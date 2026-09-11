Akılları 50 Yıl Sonra Başına Geldi: Düzleştirdikleri Nehri Eski Haline Getirmek İçin Servet Döktüler
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
1960’lı yıllarda insan aklı doğaya karşı bir zafer kazandığını sanıyordu. Bölgeyi kasıp kavuran kasırgaların ardından su taşkınlarını önlemek isteyen ABD Ordusu Mühendisler Birliği, Florida’nın kalbinde yer alan Kissimmee Nehri’ne müdahale etme kararı aldı. Plan kağıt üzerinde kusursuzdu: Orlando’dan Okeechobee Gölü’ne kadar 100 milden fazla kıvrılan doğa harikası nehir, 56 millik devasa ve dimdik bir kanala dönüştürüldü. Sulak alanlar kurutuldu, sular hızla tahliye edildi. Ancak hesaba katılmayan bir şey vardı: Doğanın dengesiyle oynamanın faturası her zaman ağır kesiliyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Doğal filtresini kaybeden bölge kısa sürede felakete sürüklendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yapılan hatanın büyüklüğü 1990’larda resmen kabul edildi ve yasa koyucular radikal bir karar aldı: Nehir eski doğal haline geri döndürülecekti.
Florida Atlantic Üniversitesi’nden çevre bilimci Amber Moore, projenin geldiği noktayı 10 üzerinden 8 olarak puanlarken sürecin başarısını şu sözlerle özetliyor:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın