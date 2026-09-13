Et Ürünlerinde Kurallar Değişiyor: Fıstıklı Sucuğa, İsimsiz Dönere Yasak Geliyor
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Tarım ve Orman Bakanlığı, et ve et ürünlerinde tüketicilerin yanıltılmasını önlemek, haksız rekabetin önüne geçmek ve geleneksel tatları korumak amacıyla Türk Gıda Kodeksi’nde kapsamlı bir düzenlemeye gidiyor. Hazırlanan yeni tebliğ taslağıyla birlikte burger ürünlerine ilk kez yasal standart getirilirken, sucuk ve pastırma gibi ürünlerde fıstık, peynir ve tütsüleme kullanımı yasaklanıyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi / Cemal Emre Yurt
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Yapılan çalışmayla birlikte "burger" tanımı ve üretim kriterleri ilk kez mevzuata dahil edildi.
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Ayrıca tebliğ kapsamındaki ürünlerde etten gelen doğal protein ile teknolojik olarak kullanılması zorunlu olan süt, yumurta ve yoğurt gibi hayvansal bileşenler haricinde dışarıdan ekstra protein ve azot kaynaklarının eklenmesi engellenecek.
Geleneksel et ürünlerinin özgün yapısını ve aroma özelliğini korumayı hedefleyen bakanlık; sucuk, pastırma ve kavurma üretiminde tütsüleme işlemini yasaklıyor.
Tüketicinin ne yediğini net olarak görmesini hedefleyen yeni adımlardan biri de döner etiketlerinde atılıyor.
Tebliğ değişikliği kapsamında kanatlı eti ürünleri ile kırmızı et ürünlerinin tanımları, kaplamalı ürünler ve köfte için ayrı ayrı yeniden yapılıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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