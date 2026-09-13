article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Çadırda Büyüyen Genç Hacettepe Tıp'ı Kazandı

Çadırda Büyüyen Genç Hacettepe Tıp'ı Kazandı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
13.09.2026 - 08:43
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Antalya'da ailesiyle birlikte orman işçiliği yapan ve 12 yıldır naylon çadırda yaşayan 18 yaşındaki Ahmet Deniz, tüm imkansızlıklara rağmen YKS sayısalda Türkiye 636'ncısı oldu. Hayali olan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni (İngilizce) kazanan azimli genç, 'Ailemi bu zorlu hayattan kurtarma fikri bana güç verdi' diyerek başarısıyla tüm Türkiye'ye ilham oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Antalya'nın Akseki ilçesinde geçimini orman kesim işçiliğiyle sağlayan Mehmet ve Yıldız Deniz çiftinin oğlu Ahmet Deniz, hayatının büyük bölümünü zorlu doğa koşullarında geçirdi.

Antalya'nın Akseki ilçesinde geçimini orman kesim işçiliğiyle sağlayan Mehmet ve Yıldız Deniz çiftinin oğlu Ahmet Deniz, hayatının büyük bölümünü zorlu doğa koşullarında geçirdi.

Yaklaşık 12 yıldır ailesiyle birlikte ormanlık alanda kurdukları naylon çadırda yaşamını sürdüren 18 yaşındaki Ahmet, yaz tatillerinde ve derslerinden kalan zamanlarda tomruk kabuğu soyup kesim alanlarını temizleyerek ailesinin yükünü hafifletti. Fiziksel güç gerektiren ağır işlere rağmen eğitimini bir an olsun aksatmadı.

Disiplinli ve azimli çalışmasının karşılığını Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) alan Ahmet Deniz, sayısal puan türünde Türkiye 636'ncısı olma başarısı gösterdi.

Disiplinli ve azimli çalışmasının karşılığını Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) alan Ahmet Deniz, sayısal puan türünde Türkiye 636'ncısı olma başarısı gösterdi.

En büyük hayali olan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce Programı'na yerleşen genç, zor koşullardan başarı çıkaran hikayesiyle ailesine ve tüm sevdiklerine büyük bir gurur yaşattı.

En büyük hedefinin ailesine daha iyi bir yaşam sunmak olduğunu belirten Ahmet Deniz, motivasyon kaynağını şu sözlerle ifade etti:

En büyük hedefinin ailesine daha iyi bir yaşam sunmak olduğunu belirten Ahmet Deniz, motivasyon kaynağını şu sözlerle ifade etti:

'Ailemin daha iyi şartlarda yaşamasını ve onları bu zorlu hayattan kurtarmayı istedim. Bu düşünce bana çalışırken güç verdi. Yaşadığım zorluklar ders çalışma hedefimden vazgeçmeme neden olmadı. Bundan sonraki hedefim, ülkeme ve milletime faydalı, iyi bir Türk hekimi olmak.'

Sınava hazırlanacak gençlere de tavsiyelerde bulunan Deniz, başarıya giden yolda sosyal medya ve telefon kullanımının sınırlandırılması gerektiğini, sabırlı ve hedef odaklı çalışmanın şart olduğunu vurguladı.

Sınava hazırlanacak gençlere de tavsiyelerde bulunan Deniz, başarıya giden yolda sosyal medya ve telefon kullanımının sınırlandırılması gerektiğini, sabırlı ve hedef odaklı çalışmanın şart olduğunu vurguladı.

Oğullarının başarısıyla gözyaşı ve gururu bir arada yaşayan baba Mehmet Deniz ise, 'Biz Ahmet'e hiçbir zaman 'Ders çalış' demedik. Bütün imkansızlıklara rağmen kendi imkanlarını oluşturdu. Onun bu başarısıyla gençlerimiz için imkansız diye bir şey bulunmadığını gördük' diyerek oğlunun tüm Türkiye'ye umut olmasını temenni etti. Anne Yıldız Deniz de başarıda emeği geçen tüm öğretmenlere teşekkürlerini iletti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
34
24
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın