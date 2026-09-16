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Kurtlar Vadisi'nin Nevzat'ından Osman Sınav Paylaşımı: "FETÖ'cülerle Yol Yürümek İstemedi"

Kurtlar Vadisi'nin Nevzat'ından Osman Sınav Paylaşımı: "FETÖ'cülerle Yol Yürümek İstemedi"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.09.2026 - 07:51 Son Güncelleme: 16.09.2026 - 07:56
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Kurtlar Vadisi dizisinde uzun yıllar 'Nevzat' karakterini canlandıran oyuncu Nevzat Yakışırboy, yönetmen Osman Sınav hakkında sosyal medyadan paylaşım yaparak gündeme oturdu. Paylaşım, dizinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında savcılıkta ifade vermesinin hemen ardından geldi. Yakışırboy, Instagram hesabından paylaştığı story'lerde Sınav'ın dönemin FETÖ mensupları tarafından tehdit edildiğini öne sürdü.

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Yakışırboy, Instagram'dan paylaştığı hikayede "Osman Sınav FETÖ'cülerle yol yürümek istemedi" dedi.

Yakışırboy, Instagram'dan paylaştığı hikayede "Osman Sınav FETÖ'cülerle yol yürümek istemedi" dedi.

Nevzat karakteriyle tanınan oyuncu Nevzat Yakışırboy, @nevzatyakisirboy hesabından art arda paylaştığı iki story ile gündeme oturdu. İlk paylaşımda 'Osman Sınav FETÖ'cülerle yol yürümek istemedi' diyen oyuncu, 13 dakika sonra attığı ikinci story'de yönetmene doğrudan seslendi: 'Ah be Osman Hocam, niye her şeyi anlatmadın? Sana kolpa yaptılar sen de yedin, bunlar tavuk kesemez.'

Yakışırboy'un paylaşımı, Kurtlar Vadisi'nin senaristlerinin Silivri Adliyesi'nde ifade vermesinden yalnızca birkaç saat sonra yapıldı. Oyuncu, iddiasını doğrudan Osman Sınav'ın dizideki görev süresine ve ayrılış sürecine bağladı; paylaşımlar dakikalar içinde ekran görüntüleriyle sosyal medyada yayıldı.

Dizinin senaristi Raci Şaşmaz, Osman Sınav'ın kendisine tehdit aldığını söylediğini ifade etti.

Dizinin senaristi Raci Şaşmaz, Osman Sınav'ın kendisine tehdit aldığını söylediğini ifade etti.

Kurtlar Vadisi'nin baş senaristlerinden Raci Şaşmaz, Silivri Adliyesi'nde yaklaşık 2,5 saat süren ifade işleminin ardından adliyeden ayrılırken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Şaşmaz'ın ifadesine göre Osman Sınav, dizinin senaryosu üzerinde fikir ve tavsiye vermek istemiş, ancak bu talep sakıncalı bulunarak kabul edilmemişti.

Şaşmaz, talebinin reddedilmesinin ardından Sınav'ın kendisine gelip tehdit aldığını söylediğini aktardı. İfadeye göre Sınav, çocukları olduğunu gerekçe göstererek diziyi bırakmak ve yönetmenliği devretmek istediğini belirtmişti; Yakışırboy'un paylaşımı da bu süreci doğrudan işaret ediyor.

"Kozinoğlu ile ilgili senaryo nasıl yazıldı?" sorusuna senaristlerden ortak yanıt geldi: Tesadüfen denk gelmiştir.

"Kozinoğlu ile ilgili senaryo nasıl yazıldı?" sorusuna senaristlerden ortak yanıt geldi: Tesadüfen denk gelmiştir.

Şaşmaz'la birlikte ifade veren senaristler Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan da aynı gün Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na 'bilgi sahibi' sıfatıyla ifade verdi. Soruşturma, eski MİT görevlisi ve bordo bereli subay Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmesiyle ilgili; dizideki 'Kaşifoğlu' karakteriyle gerçek isim arasındaki benzerlik nedeniyle senaristlere yöneltildi.

Gazeteci Sinan Burhan'ın tv100'de aktardığına göre senaristlere 'Kozinoğlu ile ilgili senaryo nasıl yazıldı, herhangi bir kişi veya kurumdan etkilendiniz mi' soruları soruldu. Üçlü, 'Hayır, bize herhangi bir kişi ve kurumdan bir dayatma söz konusu değil. Metnimiz doğal akışında ilerleyen bir metindir, tesadüfen denk gelmiştir' cevabını verdi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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