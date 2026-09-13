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Başvurular Ücretsiz: İstanbul'da Kiraya Verilecek TOKİ Evlerinin Örnek Dairesi Ortaya Çıktı

Başvurular Ücretsiz: İstanbul'da Kiraya Verilecek TOKİ Evlerinin Örnek Dairesi Ortaya Çıktı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
13.09.2026 - 12:25
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesine dair Ataşehir'deki 3+1 örnek dairenin görüntülerini paylaştı. Yapımı tamamlanan ilk 1071 konut için başvurular 14 Eylül - 25 Eylül 2026 tarihleri arasında ücretsiz olarak alınacak. Aylık 10 bin TL’den başlayan fiyatlarla kiralanacak konutlar için kura çekimi ve teslimat süreci ekim ayında başlayacak.

İşte detaylar...

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesine ilişkin Ataşehir'deki 3+1 örnek dairenin içinden görüntülerin yer aldığı bir paylaşım yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesine ilişkin Ataşehir'deki 3+1 örnek dairenin içinden görüntülerin yer aldığı bir paylaşım yaptı.

Bakan Kurum paylaşımında, 'İstanbul'da kiralık konutlarımız için yarın başvuruları almaya başlıyoruz. Evlerimizi merak ediyor musunuz? İşte Ataşehir'de kiraya vereceğimiz TOKİ evleri' ifadelerini kullandı.

Ev sahibi olmayan vatandaşlara piyasa rayicinin altında uygun şartlarla kiralama imkanı sunacak projede kira tutarları aylık 10 bin liradan başlayacak. Kira bedelleri konutların büyüklüğüne göre değişiklik gösterecek.

Proje kapsamında tamamlanan 1071 konut, belirtilen şartları taşıyan vatandaşlara 3 yıl süreyle kiralanacak.

Proje kapsamında tamamlanan 1071 konut, belirtilen şartları taşıyan vatandaşlara 3 yıl süreyle kiralanacak.

Başvuru yapacak adaylarda aranan kriterler şunlar:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

  • Evli olmak,

  • 18 yaşından büyük olmak,

  • Başvuru tarihi itibarıyla geriye dönük en az 1 yıl İstanbul'da ikamet ediyor olmak,

  • Son 12 aya ilişkin aylık ortalama hane halkı net gelirinin 100.000 TL üst sınırını aşmaması.

Projeye yapılan başvurulardan herhangi bir başvuru ücreti alınmayacak.

Projeye yapılan başvurulardan herhangi bir başvuru ücreti alınmayacak.

Başvurular 14 Eylül - 25 Eylül 2026 tarihleri arasında e-Devlet portalı üzerinden, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) hizmetleri arasında yer alan 'Konut / İşyeri Başvuru' menüsünden gerçekleştirilecek. Kura çekimi ve konut teslimatları ise ekim ayı itibarıyla başlayacak.

Kiralık konutların tahsis edileceği alanlar 12 ilçeyi kapsayacak şekilde 4 gruba ayrıldı. Bölgelere göre dağıtılacak toplam 1071 konutun sayıları şu şekilde belirlendi:

- 1. Grup (291 Konut): Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar

- 2. Grup (330 Konut): Maltepe, Tuzla, Kartal

- 3. Grup (360 Konut): Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Güngören

- 4. Grup (90 Konut): Arnavutköy

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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