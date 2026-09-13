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Kadınlara, Gençlere ve Aile İşletmelerine Destek Paketi: 12,5 Milyar Lira Dağıtılacak

Kadınlara, Gençlere ve Aile İşletmelerine Destek Paketi: 12,5 Milyar Lira Dağıtılacak

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
13.09.2026 - 11:58
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2026 Yılı Kırsal Kalkınma Yatırım Programı (KKYP) ve Tasarruflu Tarımsal Sulama Sistemleri başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Kırsalda toplam 19,5 milyar liralık yatırımı harekete geçirecek olan projeler kapsamında üreticilere 12,5 milyar liralık dev hibe desteği verilecek. Bütçenin aslan payı ise kadın ve genç girişimciler başta olmak üzere aile işletmelerine ayrıldı.

İşte detaylar 👇

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Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada KKYP kapsamında 3 bin 180 projeye 11,3 milyar lira hibe verileceğini bildirdi.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada KKYP kapsamında 3 bin 180 projeye 11,3 milyar lira hibe verileceğini bildirdi.

Bu hibelerle birlikte kırsal bölgelerde toplam 19,5 milyar liralık dev bir yatırımın hayata geçirileceği vurgulandı. Açıklanan destek paketinde en büyük pay aile işletmelerinin oldu. 

Toplam bütçenin yüzde 77'sinin aile işletmelerine aktarıldığını belirten Yumaklı, şu detayları paylaştı:

  • Desteklerde en yüksek pay 2 bin 164 projeyle aile işletmelerine ayrıldı.

  • Bu projelerin 1.751'i kadın ve genç girişimciler tarafından hazırlandı.

Tarımsal su kullanımında verimliliği merkeze aldıklarını vurgulayan Bakan Yumaklı, Tasarruflu Tarımsal Sulama Sistemleri Başvuruları kapsamında da 2 bin 47 projeye 1,2 milyar lira hibe desteği sağlanacağını açıkladı.

Tarımsal su kullanımında verimliliği merkeze aldıklarını vurgulayan Bakan Yumaklı, Tasarruflu Tarımsal Sulama Sistemleri Başvuruları kapsamında da 2 bin 47 projeye 1,2 milyar lira hibe desteği sağlanacağını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, müjdeli haberi şu ifadelerle paylaştı:

'KIRSAL KALKINMAYA 12,5 MİLYAR LİRALIK DEV HİBE DESTEĞİ

🌾🚜 2026 Yılı Kırsal Kalkınma Yatırım Programı (KKYP) başvuru sonuçları açıklandı.

🤝 KKYP kapsamında 3 bin 180 projeye 11,3 milyar lira hibe desteği sağlayacağız. Bu hibelerimizle kırsalda 19,5 milyar liralık yatırım hayata geçirilecek.

🧑‍🌾 Desteklerde en yüksek payı 2 bin 164 projeyle aile işletmelerimize ayırdık. Bunların 1.751’i ise kadın ve genç girişimcilerimizden oluşuyor. Böylece KKYP bütçesinin yüzde 77’sini aile işletmelerimize tahsis etmiş oluyoruz.

💧Ayrıca Tasarruflu Tarımsal Sulama Sistemleri Başvuruları kapsamında 2 bin 47 projeye 1,2 milyar lira hibe desteği sağlayarak, tarımsal su kullanımında verimliliği merkeze alıyoruz.

Hayırlı, uğurlu olsun.'

Başvuru sonuçları için: https://kirsalkalkinma.tarimorman.gov.tr/

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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