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Şişe ve Karton Kullanarak Ev İnşa Etti: Herkes Bu Yapıyı Görmeye Gidiyor

Şişe ve Karton Kullanarak Ev İnşa Etti: Herkes Bu Yapıyı Görmeye Gidiyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
11.09.2026 - 15:03
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Arjantin’in Puerto Iguazu şehrinde yaşayan Alfredo Santa Cruz ve ailesi, çevre kirliliğine karşı ilham verici bir duruş sergileyerek sıra dışı bir projeye imza attı. Doğaya terk edilen atıkları değerlendirmek isteyen aile, binlerce atık malzemeyi kullanarak tamamen yaşanabilir, estetik ve çevre dostu bir ev inşa etti. 'La casa ecológica de botellas' (Ekolojik Şişe Ev) adı verilen bu yapı, kısa sürede bölgenin en çok merak edilen noktalarından biri haline geldi.

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Evin yapımında tam 1200 adet plastik pet şişe ve 1300 adet Tetra-Pak içecek kartonu kullanıldı.

Evin yapımında tam 1200 adet plastik pet şişe ve 1300 adet Tetra-Pak içecek kartonu kullanıldı.

Dışarıdan bakıldığında sıradan bir yapıdan çok farklı duran ev, şeffaf plastik duvarları sayesinde gün ışığını yumuşatarak içeri alıyor. Bu durum, evin içinde hem doğal hem de büyüleyici bir aydınlatma atmosferi yaratıyor. Üstelik mühendislik detaylarıyla dikkat çeken bina, sanılanın aksine zorlu hava şartlarına karşı tamamen su geçirmez ve son derece dayanıklı bir mimariye sahip.

Projenin arkasındaki temel felsefe, insanlığın doğaya verdiği zararlı tüketim kalıplarını kırmak.

Projenin arkasındaki temel felsefe, insanlığın doğaya verdiği zararlı tüketim kalıplarını kırmak.

'Hiçbir şey atılabilir olmamalı ve her şeyin ikinci bir kullanım alanı bulunmalı' diyerek yola çıkan Santa Cruz ailesi, evdeki eşyaların büyük bölümünü de yine dönüştürülmüş malzemelerden tasarladı. Atık şişeler evde kimi zaman bir çiçek saksısına, kimi zaman ise tasarım bir duş perdesine dönüşmüş durumda.

Ekolojik Şişe Ev, sadece bir barınak olmanın çok ötesine geçmiş durumda. Kendi kendine yetebilen bir tarım alanına ve güneş enerjili su ısıtma sistemine sahip olan ev için yerel yönetim ve okullarla iş birliği yapıldı. Şehirdeki öğrenciler, atık yönetimini ve çevreyi korumanın önemini öğrenmek için bu evi ziyaret ediyor.

Mimarisi ve hikayesiyle sınırları aşan ev, günümüzde ziyaretçilere açık bir müze gibi hizmet veriyor.

Mimarisi ve hikayesiyle sınırları aşan ev, günümüzde ziyaretçilere açık bir müze gibi hizmet veriyor.

Turlara bizzat Alfredo Santa Cruz’un kendisi rehberlik ediyor. Gelen misafirler, aile tarafından geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen el yapımı hediyelik eşyaları da satın alabiliyor. Santa Cruz ailesi, bu turun amacının kişisel bir başarıyı sergilemek değil; insanlara atıkları azaltarak gezegeni korumanın ne kadar mümkün olduğunu kanıtlamak olduğunu vurguluyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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