İran'da Yolcu Uçağında Korku Dolu Anlar: Lastiği Parçalandı, Kabin Tavanı Çöktü, Yolcular Çığlık Attı
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İran merkezli Sepehran Airlines'a ait bir Boeing 737, Meşhed'den Kirmanşah'a giderken kalkıştan kısa süre sonra kabus gibi anlara sahne oldu. Lastiğinin patlamasının ardından motorda hasar oluşan uçakta şiddetli sarsıntı başladı, kabin tavanının bir bölümü yolcuların üzerine çöktü. Bagajlar başlarına düşen yolcular çığlık atarken pilotlar acil durum ilan edip uçağı Meşhed Havalimanı'na geri döndürdü.
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Kalkıştan kısa süre sonra patlayan lastik motora zarar verince kokpit acil durum ilan etti.
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Aynı havayolunun bir uçağı bir ay önce pistten çıkmıştı, ABD de şirketi yaptırım listesine almıştı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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