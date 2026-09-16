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İran'da Yolcu Uçağında Korku Dolu Anlar: Lastiği Parçalandı, Kabin Tavanı Çöktü, Yolcular Çığlık Attı

İran'da Yolcu Uçağında Korku Dolu Anlar: Lastiği Parçalandı, Kabin Tavanı Çöktü, Yolcular Çığlık Attı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.09.2026 - 07:31
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İran merkezli Sepehran Airlines'a ait bir Boeing 737, Meşhed'den Kirmanşah'a giderken kalkıştan kısa süre sonra kabus gibi anlara sahne oldu. Lastiğinin patlamasının ardından motorda hasar oluşan uçakta şiddetli sarsıntı başladı, kabin tavanının bir bölümü yolcuların üzerine çöktü. Bagajlar başlarına düşen yolcular çığlık atarken pilotlar acil durum ilan edip uçağı Meşhed Havalimanı'na geri döndürdü.

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Kalkıştan kısa süre sonra patlayan lastik motora zarar verince kokpit acil durum ilan etti.

Kalkıştan kısa süre sonra patlayan lastik motora zarar verince kokpit acil durum ilan etti.

Sepehran Airlines'a ait 30 yaşındaki Boeing 737-300 tipi uçak (tescil: EP-FSU), Meşhed'den kalkışının hemen ardından lastiklerinden birinin dış yüzeyinin ayrılmasıyla karşı karşıya kaldı. Kopan parçaların motora isabet ettiği belirtilen uçakta şiddetli titreşim başladı, kabinin tavan panelleri yerinden çıkıp yolcuların üzerine düştü.

Pilotlar durumu kuleye bildirip acil iniş talep etti; Meşhed Havalimanı'nın 31 sol pisti bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Uçak kısa süre sonra kalktığı pistten yeniden Meşhed'e indi, ilk bilgilere göre yaralanan olmadı. 1996'da havayollarına katılan uçağın 30 yıllık geçmişi, olayın ardından yeniden gündeme geldi.

Aynı havayolunun bir uçağı bir ay önce pistten çıkmıştı, ABD de şirketi yaptırım listesine almıştı.

Aynı havayolunun bir uçağı bir ay önce pistten çıkmıştı, ABD de şirketi yaptırım listesine almıştı.

Bu, Sepehran Airlines için son bir ayın ikinci teknik vakası. 25 Ağustos'ta Tahran-Meşhed seferini yapan ve içinde 127 kişi bulunan bir başka Boeing 737-500 (tescil: EP-FSF), Meşhed pistine inişte kontrolden çıkıp pistten çıkmış, ön iniş takımı çökmüştü; o olayda da can kaybı yaşanmamıştı.

Havayolunun sorunları teknik arızalarla sınırlı kalmadı: ABD Hazine Bakanlığı 8 Eylül'de Sepehran Airlines'ı yaptırım listesine aldı, iki gün sonra da İran'a yönelik lisans başvurularında 'varsayılan ret' politikasını yürürlüğe soktu. Havacılık uzmanları, filodaki uçakların yaşının ve yaptırımlar nedeniyle yedek parça tedarikinin zorlaşmasının arka arkaya yaşanan arızalarda payı olabileceğine dikkat çekiyor.

İşte uçaktaki korku dolu anların görüntüleri:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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