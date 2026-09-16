Kadir İnanır'ın Gizemini Yıllardır Koruyan 3 Vasiyeti Açılıyor: Tarih Belli Oldu!
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Türk sinemasının Yeşilçam yıllarından bu yana en sevilen isimlerinden Kadir İnanır, bu yılın Haziran ayında uzun süredir mücadele ettiği hastalığı sonucunda hayatını kaybetmişti. Usta oyuncunun geride bıraktığı üç ayrı vasiyetin içeriği aylardır merak konusuydu. Hukuki sürecin tamamlanmasıyla birlikte vasiyetlerin ne zaman açılacağı da netleşti.
Kaynak: Mynet
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Ordu doğumlu Kadir İnanır, 1970'te Kara Gözlüm filmiyle başladığı 180 filmlik kariyerini geride bıraktı.
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Kadir İnanır'ın ilk vasiyeti 2015'te, diğer ikisi ise 2022'de noter huzurunda hazırlanmıştı.
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