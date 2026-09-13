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Türkiye’de Gölün İçinden Çıkıyor, Avrupa’ya Tır Tır Gönderiliyor

Türkiye’de Gölün İçinden Çıkıyor, Avrupa’ya Tır Tır Gönderiliyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
13.09.2026 - 08:56
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Konya'nın Akşehir Gölü kıyısında yan yana dizilerek adeta dev çadırları andıran kamış yığınları, gölden Avrupa'ya uzanan zorlu bir ekmek kapısının izlerini taşıyor. Yılda ortalama 200 bin bağ çıkarılan kamışlar, 400 kişiye geçim kaynağı sağlarken, bu yıl gölde su seviyesinin yükselmesi üreticinin yüzünü güldürdü.

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Akşehir Gölü çevresindeki Gölçayır, Yeniköy ve Ortaköy başta olmak üzere 14 mahallede yaşayan vatandaşlar için kasım ayında başlayan kamış kesimi, bölgenin en önemli gelir kaynaklarından biri.

Akşehir Gölü çevresindeki Gölçayır, Yeniköy ve Ortaköy başta olmak üzere 14 mahallede yaşayan vatandaşlar için kasım ayında başlayan kamış kesimi, bölgenin en önemli gelir kaynaklarından biri.

Kar yağana kadar dondurucu soğukta ve zorlu doğa şartlarında devam eden bu mesaide en az 300-400 kişi alın teri döküyor.

Gölde binbir emekle kesilen kamışlar, kıyıya taşındıktan sonra tek tek ayıklanıyor. Belirli bir kalınlıkta bağlanan 2,5 ila 3 metre uzunluğundaki kamışlar, kar ve yağmur sularından etkilenip çürümemesi için birbirine yaslanarak devasa öbekler halinde istifleniyor.

Bölge halkının en ağır işlerden biri olarak tanımladığı bu meşakkatli sürecin sonunda hazırlanan kamışlar, tırlara yüklenerek Mersin Limanı'na sevk ediliyor.

Bölge halkının en ağır işlerden biri olarak tanımladığı bu meşakkatli sürecin sonunda hazırlanan kamışlar, tırlara yüklenerek Mersin Limanı'na sevk ediliyor.

Buradan deniz yoluyla Avrupa ülkelerine ihraç edilen Akşehir kamışı, hem ülke ekonomisine katkı sağlıyor hem de iç piyasada değerlendiriliyor. Ürünler özellikle turistik tesislerde gölgelik, güneşlik ve son dönemde çevre dostu bir alternatif olan pipet yapımında kullanılıyor.

Akşehir Ortaköy Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Numan Akbay, bölgeden yılda ortalama 200 bin bağ izinli kamış çıkarıldığını belirterek bu yıl göldeki su artışının heyecan yarattığını ifade etti.

Akşehir Ortaköy Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Numan Akbay, bölgeden yılda ortalama 200 bin bağ izinli kamış çıkarıldığını belirterek bu yıl göldeki su artışının heyecan yarattığını ifade etti.

Akbay, 'Bu yıl gölde su yükseldi. Gelecek yıl aynı şartlar devam ederse inşallah 4 metre seviyesinde suyumuz olacaktır. Gölün su tutmasının kamış kalitesine ve rekoltesine de büyük faydası olacak' sözleriyle üreticinin umutlu olduğunu vurguladı.

Kamış kesim işinde çalışan Şükrü Bilgili ise işin zorluğunu, 'Kesilmedik yerimiz kalmaz. Gölde kestikten sonra temizleyip çürümesin diye özel teknikle istifliyoruz. Gerçekten çok meşakkatli bir iş ama insanlar buradan evine ekmek götürüyor' diyerek özetledi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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