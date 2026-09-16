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Kadir İnanır'ın Gizemini Yıllardır Koruyan 3 Vasiyeti Açılıyor: Tarih Belli Oldu!

Kadir İnanır'ın Gizemini Yıllardır Koruyan 3 Vasiyeti Açılıyor: Tarih Belli Oldu!

Yeşilçam Kadir İnanır
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
16.09.2026 - 07:41
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Türk sinemasının Yeşilçam yıllarından bu yana en sevilen isimlerinden Kadir İnanır, bu yılın Haziran ayında uzun süredir mücadele ettiği hastalığı sonucunda hayatını kaybetmişti. Usta oyuncunun geride bıraktığı üç ayrı vasiyetin içeriği aylardır merak konusuydu. Hukuki sürecin tamamlanmasıyla birlikte vasiyetlerin ne zaman açılacağı da netleşti.

Kaynak: Mynet

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Ordu doğumlu Kadir İnanır, 1970'te Kara Gözlüm filmiyle başladığı 180 filmlik kariyerini geride bıraktı.

Ordu doğumlu Kadir İnanır, 1970'te Kara Gözlüm filmiyle başladığı 180 filmlik kariyerini geride bıraktı.

15 Nisan 1949'da Ordu'nun Fatsa ilçesinde on dört kardeşli bir ailenin en küçük çocuğu olarak dünyaya gelen Kadir İnanır, 1960'ların sonunda girdiği sinema sektöründe kısa sürede aranan bir isim haline geldi.

İlk başrolünü 1970 yılında Atıf Yılmaz'ın yönettiği Kara Gözlüm filminde Türkan Şoray ile paylaşan oyuncu, ikili yıllar içinde Yeşilçam'ın en akılda kalan sinema partnerlerinden biri oldu. Selvi Boylum Al Yazmalım, Yılanların Öcü, Tatar Ramazan ve Bodrum Hakimi gibi yapımlarla geniş kitlelere ulaştı.

Kariyeri boyunca 180'den fazla sinema filminde ve 7 televizyon dizisinde rol alan İnanır, 1985 yapımı Yılanların Öcü ile 1986'da Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.

Sanat dünyasındaki tanınırlığının yanında özel hayatıyla da gündemde olan usta oyuncu, 1999'da Bütün Çocuklarım dizisinin setinde tanıştığı Jülide Kural ile hiç resmi nikah kıymadan 27 yıl birlikte yaşadı.

Kadir İnanır'ın ilk vasiyeti 2015'te, diğer ikisi ise 2022'de noter huzurunda hazırlanmıştı.

Kadir İnanır'ın ilk vasiyeti 2015'te, diğer ikisi ise 2022'de noter huzurunda hazırlanmıştı.

Uzun süredir akciğer kanseriyle mücadele eden Kadir İnanır, 14 Mayıs'ta zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırıldı, solunum yetmezliğinin ağırlaşması üzerine 22 Mayıs'ta yoğun bakımda entübe edildi. Sanatçı, çoklu organ yetmezliği nedeniyle 26 Haziran 2026'da 77 yaşında hayatını kaybetti.

Geride üç ayrı vasiyet bırakan usta oyuncunun ilk vasiyeti 2015 yılında, diğer iki vasiyeti ise 2022'de noter huzurunda düzenlendi. Vasiyetlerin içeriği bugüne kadar gizli tutuldu.

Hukuki sürecin tamamlanmasının ardından üç vasiyetin 17 Eylül Perşembe günü Beykoz Adliyesi'nde açılacağı bildirildi. Sulh hukuk mahkemesi tarafından yürütülen açılış duruşmasında hakim, resmi belgeleri ilgili mirasçılara okuyacak; mirasçıların duruşmaya bizzat katılması zorunlu değil. Açılışın ardından usta sanatçının mal varlığının kimlere kaldığı resmileşecek.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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