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Bir İçerik Üreticisi Meme Küçültme Ameliyatının Hayatında Yarattığı Değişimi Paylaştı

Bir İçerik Üreticisi Meme Küçültme Ameliyatının Hayatında Yarattığı Değişimi Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.10.2026 - 16:44

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Bir kıyafetin üzerimizde nasıl durduğu, aynaya bakarken kendimizle kurduğumuz ilişkiyi çoğu zaman düşündüğümüzden fazla etkiliyor. Sadece bir kilo ya da beden problemi sandığımız bir durum aslında bir yandan vücut sağlığımızı da doğrudan bozabiliyor. Özellikle meme küçültme operasyonları estetik bir müdahale gibi görünse de omurga sağlığı için çok önemli olabiliyor. 

'brookepaintain' isimli içerik üreticisi Brooke Paintain, geçirdiği meme küçültme ameliyatının öncesini ve sonrasını gösterdiği bir video paylaştı. Paintain, ameliyattan önce kendini rahat hissetmediği kıyafetleri sonradan yeniden denediği paylaşımlarıyla da bu süreci adım adım göstermişti. Ameliyattan sonra yaşadığı rahatlamanın verdiği mutluluk genç kadının yüzüne yansıdı. 

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Bu ameliyat çoğu zaman estetikten çok fiziksel bir ihtiyaç.

Paintain'in videosunda öne çıkan şey, değişimin sadece görüntüde kalmaması. Ameliyat öncesi denediği kıyafetlerde omuzlarına ve göğsüne binen yük kameraya da yansıyor. Sonrasında aynı kıyafetler çok daha rahat duruyor. Paintain'in 8 hafta sonrasında paylaştığı deneme videoları da bu farkı gösteriyor.

Meme küçültme ameliyatı, yani redüksiyon mamoplasti, göğüsteki fazla dokunun ve derinin alınarak göğsün küçültülüp yeniden şekillendirilmesi işlemi, çoğu zaman büyük göğüslerin yol açtığı fiziksel şikayetler nedeniyle tercih ediliyor. Bu şikayetlerin başında sırt, boyun ve omuz ağrıları geliyor. Sütyen askıları omuzlarda derin izler bırakabiliyor. Göğüs altındaki ciltte tahriş ve pişik sık görülüyor. Spor yapmak, koşmak ya da sadece rahat uyumak bile zorlaşabiliyor. Üstelik uygun kıyafet bulmak da başlı başına bir uğraşa dönüşüyor. Bu yüzden ameliyat olanlar çoğu zaman en büyük farkı ağrının azalmasında ve günlük hareketlerin kolaylaşmasında hissettiklerini söylüyor.

Ameliyata karar vermek, uzman bir plastik cerrahla yapılacak ayrıntılı bir değerlendirmeyi gerektiriyor. Herkesin vücudu ve ihtiyacı farklı. Ayrıca ameliyat izleri kalıcı oluyor, göğüs şekli ise aylar içinde oturuyor. Paintain'in videosunun 8. haftada çekilmiş olması da bu sürecin hemen değil, zamanla netleştiğini hatırlatıyor. Yine de Paintain'in paylaşımı, rahat hissetmenin bir kıyafet seçerken bile ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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