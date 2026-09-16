Kurtlar Vadisi'nin Nevzat'ından Osman Sınav Paylaşımı: "FETÖ'cülerle Yol Yürümek İstemedi"

Şaşmaz'la birlikte ifade veren senaristler Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan da aynı gün Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na 'bilgi sahibi' sıfatıyla ifade verdi. Soruşturma, eski MİT görevlisi ve bordo bereli subay Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmesiyle ilgili; dizideki 'Kaşifoğlu' karakteriyle gerçek isim arasındaki benzerlik nedeniyle senaristlere yöneltildi.

Gazeteci Sinan Burhan'ın tv100'de aktardığına göre senaristlere 'Kozinoğlu ile ilgili senaryo nasıl yazıldı, herhangi bir kişi veya kurumdan etkilendiniz mi' soruları soruldu. Üçlü, 'Hayır, bize herhangi bir kişi ve kurumdan bir dayatma söz konusu değil. Metnimiz doğal akışında ilerleyen bir metindir, tesadüfen denk gelmiştir' cevabını verdi.