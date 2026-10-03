Bir İçerik Üreticisi Meme Küçültme Ameliyatının Hayatında Yarattığı Değişimi Paylaştı

Paintain'in videosunda öne çıkan şey, değişimin sadece görüntüde kalmaması. Ameliyat öncesi denediği kıyafetlerde omuzlarına ve göğsüne binen yük kameraya da yansıyor. Sonrasında aynı kıyafetler çok daha rahat duruyor. Paintain'in 8 hafta sonrasında paylaştığı deneme videoları da bu farkı gösteriyor.

Meme küçültme ameliyatı, yani redüksiyon mamoplasti, göğüsteki fazla dokunun ve derinin alınarak göğsün küçültülüp yeniden şekillendirilmesi işlemi, çoğu zaman büyük göğüslerin yol açtığı fiziksel şikayetler nedeniyle tercih ediliyor. Bu şikayetlerin başında sırt, boyun ve omuz ağrıları geliyor. Sütyen askıları omuzlarda derin izler bırakabiliyor. Göğüs altındaki ciltte tahriş ve pişik sık görülüyor. Spor yapmak, koşmak ya da sadece rahat uyumak bile zorlaşabiliyor. Üstelik uygun kıyafet bulmak da başlı başına bir uğraşa dönüşüyor. Bu yüzden ameliyat olanlar çoğu zaman en büyük farkı ağrının azalmasında ve günlük hareketlerin kolaylaşmasında hissettiklerini söylüyor.

Ameliyata karar vermek, uzman bir plastik cerrahla yapılacak ayrıntılı bir değerlendirmeyi gerektiriyor. Herkesin vücudu ve ihtiyacı farklı. Ayrıca ameliyat izleri kalıcı oluyor, göğüs şekli ise aylar içinde oturuyor. Paintain'in videosunun 8. haftada çekilmiş olması da bu sürecin hemen değil, zamanla netleştiğini hatırlatıyor. Yine de Paintain'in paylaşımı, rahat hissetmenin bir kıyafet seçerken bile ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor.