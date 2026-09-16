İran'da Yolcu Uçağında Korku Dolu Anlar: Lastiği Parçalandı, Kabin Tavanı Çöktü, Yolcular Çığlık Attı

Bu, Sepehran Airlines için son bir ayın ikinci teknik vakası. 25 Ağustos'ta Tahran-Meşhed seferini yapan ve içinde 127 kişi bulunan bir başka Boeing 737-500 (tescil: EP-FSF), Meşhed pistine inişte kontrolden çıkıp pistten çıkmış, ön iniş takımı çökmüştü; o olayda da can kaybı yaşanmamıştı.

Havayolunun sorunları teknik arızalarla sınırlı kalmadı: ABD Hazine Bakanlığı 8 Eylül'de Sepehran Airlines'ı yaptırım listesine aldı, iki gün sonra da İran'a yönelik lisans başvurularında 'varsayılan ret' politikasını yürürlüğe soktu. Havacılık uzmanları, filodaki uçakların yaşının ve yaptırımlar nedeniyle yedek parça tedarikinin zorlaşmasının arka arkaya yaşanan arızalarda payı olabileceğine dikkat çekiyor.