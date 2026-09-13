Çadırda Büyüyen Genç Hacettepe Tıp'ı Kazandı
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Antalya'da ailesiyle birlikte orman işçiliği yapan ve 12 yıldır naylon çadırda yaşayan 18 yaşındaki Ahmet Deniz, tüm imkansızlıklara rağmen YKS sayısalda Türkiye 636'ncısı oldu. Hayali olan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni (İngilizce) kazanan azimli genç, 'Ailemi bu zorlu hayattan kurtarma fikri bana güç verdi' diyerek başarısıyla tüm Türkiye'ye ilham oldu.
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Antalya'nın Akseki ilçesinde geçimini orman kesim işçiliğiyle sağlayan Mehmet ve Yıldız Deniz çiftinin oğlu Ahmet Deniz, hayatının büyük bölümünü zorlu doğa koşullarında geçirdi.
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Disiplinli ve azimli çalışmasının karşılığını Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) alan Ahmet Deniz, sayısal puan türünde Türkiye 636'ncısı olma başarısı gösterdi.
En büyük hedefinin ailesine daha iyi bir yaşam sunmak olduğunu belirten Ahmet Deniz, motivasyon kaynağını şu sözlerle ifade etti:
Sınava hazırlanacak gençlere de tavsiyelerde bulunan Deniz, başarıya giden yolda sosyal medya ve telefon kullanımının sınırlandırılması gerektiğini, sabırlı ve hedef odaklı çalışmanın şart olduğunu vurguladı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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