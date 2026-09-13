Çadırda Büyüyen Genç Hacettepe Tıp'ı Kazandı

Oğullarının başarısıyla gözyaşı ve gururu bir arada yaşayan baba Mehmet Deniz ise, 'Biz Ahmet'e hiçbir zaman 'Ders çalış' demedik. Bütün imkansızlıklara rağmen kendi imkanlarını oluşturdu. Onun bu başarısıyla gençlerimiz için imkansız diye bir şey bulunmadığını gördük' diyerek oğlunun tüm Türkiye'ye umut olmasını temenni etti. Anne Yıldız Deniz de başarıda emeği geçen tüm öğretmenlere teşekkürlerini iletti.