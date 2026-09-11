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Gelinlik ve Damatlıkları Hazırlayın: En İyi Eş Olacak 3 Burç

Gelinlik ve Damatlıkları Hazırlayın: En İyi Eş Olacak 3 Burç

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
11.09.2026 - 15:32
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Astrolojide her burcun kendine has özellikleri bulunsa da bazı burçlar evlilik, sadakat ve uzun soluklu ilişkiler konusunda doğal bir yeteneğe sahiptir. İlişkide istikrar, duygusal derinlik ve romantizm arayanlar için Zodyak’ın en ideal 3 eş adayı öne çıkıyor. Güneş, Ay, Yükselen veya Venüs burcunda bu işaretleri taşıyanlar, partnerlik görevlerini en üst seviyede yerine getirme eğilimi gösteriyor.

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Boğa Burcu

Boğa Burcu

Toprak grubuna mensup olan Boğa burcu, aşkın ve güzelliğin gezegeni Venüs tarafından yönetilir. Doğası gereği ilişki odaklı olan Boğalar, hayatlarında tutarlılık ve güven ararlar. Değişimden pek hoşlanmadıkları için aşık olduklarında uzun vadeli ve kalıcı planlar yaparlar. Partnerine konforlu, sıcak ve güvenli bir yaşam sunmayı hedefleyen Boğa burçları, sarsılmaz sadakatleriyle mükemmel bir eş adayıdır.

Yengeç Burcu

Yengeç Burcu

Bir Su burcu olan Yengeç, sezgisel yetenekleri sayesinde partnerinin duygusal ihtiyaçlarını henüz dile getirilmeden hisseder. Hassas, korumacı ve besleyici yapısıyla bilinen Yengeç burçları için aile kavramı her şeyin üzerinde gelir. Sevdiklerini dış dünyanın olumsuzluklarından korumayı görev edinen Yengeçler, bulundukları her mekanı huzurlu bir sığınağa ve sıcak bir yuvaya dönüştürmekte uzmandır.

Terazi Burcu

Terazi Burcu

Tıpkı Boğa gibi Venüs yönetiminde olan Terazi burcu, doğrudan ortaklık ve beraberlik ile özdeşleşmiştir. Uzun süren evliliklerde dahi romantizmi diri tutmayı başaran Teraziler, yüksek sosyal becerileriyle her ortama uyum sağlar. Ancak onları ideal bir eş yapan en önemli özellikleri uzlaşmacı yapılarıdır. Terazi burcu, sevdiği kişinin hayatını kolaylaştırmak ve dengeyi sağlamak için her an desteğe hazır bir partner profil çizer.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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