TOKİ 47 İlde 405 Arsayı Satışa Çıkardı: Başvuru Tarihi Belli Oldu

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Adana'dan İstanbul'a, Van'dan Zonguldak'a kadar 47 ilde 405 arsayı alıcısını bekliyor. Satışa çıkarılan arazilerin toplam yüzölçümü 1 milyon 767 bin 982 metrekareye ulaşırken, bu arsaların tahmini toplam bedeli 10 milyar 780 milyon 468 bin 297 lira olarak açıklandı.

Arsalar arasında konut, ticaret, turizm, eğitim, tarım, sanayi, spor, kentsel çalışma alanı, rekreasyon, depolama, akaryakıt istasyonu, lojistik ve ağaçlandırma alanı gibi farklı kullanım amaçlarına uygun parseller yer alıyor. Başkent Ankara'da Çankaya'nın Alacaatlı ve Dodurga mahalleleri, İstanbul'da Avcılar, Başakşehir ve Silivri, İzmir'de ise Aliağa, Dikili ve Menemen dikkat çeken lokasyonlar arasında bulunuyor. TOKİ, farklı bütçe ve yatırım hedeflerine uygun geniş bir arsa portföyü sunarak hem bireysel yatırımcılara hem de kurumsal alıcılara alternatif oluşturmayı hedefliyor.