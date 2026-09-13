Kadınlara, Gençlere ve Aile İşletmelerine Destek Paketi: 12,5 Milyar Lira Dağıtılacak
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2026 Yılı Kırsal Kalkınma Yatırım Programı (KKYP) ve Tasarruflu Tarımsal Sulama Sistemleri başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Kırsalda toplam 19,5 milyar liralık yatırımı harekete geçirecek olan projeler kapsamında üreticilere 12,5 milyar liralık dev hibe desteği verilecek. Bütçenin aslan payı ise kadın ve genç girişimciler başta olmak üzere aile işletmelerine ayrıldı.
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Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada KKYP kapsamında 3 bin 180 projeye 11,3 milyar lira hibe verileceğini bildirdi.
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Tarımsal su kullanımında verimliliği merkeze aldıklarını vurgulayan Bakan Yumaklı, Tasarruflu Tarımsal Sulama Sistemleri Başvuruları kapsamında da 2 bin 47 projeye 1,2 milyar lira hibe desteği sağlanacağını açıkladı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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