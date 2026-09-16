Kadir İnanır'ın Gizemini Yıllardır Koruyan 3 Vasiyeti Açılıyor: Tarih Belli Oldu!

15 Nisan 1949'da Ordu'nun Fatsa ilçesinde on dört kardeşli bir ailenin en küçük çocuğu olarak dünyaya gelen Kadir İnanır, 1960'ların sonunda girdiği sinema sektöründe kısa sürede aranan bir isim haline geldi.

İlk başrolünü 1970 yılında Atıf Yılmaz'ın yönettiği Kara Gözlüm filminde Türkan Şoray ile paylaşan oyuncu, ikili yıllar içinde Yeşilçam'ın en akılda kalan sinema partnerlerinden biri oldu. Selvi Boylum Al Yazmalım, Yılanların Öcü, Tatar Ramazan ve Bodrum Hakimi gibi yapımlarla geniş kitlelere ulaştı.

Kariyeri boyunca 180'den fazla sinema filminde ve 7 televizyon dizisinde rol alan İnanır, 1985 yapımı Yılanların Öcü ile 1986'da Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.

Sanat dünyasındaki tanınırlığının yanında özel hayatıyla da gündemde olan usta oyuncu, 1999'da Bütün Çocuklarım dizisinin setinde tanıştığı Jülide Kural ile hiç resmi nikah kıymadan 27 yıl birlikte yaşadı.