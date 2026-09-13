15 İlde 'Ailem Güvende' Operasyonu: Mika Can Raun’a Erişim Engeli, Arif Saçlı'ya Gözaltı Kararı!

1.Kaos GL — IG: ' kaosglhaber', ' kaosgldernegii' | X: ' kaosgl', ' kaosglorg' | YouTube: ' KaosGLMedia', ' KaosGL' | Facebook: 'kaosgl94'
2. SPoD LGBTİ+ — IG: ' spodlgbti', ' spodlgbtiq' | X: ' spodlgbti', ' spodlgbtiq' | YouTube: ' spodlgbti' | Facebook: 'spodlgbti' | LinkedIn: 'spodlgbti'
3. Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği — IG: ' pembehayatlgbti' | X: ' pembehayatlgbti' | YouTube: ' PembeHayatLGBTI', 'PembeHayatDernegi' | Facebook: 'PembeHayatLGBTT' | LinkedIn: 'pembehayat'
4. ÜniKuir Derneği — IG: ' unikuir' | X: ' UniKuir' | YouTube: ' unikuir'
5. Lambdaistanbul LGBTİ+ Dayanışma Derneği — IG: ' lambdaistanbul' | X: ' lambdaistanbul' | Facebook: 'lambdaistanbul'
6. 17 Mayıs Derneği — IG: ' 17mayisdernegi' | X: ' 17mayisdernegi' | YouTube: ' 17MayisDernegi' | Facebook: '17mayisdernegi' | LinkedIn: '17mayisdernegi'
7. HEVİ LGBTİ+ Derneği — IG: ' hevilgbti' | X: ' HeviLgbti' | Facebook: 'hevilgbti'
8. Kırmızı Şemsiye Derneği — IG: ' kirmizisemsiye' | X: ' KirmiziSemsiye' | Facebook: 'KirmiziSemsiyeDernegi'
9. Genç LGBTİ+ Derneği — IG: ' genclgbtidernegiii' | X: ' genclgbti' | YouTube: 'GençLGBTİDerneği' | Facebook: 'genclgbti'
10. Özgür Renkler Derneği — IG: ' ozgurrenklerdernegi', ' ozgurrenkler_dernegi' | X: ' ozgurrenkler' | Facebook: 'ozgurrenklerdernegi'
11. Muamma LGBTİ+ Derneği — IG: ' muammalgbti' | X: ' muammalgbti'
12. Mersin 7 Renk LGBTİ+ Derneği — IG: ' mersin7renk' | X: ' mersin7renk'
13. Queer Adana — IG: ' queeradana' | X: ' queeradana'
14. Antalya BİZ Derneği — IG: ' antalyabizdernegi'
15. Keskesor LGBTİ+ — IG: ' keskesorlgbti' | X: ' keskesorlgbti'
16. Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği — IG: ' cinselsiddetlemucadeledernegi', ' cinselsiddetlemucadeledernegi2', ' cinselsiddetlemucadele' | X: ' cs_mucadele2', ' cs_mucadele' | Facebook: 'cinselsiddetlemucadele'
17. CETAD — X: ' CETADofficial' | YouTube: ' cetadcinselegitimtedavivea8573' | Facebook: 'profile.php?id=100082233677870'
18. Velvele — IG: ' velvelenet' | X: ' velvele_media', ' velvelemelvele', ' velvele1969', ' velvelenoktanet' | Facebook: 'velvelenet'
19. GZone — IG: ' gzonemag' | X: ' gzonemag' | YouTube: ' GZoneMag' | Facebook: 'GZoneMag'
20. Ayı Sözlük — IG: ' ayisozluk' | X: ' ayisozluk' | YouTube: ' Ayisozluk' | Facebook: 'ayisozluk'
21. Boysan’ın Evi — Belgede yalnızca internet sitesi bulunuyor.
22. LGBTI News Turkey — IG: ' lgbtinewsturkey' | X: ' LGBTInewsTR', ' lgbtinewsturkey' | YouTube: Belgede yalnızca belirli bir Shorts bağlantısı var.
23. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası — IG: ' istanbulpride' | X: ' istanbulpride' | Facebook: 'istanbulpride' | YouTube: ' OnurHaftasi'
24. İstanbul Trans Onur Haftası — IG: ' transprideistanbul' | X: ' TransPrideIst' | Facebook: 'TransPrideIstanbul' | TikTok: ' istanbulpride'
25. Ankara Onur Haftası — IG: ' pride.ankara' | X: ' PrideAnkara'
26. İzmir Onur Haftası — IG: ' prideizmir' | X: ' prideizmir', ' izmirpride355'
27. ODTÜ LGBTİ+ Dayanışması — IG: ' odtulgbti' | X: ' odtulgbti' | Facebook: grup bağlantısı
28. Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ+ Çalışmaları Kulübü — IG: ' bulgbtia' | Facebook: 'bogaziciLGBTIarti'
29. Bilkent Renkli Düşün — IG: ' birenklidusun' | X: ' BiRenkliDusun', ' renklibilkent' | Facebook: 'bilkentrenklidusun'
30. İstanbul Üniversitesi Radar — IG: ' iuradar' | X: ' iuradarlgbt'
31. Queer Deer – Hacettepe Üniversitesi — IG: ' queerdeerofficial' | Facebook: 'queerdeerofficial'
32. Enes Hocaoğulları — IG: ' eneshocaogullari'
33. Yasemin Öz — X: ' yasemin_oz'
34. Ali Erol — IG: ' AliErol'
35. Ali Özbaş — Belgede yalnızca belirli bir YouTube video bağlantısı var.
36. Zeynep Esmeray Özadikti — IG: ' zesmerayozadikti' | X: ' esmerayozadikti'
37. Buse Kılıçkaya — IG: ' gramofon.avrat' | Facebook: 'BuseKilickayaActivistLgbttAssociation'
38. Şevval Kılıç — IG: ' high_till_i_die____'
39. Levent Pişkin — X: ' leventpuskin'
40. Yıldız Tar — IG: ' yildiztar'
41. İlker Hepkaner — IG: ' hepkaner' | LinkedIn: 'ilkerhepkaner'
42. Mert Bell — IG: ' mertbell' | X: ' mertbell'
43. Mika Can Raun — IG: ' mikacanraun' | TikTok: ' mikacanraun', ' mikaraun777' | YouTube: ' mikaraun'
44. Seyhan Arman — IG: ' seyhanarman' | X: ' seyhanarman'
45. Kuir Tıp Öğrencileri Ağı — IG: ' kuirtipogrencileriagi'
46. Renkli Güvercin LGBTIQ — IG: ' renkli.guvercin.lgbtiq'
47. GoFor — IG: ' gofororg'
48. Hormon Hakkım Kolektifi — IG: ' hormonhakkimkolektifi'
49. Kuir Baykuş — IG: ' kuirbaykus'
50. GALA Derneği — IG: ' galadernegi'
51. ÜniKuir2 — IG: ' unikuir2'
52. Kuir Konya — IG: ' kuirkonya'
53. Eşitlik İçin Eğitimciler — IG: ' esitlikicinegitimciler'
54. Kapsama Alanı — IG: ' kapsamaalanii'
55. Aşko Anlat — IG: ' askoanlat'
56. Sportif Lezbon — IG: ' sportiflezbon'
57. Arya’ya Ne Oldu — IG: ' aryayaneoldu'
58. Aforgütü — IG: ' aforgutu'
59. Direnişin Renkleri — IG: ' direnisinrenkleri'
60. Pozitif Dayanışma — IG: ' pozitifdayanisma'
61. Bodrum Kadın Platformu — IG: ' bodrumkadinplatformu_'
62. Barış İçin LGBTİ+ — IG: ' barisicinlgbti.baris'
63. Sivil Alan Araştırmaları — IG: ' sivilalanarastirmalari'
64. Demos Araştırma — IG: ' demosarastirma'
65. Eşitlik İçin Kadın Platformu — IG: ' esik_platform'
66. Qlub — IG: ' joinqlub'
67. ÜniKuir Derste — IG: ' unikuir_derste'
68. Zengiinn — IG: ' zengiinn'
69. All Inclusive Mag — Facebook: 'allincmag'
70. LISTAG — X: ' LISTAG_ydk'
71. Boğaziçi LGBTİA — X: ' bogaziciLGBTIA'
72. İnter Dayanışma — X: ' interdayanisma'
73. LGBT Türkiye — TikTok: ' l.gbturkiye'
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