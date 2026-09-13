15 İlde 'Ailem Güvende' Operasyonu: Mika Can Raun’a Erişim Engeli, Arif Saçlı'ya Gözaltı Kararı!

Bazı derneklere yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığının tespit edildiğini belirten Gürlek, bu para hareketlerinin kaynağının ve soruşturmaya konu faaliyetlerle olan bağlantısının titizlikle araştırıldığını ifade etti.

Gürlek, devletin anayasal sorumluluğu çerçevesinde çocukları, gençleri ve aile yapısını hedef alan hiçbir suç yapılanmasına, istismar ağına ve yasa dışı faaliyete müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı.