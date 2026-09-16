Kurtlar Vadisi'nin Nevzat'ından Osman Sınav Paylaşımı: "FETÖ'cülerle Yol Yürümek İstemedi"
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Kurtlar Vadisi dizisinde uzun yıllar 'Nevzat' karakterini canlandıran oyuncu Nevzat Yakışırboy, yönetmen Osman Sınav hakkında sosyal medyadan paylaşım yaparak gündeme oturdu. Paylaşım, dizinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında savcılıkta ifade vermesinin hemen ardından geldi. Yakışırboy, Instagram hesabından paylaştığı story'lerde Sınav'ın dönemin FETÖ mensupları tarafından tehdit edildiğini öne sürdü.
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Yakışırboy, Instagram'dan paylaştığı hikayede "Osman Sınav FETÖ'cülerle yol yürümek istemedi" dedi.
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Dizinin senaristi Raci Şaşmaz, Osman Sınav'ın kendisine tehdit aldığını söylediğini ifade etti.
"Kozinoğlu ile ilgili senaryo nasıl yazıldı?" sorusuna senaristlerden ortak yanıt geldi: Tesadüfen denk gelmiştir.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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