ya da iş yeri satın alan yaklaşık 228 bin kişiyi kapsıyor ve 22 Eylül ile 19 Ekim tarihleri arasında uygulamaya konulacak.

Kampanya kapsamında borçlu vatandaşlara iki farklı seçenek sunuluyor. İlk seçenekte, borcunun tamamını tek seferde peşin olarak kapatmayı tercih edenlere yüzde 25 oranında indirim yapılacak. İkinci seçenekte ise borç bakiyesinin en az yüzde 25'ini ödeyenler, ödedikleri tutar üzerinden yine yüzde 25 indirimden yararlanabilecek. Böylece borcunun tamamını tek seferde kapatamayacak durumda olan ailelere de kısmi bir avantaj tanınmış oluyor ve taksitli ödeme planında esneklik sağlanıyor.