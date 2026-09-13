Türkiye’de Gölün İçinden Çıkıyor, Avrupa’ya Tır Tır Gönderiliyor
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Konya'nın Akşehir Gölü kıyısında yan yana dizilerek adeta dev çadırları andıran kamış yığınları, gölden Avrupa'ya uzanan zorlu bir ekmek kapısının izlerini taşıyor. Yılda ortalama 200 bin bağ çıkarılan kamışlar, 400 kişiye geçim kaynağı sağlarken, bu yıl gölde su seviyesinin yükselmesi üreticinin yüzünü güldürdü.
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Akşehir Gölü çevresindeki Gölçayır, Yeniköy ve Ortaköy başta olmak üzere 14 mahallede yaşayan vatandaşlar için kasım ayında başlayan kamış kesimi, bölgenin en önemli gelir kaynaklarından biri.
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Bölge halkının en ağır işlerden biri olarak tanımladığı bu meşakkatli sürecin sonunda hazırlanan kamışlar, tırlara yüklenerek Mersin Limanı'na sevk ediliyor.
Akşehir Ortaköy Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Numan Akbay, bölgeden yılda ortalama 200 bin bağ izinli kamış çıkarıldığını belirterek bu yıl göldeki su artışının heyecan yarattığını ifade etti.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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