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Vanlı Kara Haydar'ın Düğünde Kilo Kilo Altın Taktığı Eşi Çağla Öz'ün Kaçış Görüntüleri Ortaya Çıktı

Vanlı Kara Haydar'ın Düğünde Kilo Kilo Altın Taktığı Eşi Çağla Öz'ün Kaçış Görüntüleri Ortaya Çıktı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
15.09.2026 - 22:53 Son Güncelleme: 15.09.2026 - 22:58
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'Vanlı Kara Haydar' olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi sosyal medya fenomeni Çağla Öz, milyonluk düğünüyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. ATV Haber, Vanlı Kara Haydar'ın eşi Çağla Öz'ün kaçış görüntüsüne ulaştı.

Kaynak: ATV HABER / Özlem Aktay

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Vanlı Kara Haydar’ın gözaltına alınan sosyal medya ünlüsü eşi Çağla Öz’ün kaçış görüntüleri ortaya çıktı.

Vanlı Kara Haydar’ın gözaltına alınan sosyal medya ünlüsü eşi Çağla Öz’ün kaçış görüntüleri ortaya çıktı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Tançalan'ın ardından eşi Çağla Öz hakkında da işlem başlatılmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekiplerince gözaltına alınan ve işlemleri tamamlanan Çağla Öz, önceki gün sabah saatlerinde soruşturmanın yürütüldüğü Van'a getirilmişti.

ATV Haber'den Özlem Aktay, Vanlı Kara Haydar'ın eşi Çağla Öz'ün kaçış görüntüsüne ulaştı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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