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Akılları 50 Yıl Sonra Başına Geldi: Düzleştirdikleri Nehri Eski Haline Getirmek İçin Servet Döktüler

Akılları 50 Yıl Sonra Başına Geldi: Düzleştirdikleri Nehri Eski Haline Getirmek İçin Servet Döktüler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
11.09.2026 - 12:26
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1960’lı yıllarda insan aklı doğaya karşı bir zafer kazandığını sanıyordu. Bölgeyi kasıp kavuran kasırgaların ardından su taşkınlarını önlemek isteyen ABD Ordusu Mühendisler Birliği, Florida’nın kalbinde yer alan Kissimmee Nehri’ne müdahale etme kararı aldı. Plan kağıt üzerinde kusursuzdu: Orlando’dan Okeechobee Gölü’ne kadar 100 milden fazla kıvrılan doğa harikası nehir, 56 millik devasa ve dimdik bir kanala dönüştürüldü. Sulak alanlar kurutuldu, sular hızla tahliye edildi. Ancak hesaba katılmayan bir şey vardı: Doğanın dengesiyle oynamanın faturası her zaman ağır kesiliyordu.

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Doğal filtresini kaybeden bölge kısa sürede felakete sürüklendi.

Doğal filtresini kaybeden bölge kısa sürede felakete sürüklendi.

Kuruyan sulak alanların etrafında tarım ve yapılaşma kontrolden çıktı. Bükümleri kaybolan nehir, artık suyu arıtamıyor; aksine tüm gübre ve atık kirliliğini doğrudan Okeechobee Gölü’ne ve eyaletin kıyılarına taşıyordu. Devasa zehirli alg patlamaları ve yok olan yaban hayatı, insan yapımı bu mühendislik projesinin aslında Florida tarihinin en büyük çevre felaketlerinden birine dönüştüğünü kanıtladı.

Yapılan hatanın büyüklüğü 1990’larda resmen kabul edildi ve yasa koyucular radikal bir karar aldı: Nehir eski doğal haline geri döndürülecekti.

Yapılan hatanın büyüklüğü 1990’larda resmen kabul edildi ve yasa koyucular radikal bir karar aldı: Nehir eski doğal haline geri döndürülecekti.

Eyalet ve federal düzeyde başlatılan dev restorasyon projesi, on yıllar süren hummalı bir çalışmanın ardından tamamlandı.

Mühendisler bu kez kanalı doldurmak ve suyun eski kıvrımlı yatağına yeniden akmasını sağlamak için sahaya indi. 2021 yılında tamamlanan fiziksel çalışmaların ardından çıkan tablo, doğanın kendini yenileme gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

  • 44 millik dev yapay kanal tamamen dolduruldu.

  • 40.000 dönümlük sulak alan yeniden hayata döndü.

  • Levreklerden güneş balıklarına, bölgeyi terk eden kıyı kuşlarına kadar binlerce canlı, nehir yatağının suyla buluşmasından sadece birkaç yıl sonra kitlesel olarak geri döndü.

Florida Atlantic Üniversitesi’nden çevre bilimci Amber Moore, projenin geldiği noktayı 10 üzerinden 8 olarak puanlarken sürecin başarısını şu sözlerle özetliyor:

Florida Atlantic Üniversitesi’nden çevre bilimci Amber Moore, projenin geldiği noktayı 10 üzerinden 8 olarak puanlarken sürecin başarısını şu sözlerle özetliyor:

'40.000 dönümlük bu sulak alan, tıpkı doğanın baştan beri tasarladığı gibi, sular Okeechobee Gölü'ne ulaşmadan önce dev bir doğal filtre görevi görüyor. Anladık ki doğayı eski haline getirmemiz mümkün ve Doğa Ana bizden kesinlikle çok daha fazlasını biliyor.'

Bilim insanlarının verilerine göre, 2-3 yıl gibi kısa bir sürede bölgedeki bitki örtüsü ve canlı popülasyonu şaşırtıcı bir hızla toparlandı. Su kalitesindeki artış, Okeechobee Gölü’ndeki zehirli siyanobakteri (mavi-yeşil alg) oluşumlarını şimdiden dizginlemeye başladı.

Eyalet ve federal kurumlar, balık popülasyonunu ve su kalitesini izlemeye devam ederken, Kissimmee Nehri artık sadece Florida için değil, tüm dünya genelinde 'insan müdahalesiyle bozulan doğanın yeniden nasıl kurtarılacağına' dair yaşayan en büyük emsal model olarak gösteriliyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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