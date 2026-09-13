article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Et Ürünlerinde Kurallar Değişiyor: Fıstıklı Sucuğa, İsimsiz Dönere Yasak Geliyor

Et Ürünlerinde Kurallar Değişiyor: Fıstıklı Sucuğa, İsimsiz Dönere Yasak Geliyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
13.09.2026 - 10:31
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Tarım ve Orman Bakanlığı, et ve et ürünlerinde tüketicilerin yanıltılmasını önlemek, haksız rekabetin önüne geçmek ve geleneksel tatları korumak amacıyla Türk Gıda Kodeksi’nde kapsamlı bir düzenlemeye gidiyor. Hazırlanan yeni tebliğ taslağıyla birlikte burger ürünlerine ilk kez yasal standart getirilirken, sucuk ve pastırma gibi ürünlerde fıstık, peynir ve tütsüleme kullanımı yasaklanıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi / Cemal Emre Yurt

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yapılan çalışmayla birlikte "burger" tanımı ve üretim kriterleri ilk kez mevzuata dahil edildi.

Yapılan çalışmayla birlikte "burger" tanımı ve üretim kriterleri ilk kez mevzuata dahil edildi.

Burgerin artık köfte standartlarına uygun olarak üretilmesi zorunlu hale getirilecek.

Ayrıca tebliğ kapsamındaki ürünlerde etten gelen doğal protein ile teknolojik olarak kullanılması zorunlu olan süt, yumurta ve yoğurt gibi hayvansal bileşenler haricinde dışarıdan ekstra protein ve azot kaynaklarının eklenmesi engellenecek.

Ayrıca tebliğ kapsamındaki ürünlerde etten gelen doğal protein ile teknolojik olarak kullanılması zorunlu olan süt, yumurta ve yoğurt gibi hayvansal bileşenler haricinde dışarıdan ekstra protein ve azot kaynaklarının eklenmesi engellenecek.

Et ürünlerinde ağırlık artırma amacıyla dolgu maddesi olarak kullanılabilen diyet lifleri, nişasta ve soya gibi içeriklerin kullanımına da kısıtlama getiriliyor.

Geleneksel et ürünlerinin özgün yapısını ve aroma özelliğini korumayı hedefleyen bakanlık; sucuk, pastırma ve kavurma üretiminde tütsüleme işlemini yasaklıyor.

Geleneksel et ürünlerinin özgün yapısını ve aroma özelliğini korumayı hedefleyen bakanlık; sucuk, pastırma ve kavurma üretiminde tütsüleme işlemini yasaklıyor.

Bunun yanı sıra geleneksel ürünlerin 'inovatif ürün' adı altında yapısının bozulmaması adına sucuk, pastırma ve kavurmaya fıstık, peynir gibi çeşni maddelerinin eklenmesine de son veriliyor.

Tüketicinin ne yediğini net olarak görmesini hedefleyen yeni adımlardan biri de döner etiketlerinde atılıyor.

Tüketicinin ne yediğini net olarak görmesini hedefleyen yeni adımlardan biri de döner etiketlerinde atılıyor.

Üretim şekline göre ürün etiketlerinin üzerinde açıkça 'Yaprak Döner', 'Yaprak-Kıyma Döner' veya 'Kıyma Döner' ibarelerinin yer alması zorunlu olacak.

Tebliğ değişikliği kapsamında kanatlı eti ürünleri ile kırmızı et ürünlerinin tanımları, kaplamalı ürünler ve köfte için ayrı ayrı yeniden yapılıyor.

Tebliğ değişikliği kapsamında kanatlı eti ürünleri ile kırmızı et ürünlerinin tanımları, kaplamalı ürünler ve köfte için ayrı ayrı yeniden yapılıyor.

Hazırlanmış kanatlı eti karışımları ve kanatlı eti dönerindeki maksimum yağ oranı yüzde 20’den yüzde 15’e düşürülüyor.

Ayrıca mekanik olarak ayrılmış kanatlı eti (MAKE) kullanılmayan ısıl işlem görmüş kanatlı sucuklarında, diğer içeriklerden taşınan kalsiyum üst sınırı 350 mg/kg’dan 400 mg/kg’a çıkarılıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın