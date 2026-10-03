Trendyol, TEKNOFEST Güneydoğu 2026'da Ziyaretçileri E-Ticaret Ve Teknoloji Deneyimleriyle Buluşturdu

Trendyol ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) iş birliğiyle TEKNOFEST Güneydoğu 2026 kapsamında gerçekleştirilen E-Ticaret Yarışması ise, genç yetenekleri gerçek bir e-ticaret problemine çözüm üretmek üzere bir araya getirdi. Yarışmacılar, kullanıcıların arama niyetleri ile ürünler arasındaki ilişkiyi daha doğru anlamlandırarak e-ticaret arama deneyimini geliştirecek yapay zekâ ve veri bilimi modelleri üzerinde çalıştı.

Bu yıl 544 takım ve 1.700 yarışmacının başvurduğu yarışmanın ön eleme aşaması, Kaggle platformu üzerinden 21 gün boyunca gerçekleştirildi. Katılımcılar, geliştirdikleri modelleri test etmek için toplam 11.400 farklı tahmin üretti. Ön elemeyi geçen 10 takım ve 32 yarışmacı, final aşamasında projelerini ve canlı demolarını jüriye sundu.