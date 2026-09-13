Başvurular Ücretsiz: İstanbul'da Kiraya Verilecek TOKİ Evlerinin Örnek Dairesi Ortaya Çıktı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesine dair Ataşehir'deki 3+1 örnek dairenin görüntülerini paylaştı. Yapımı tamamlanan ilk 1071 konut için başvurular 14 Eylül - 25 Eylül 2026 tarihleri arasında ücretsiz olarak alınacak. Aylık 10 bin TL’den başlayan fiyatlarla kiralanacak konutlar için kura çekimi ve teslimat süreci ekim ayında başlayacak.
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesine ilişkin Ataşehir'deki 3+1 örnek dairenin içinden görüntülerin yer aldığı bir paylaşım yaptı.
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Proje kapsamında tamamlanan 1071 konut, belirtilen şartları taşıyan vatandaşlara 3 yıl süreyle kiralanacak.
Projeye yapılan başvurulardan herhangi bir başvuru ücreti alınmayacak.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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