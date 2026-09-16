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TOKİ 47 İlde 405 Arsayı Satışa Çıkardı: Başvuru Tarihi Belli Oldu

TOKİ 47 İlde 405 Arsayı Satışa Çıkardı: Başvuru Tarihi Belli Oldu

TOKİ
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
16.09.2026 - 12:52
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TOKİ, 47 ilde toplam 405 arsayı satışa çıkardı. Satışa sunulan arazilerin toplam büyüklüğü 1 milyon 767 bin 982 metrekareyi, tahmini toplam değeri ise 10 milyar 780 milyon lirayı buldu. İhaleler 29–30 Eylül 2026 tarihlerinde Ankara ve İstanbul'da eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.

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TOKİ'den 47 ilde 405 parsellik dev arsa satışı.

TOKİ'den 47 ilde 405 parsellik dev arsa satışı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Adana'dan İstanbul'a, Van'dan Zonguldak'a kadar 47 ilde 405 arsayı alıcısını bekliyor. Satışa çıkarılan arazilerin toplam yüzölçümü 1 milyon 767 bin 982 metrekareye ulaşırken, bu arsaların tahmini toplam bedeli 10 milyar 780 milyon 468 bin 297 lira olarak açıklandı.

Arsalar arasında konut, ticaret, turizm, eğitim, tarım, sanayi, spor, kentsel çalışma alanı, rekreasyon, depolama, akaryakıt istasyonu, lojistik ve ağaçlandırma alanı gibi farklı kullanım amaçlarına uygun parseller yer alıyor. Başkent Ankara'da Çankaya'nın Alacaatlı ve Dodurga mahalleleri, İstanbul'da Avcılar, Başakşehir ve Silivri, İzmir'de ise Aliağa, Dikili ve Menemen dikkat çeken lokasyonlar arasında bulunuyor. TOKİ, farklı bütçe ve yatırım hedeflerine uygun geniş bir arsa portföyü sunarak hem bireysel yatırımcılara hem de kurumsal alıcılara alternatif oluşturmayı hedefliyor.

İhale tarihi belli oldu: Satışlar 29-30 Eylül'de yapılacak.

İhale tarihi belli oldu: Satışlar 29-30 Eylül'de yapılacak.

Arsa ihaleleri 29-30 Eylül 2026 tarihlerinde saat 10.30'da başlayacak. İhaleler Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda eş zamanlı olarak düzenlenecek; katılımcılar dilerse çevrimiçi olarak da teklif verebilecek.

TOKİ ve Emlak Müzayede'nin resmi kaynaklarından duyurulan ihalelere ilişkin detaylı bilgiye kurumun internet sitesinden ulaşılabiliyor. Satışa sunulan arsaların il il dağılımı da yayımlanan listede yer alıyor.

Peşin ödemeye yüzde 15 indirim, taksitte 48 ay vade imkanı.

Peşin ödemeye yüzde 15 indirim, taksitte 48 ay vade imkanı.

Arsa alacaklar için ödeme koşulları da esnek tutuldu. Alıcılar, bedelin yüzde 25'ini peşin ödeyip kalan tutarı 48 aya kadar taksitlendirebilecek.

Bedelin tamamını peşin ödemeyi tercih edenlere ise bazı arsalarda yüzde 15'e varan indirim uygulanacak. Kurum, geçtiğimiz aylarda 49 ilde benzer bir arsa satışı gerçekleştirmiş, bu kez satış kapsamını 47 ile yoğunlaştırarak yeniden alıcıyla buluşuyor. TOKİ, ihaleyle ilgili sorular için (0212) 608 15 00 numaralı telefonu da vatandaşların hizmetine sundu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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