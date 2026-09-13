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15 İlde 'Ailem Güvende' Operasyonu: Mika Can Raun’a Erişim Engeli, Arif Saçlı'ya Gözaltı Kararı!

15 İlde 'Ailem Güvende' Operasyonu: Mika Can Raun’a Erişim Engeli, Arif Saçlı'ya Gözaltı Kararı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
13.09.2026 - 10:48
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İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda Emniyet ve Jandarma ekipleri tarafından 15 ili kapsayan 'Ailem Güvende' operasyonları gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında sosyal medya fenomeni Mika Can Raun’un tüm sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilirken, çok sayıda LGBT derneğine ait dijital içerik hakkında da adli ve idari süreç başlatıldı.

Kaynak: Burak Doğan

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Mika Can Raun'un Tüm Hesaplarına Erişim Engeli

Mika Can Raun'un Tüm Hesaplarına Erişim Engeli

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla yürütülen soruşturma çerçevesinde, fenomen Mika Can Raun’un sosyal medya hesaplarına erişim engeli kararı verildi. Kararın kısa süre içerisinde erişim sağlayıcılar tarafından uygulanması bekleniyor.

Geçtiğimiz 31 Ocak tarihinde 'Uyuşturucu ve fuhuş' soruşturması kapsamında tutuklanan ve 2 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen Mika Can Raun, başlatılan bu yeni operasyonla birlikte yeniden adli makamların odağına girdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla operasyonun detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla operasyonun detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı vizyonu doğrultusunda aile kurumu ve toplum düzenini korumaya yönelik adımların atıldığını belirten Bakan Gürlek, 15 ilde yürütülen çalışmalarda 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlem yapıldığını duyurdu.

Soruşturma kapsamında fuhşa aracılık edenler, buna ortam sağlayan işletmeler, müstehcen içerik üretenler ile çok sayıda LGBT derneğine ait sosyal medya hesabı ve internet içeriği hakkında erişim engeli kararları alınarak karar Siber Güvenlik Başkanlığı’na iletildi.

Operasyonun mali boyutuna da dikkat çeken Adalet Bakanı Gürlek, MASAK tarafından yapılan incelemelere değindi.

Operasyonun mali boyutuna da dikkat çeken Adalet Bakanı Gürlek, MASAK tarafından yapılan incelemelere değindi.

Bazı derneklere yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığının tespit edildiğini belirten Gürlek, bu para hareketlerinin kaynağının ve soruşturmaya konu faaliyetlerle olan bağlantısının titizlikle araştırıldığını ifade etti.

Gürlek, devletin anayasal sorumluluğu çerçevesinde çocukları, gençleri ve aile yapısını hedef alan hiçbir suç yapılanmasına, istismar ağına ve yasa dışı faaliyete müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı.

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Ailem Güvende operasyonu kapsamında ayrıca Uluslararası Af Örgütü Türkiye İnstagram hesabı hakkında da erişim engeli getirildi.

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Ailem Güvende operasyonu kapsamında ayrıca Uluslararası Af Örgütü Türkiye İnstagram hesabı hakkında da erişim engeli getirildi.

Ayrıca İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “Ailem Güvende” soruşturması kapsamında, Arif Saçlı’nın gözaltına alındığı öğrenildi.  “Zenne Arif” olarak tanınan Saçlı’nın, çeşitli gece kulüpleri ile parti ve özel organizasyonlarda sahne aldığı biliniyor.

İşte erişim engeli getirilen hesapların tamamı:

İşte erişim engeli getirilen hesapların tamamı:

  • 1.Kaos GL — IG: ' kaosglhaber', ' kaosgldernegii' | X: ' kaosgl', ' kaosglorg' | YouTube: ' KaosGLMedia', ' KaosGL' | Facebook: 'kaosgl94'

  • 2. SPoD LGBTİ+ — IG: ' spodlgbti', ' spodlgbtiq' | X: ' spodlgbti', ' spodlgbtiq' | YouTube: ' spodlgbti' | Facebook: 'spodlgbti' | LinkedIn: 'spodlgbti'

  • 3. Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği — IG: ' pembehayatlgbti' | X: ' pembehayatlgbti' | YouTube: ' PembeHayatLGBTI', 'PembeHayatDernegi' | Facebook: 'PembeHayatLGBTT' | LinkedIn: 'pembehayat'

  • 4. ÜniKuir Derneği — IG: ' unikuir' | X: ' UniKuir' | YouTube: ' unikuir'

  • 5. Lambdaistanbul LGBTİ+ Dayanışma Derneği — IG: ' lambdaistanbul' | X: ' lambdaistanbul' | Facebook: 'lambdaistanbul'

  • 6. 17 Mayıs Derneği — IG: ' 17mayisdernegi' | X: ' 17mayisdernegi' | YouTube: ' 17MayisDernegi' | Facebook: '17mayisdernegi' | LinkedIn: '17mayisdernegi'

  • 7. HEVİ LGBTİ+ Derneği — IG: ' hevilgbti' | X: ' HeviLgbti' | Facebook: 'hevilgbti'

  • 8. Kırmızı Şemsiye Derneği — IG: ' kirmizisemsiye' | X: ' KirmiziSemsiye' | Facebook: 'KirmiziSemsiyeDernegi'

  • 9. Genç LGBTİ+ Derneği — IG: ' genclgbtidernegiii' | X: ' genclgbti' | YouTube: 'GençLGBTİDerneği' | Facebook: 'genclgbti'

  • 10. Özgür Renkler Derneği — IG: ' ozgurrenklerdernegi', ' ozgurrenkler_dernegi' | X: ' ozgurrenkler' | Facebook: 'ozgurrenklerdernegi'

  • 11. Muamma LGBTİ+ Derneği — IG: ' muammalgbti' | X: ' muammalgbti'

  • 12. Mersin 7 Renk LGBTİ+ Derneği — IG: ' mersin7renk' | X: ' mersin7renk'

  • 13. Queer Adana — IG: ' queeradana' | X: ' queeradana' 

  • 14. Antalya BİZ Derneği — IG: ' antalyabizdernegi'

  • 15. Keskesor LGBTİ+ — IG: ' keskesorlgbti' | X: ' keskesorlgbti'

  • 16. Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği — IG: ' cinselsiddetlemucadeledernegi', ' cinselsiddetlemucadeledernegi2', ' cinselsiddetlemucadele' | X: ' cs_mucadele2', ' cs_mucadele' | Facebook: 'cinselsiddetlemucadele'

  • 17. CETAD — X: ' CETADofficial' | YouTube: ' cetadcinselegitimtedavivea8573' | Facebook: 'profile.php?id=100082233677870'

  • 18. Velvele — IG: ' velvelenet' | X: ' velvele_media', ' velvelemelvele', ' velvele1969', ' velvelenoktanet' | Facebook: 'velvelenet'

  • 19. GZone — IG: ' gzonemag' | X: ' gzonemag' | YouTube: ' GZoneMag' | Facebook: 'GZoneMag'

  • 20. Ayı Sözlük — IG: ' ayisozluk' | X: ' ayisozluk' | YouTube: ' Ayisozluk' | Facebook: 'ayisozluk'

  • 21. Boysan’ın Evi — Belgede yalnızca internet sitesi bulunuyor.

  • 22. LGBTI News Turkey — IG: ' lgbtinewsturkey' | X: ' LGBTInewsTR', ' lgbtinewsturkey' | YouTube: Belgede yalnızca belirli bir Shorts bağlantısı var.

  • 23. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası — IG: ' istanbulpride' | X: ' istanbulpride' | Facebook: 'istanbulpride' | YouTube: ' OnurHaftasi'

  • 24. İstanbul Trans Onur Haftası — IG: ' transprideistanbul' | X: ' TransPrideIst' | Facebook: 'TransPrideIstanbul' | TikTok: ' istanbulpride'

  • 25. Ankara Onur Haftası — IG: ' pride.ankara' | X: ' PrideAnkara'

  • 26. İzmir Onur Haftası — IG: ' prideizmir' | X: ' prideizmir', ' izmirpride355'

  • 27. ODTÜ LGBTİ+ Dayanışması — IG: ' odtulgbti' | X: ' odtulgbti' | Facebook: grup bağlantısı

  • 28. Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ+ Çalışmaları Kulübü — IG: ' bulgbtia' | Facebook: 'bogaziciLGBTIarti'

  • 29. Bilkent Renkli Düşün — IG: ' birenklidusun' | X: ' BiRenkliDusun', ' renklibilkent' | Facebook: 'bilkentrenklidusun'

  • 30. İstanbul Üniversitesi Radar — IG: ' iuradar' | X: ' iuradarlgbt'

  • 31. Queer Deer – Hacettepe Üniversitesi — IG: ' queerdeerofficial' | Facebook: 'queerdeerofficial'

  • 32. Enes Hocaoğulları — IG: ' eneshocaogullari'

  • 33. Yasemin Öz — X: ' yasemin_oz'

  • 34. Ali Erol — IG: ' AliErol'

  • 35. Ali Özbaş — Belgede yalnızca belirli bir YouTube video bağlantısı var.

  • 36. Zeynep Esmeray Özadikti — IG: ' zesmerayozadikti' | X: ' esmerayozadikti'

  • 37. Buse Kılıçkaya — IG: ' gramofon.avrat' | Facebook: 'BuseKilickayaActivistLgbttAssociation' 

  • 38. Şevval Kılıç — IG: ' high_till_i_die____'

  • 39. Levent Pişkin — X: ' leventpuskin'

  • 40. Yıldız Tar — IG: ' yildiztar'

  • 41. İlker Hepkaner — IG: ' hepkaner' | LinkedIn: 'ilkerhepkaner'

  • 42. Mert Bell — IG: ' mertbell' | X: ' mertbell'

  • 43. Mika Can Raun — IG: ' mikacanraun' | TikTok: ' mikacanraun', ' mikaraun777' | YouTube: ' mikaraun'

  • 44. Seyhan Arman — IG: ' seyhanarman' | X: ' seyhanarman'

  • 45. Kuir Tıp Öğrencileri Ağı — IG: ' kuirtipogrencileriagi'

  • 46. Renkli Güvercin LGBTIQ — IG: ' renkli.guvercin.lgbtiq'

  • 47. GoFor — IG: ' gofororg'

  • 48. Hormon Hakkım Kolektifi — IG: ' hormonhakkimkolektifi'

  • 49. Kuir Baykuş — IG: ' kuirbaykus'

  • 50. GALA Derneği — IG: ' galadernegi'

  • 51. ÜniKuir2 — IG: ' unikuir2'

  • 52. Kuir Konya — IG: ' kuirkonya'

  • 53. Eşitlik İçin Eğitimciler — IG: ' esitlikicinegitimciler'

  • 54. Kapsama Alanı — IG: ' kapsamaalanii'

  • 55. Aşko Anlat — IG: ' askoanlat'

  • 56. Sportif Lezbon — IG: ' sportiflezbon'

  • 57. Arya’ya Ne Oldu — IG: ' aryayaneoldu' 

  • 58. Aforgütü — IG: ' aforgutu'

  • 59. Direnişin Renkleri — IG: ' direnisinrenkleri'

  • 60. Pozitif Dayanışma — IG: ' pozitifdayanisma'

  • 61. Bodrum Kadın Platformu — IG: ' bodrumkadinplatformu_'

  • 62. Barış İçin LGBTİ+ — IG: ' barisicinlgbti.baris'

  • 63. Sivil Alan Araştırmaları — IG: ' sivilalanarastirmalari'

  • 64. Demos Araştırma — IG: ' demosarastirma'

  • 65. Eşitlik İçin Kadın Platformu — IG: ' esik_platform'

  • 66. Qlub — IG: ' joinqlub'

  • 67. ÜniKuir Derste — IG: ' unikuir_derste'

  • 68. Zengiinn — IG: ' zengiinn'

  • 69. All Inclusive Mag — Facebook: 'allincmag'

  • 70. LISTAG — X: ' LISTAG_ydk'

  • 71. Boğaziçi LGBTİA — X: ' bogaziciLGBTIA'

  • 72. İnter Dayanışma — X: ' interdayanisma'

  • 73. LGBT Türkiye — TikTok: ' l.gbturkiye'

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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