Akılları 50 Yıl Sonra Başına Geldi: Düzleştirdikleri Nehri Eski Haline Getirmek İçin Servet Döktüler

'40.000 dönümlük bu sulak alan, tıpkı doğanın baştan beri tasarladığı gibi, sular Okeechobee Gölü'ne ulaşmadan önce dev bir doğal filtre görevi görüyor. Anladık ki doğayı eski haline getirmemiz mümkün ve Doğa Ana bizden kesinlikle çok daha fazlasını biliyor.'

Bilim insanlarının verilerine göre, 2-3 yıl gibi kısa bir sürede bölgedeki bitki örtüsü ve canlı popülasyonu şaşırtıcı bir hızla toparlandı. Su kalitesindeki artış, Okeechobee Gölü’ndeki zehirli siyanobakteri (mavi-yeşil alg) oluşumlarını şimdiden dizginlemeye başladı.

Eyalet ve federal kurumlar, balık popülasyonunu ve su kalitesini izlemeye devam ederken, Kissimmee Nehri artık sadece Florida için değil, tüm dünya genelinde 'insan müdahalesiyle bozulan doğanın yeniden nasıl kurtarılacağına' dair yaşayan en büyük emsal model olarak gösteriliyor.