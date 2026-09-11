Şişe ve Karton Kullanarak Ev İnşa Etti: Herkes Bu Yapıyı Görmeye Gidiyor

'Hiçbir şey atılabilir olmamalı ve her şeyin ikinci bir kullanım alanı bulunmalı' diyerek yola çıkan Santa Cruz ailesi, evdeki eşyaların büyük bölümünü de yine dönüştürülmüş malzemelerden tasarladı. Atık şişeler evde kimi zaman bir çiçek saksısına, kimi zaman ise tasarım bir duş perdesine dönüşmüş durumda.

Ekolojik Şişe Ev, sadece bir barınak olmanın çok ötesine geçmiş durumda. Kendi kendine yetebilen bir tarım alanına ve güneş enerjili su ısıtma sistemine sahip olan ev için yerel yönetim ve okullarla iş birliği yapıldı. Şehirdeki öğrenciler, atık yönetimini ve çevreyi korumanın önemini öğrenmek için bu evi ziyaret ediyor.