Gelinlik ve Damatlıkları Hazırlayın: En İyi Eş Olacak 3 Burç

Tıpkı Boğa gibi Venüs yönetiminde olan Terazi burcu, doğrudan ortaklık ve beraberlik ile özdeşleşmiştir. Uzun süren evliliklerde dahi romantizmi diri tutmayı başaran Teraziler, yüksek sosyal becerileriyle her ortama uyum sağlar. Ancak onları ideal bir eş yapan en önemli özellikleri uzlaşmacı yapılarıdır. Terazi burcu, sevdiği kişinin hayatını kolaylaştırmak ve dengeyi sağlamak için her an desteğe hazır bir partner profil çizer.