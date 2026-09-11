Şişe ve Karton Kullanarak Ev İnşa Etti: Herkes Bu Yapıyı Görmeye Gidiyor
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Arjantin’in Puerto Iguazu şehrinde yaşayan Alfredo Santa Cruz ve ailesi, çevre kirliliğine karşı ilham verici bir duruş sergileyerek sıra dışı bir projeye imza attı. Doğaya terk edilen atıkları değerlendirmek isteyen aile, binlerce atık malzemeyi kullanarak tamamen yaşanabilir, estetik ve çevre dostu bir ev inşa etti. 'La casa ecológica de botellas' (Ekolojik Şişe Ev) adı verilen bu yapı, kısa sürede bölgenin en çok merak edilen noktalarından biri haline geldi.
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Evin yapımında tam 1200 adet plastik pet şişe ve 1300 adet Tetra-Pak içecek kartonu kullanıldı.
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Projenin arkasındaki temel felsefe, insanlığın doğaya verdiği zararlı tüketim kalıplarını kırmak.
Mimarisi ve hikayesiyle sınırları aşan ev, günümüzde ziyaretçilere açık bir müze gibi hizmet veriyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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