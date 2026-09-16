TOKİ 47 İlde 405 Arsayı Satışa Çıkardı: Başvuru Tarihi Belli Oldu
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TOKİ'den 47 ilde 405 parsellik dev arsa satışı.
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İhale tarihi belli oldu: Satışlar 29-30 Eylül'de yapılacak.
Peşin ödemeye yüzde 15 indirim, taksitte 48 ay vade imkanı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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