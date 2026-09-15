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İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Yapılacak Etkinlikler: 19-20 Eylül Ailenize Çok İyi Gelecek!

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Yapılacak Etkinlikler: 19-20 Eylül Ailenize Çok İyi Gelecek!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
15.09.2026 - 22:46
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İstanbul'da çocuklarınızla birlikte hem eğlenceli hem de öğretici bir hafta sonu geçirmek istiyorsanız, sizin için birbirinden keyifli rotalar oluşturduk. Çocukların sadece gezip görmekle kalmayacağı, aynı zamanda izleyerek, dokunarak ve dinleyerek öğrenebilecekleri pek çok alternatif Anadolu ve Avrupa Yakası'nda sizi bekliyor. 

Bilimden sanata, oyuncak tarihinden denizaltı dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunulan bu keşif duraklarını keşfedebilirsiniz. İster tiyatro, ister sinema... Müze, opera, bale, müzikal, atölyeler ya da sergiler tercihiniz olabilir. Peki, İstanbul'da bu hafta sonu çocuklarla ne yapılır? Bu hafta sonu hangi çocuk filmi vizyonda? Hangi tiyatro oyunu var?  19-20 Eylül'de hangi müzeye, atölyeye ya da sergiye gidilir? 

UYARI: Bilet almak ve etkinliğin hâlâ geçerli olduğunu teyit etmek için bilet alma uygulamalarını kullanabilirsiniz. Bu bir reklam içeriği değil, eğitici ve eğlenceli tavsiye listesidir. 

İşte, detaylar...

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İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

Mini Mini Bir Kuş Çocuk Müzikali (Hilltown Seyirlik Sahne - Maltepe)

  • - Tarih: 19 Ağustos

  • - Saat: 12:00

  • - Açıklama: Sahne performansında çocukların yakından tanıdığı neşeli şarkılar, eğitici tiyatral diyaloglar ve renkli dans koreografileriyle harmanlanarak küçük izleyicilere sunulmaktadır. Hikâye akışı boyunca minik seyircilere dostluk, doğa sevgisi ve yardımlaşma gibi evrensel temalar eğlenceli ve etkileşimli bir anlatımla aktarılmaktadır.

Minik Patiler (Kadıköy Belediyesi Mahallemde Çocuk Tiyatrosu – Bostancı Sahnesi)

  • - Tarih: 19 Ağustos

  • - Saat: 20:00

  • - Açıklama: Bostancı Tarihi Tren İstasyonu arkasındaki açık hava amfisinde sahnelenen eser, üç yaş ve üzeri çocuklara hayvan sevgisi ile empati duygusunu aşılamayı amaçlamaktadır. Sevimli hayvan karakterlerinin maceraları aracılığıyla çocukların çevrelerine ve sokak hayvanlarına karşı duyarlılık kazanmaları hedeflenmektedir.

Her Şeyi Yapabilirim (Kadıköy Belediyesi Mahallemde Çocuk Tiyatrosu – Fikirtepe Sahnesi)

  • - Tarih: 20 Ağustos

  • - Saat: 20:00

  • - Açıklama: Fikirtepe Şehit Jandarma Er Çağlar Mengü Parkı'nda miniklerle buluşan bu tiyatro temsili, dört yaş ve üzeri çocukların özgüven ve yetenek keşif süreçlerini odağına almaktadır. Oyundaki karakterlerin karşılaştıkları engelleri azimle aşma serüveni, izleyicilere problem çözme cesareti ve başarma inancı kazandırmaktadır.

Ümraniye Çocuk Festivali Açık Hava Tiyatro Gösterisi (30 Ağustos Parkı - Ümraniye)

  • - Tarih: 19 Ağustos

  • - Saat: 17:00

  • - Açıklama: Festival kapsamında açık havada kurulan sahnede çocukların katılımıyla zenginleşen tematik tiyatro oyunları ve eğlenceli skeçler sergilenmektedir. Park ortamındaki ücretsiz etkinlik boyunca çocuklar akranlarıyla kaynaşırken aynı zamanda geleneksel açık hava seyir kültürünü deneyimlemektedir.

Ümraniye Çocuk Festivali Tiyatral Sahne Şovu (Adem Yavuz Parkı - Ümraniye)

  • - Tarih: 20 Ağustos

  • - Saat: 17:00

  • - Açıklama: Mahalle parkında hayata geçirilen tiyatral şenlikte çocuklara yönelik interaktif sahne gösterileri ve eğlendirici canlandırmalar yer almaktadır. Temsil boyunca sunulan ikramlar ve animatör eşliğindeki sahne oyunları miniklerin sosyal gelişimlerine doğrudan katkı sağlamaktadır.

Bu Hafta Sonu Çocuklar İçin Hangi Konserler Var?

Bu Hafta Sonu Çocuklar İçin Hangi Konserler Var?

Mini Mini Bir Kuş İnteraktif Sahne Gösterisi (Hilltown Seyirlik Sahne - Maltepe)

  • - Tarih: 19 Ağustos

  • - Saat: 12:00

  • - Açıklama: Çocukların severek dinlediği klasik çocuk şarkılarını canlı dans gösterileri ve enstrümantal ezgilerle buluşturan dinamik bir sahne konseridir. Katılımcı çocukların şarkılara koro eşliğinde katıldığı bu performans, erken yaşta müzik kulağını ve ritim algısını pekiştirmektedir.

Ümraniye Çocuk Festivali Park Konseri ve Ritim Şovu (30 Ağustos Parkı - Ümraniye)

  • - Tarih: 19 Ağustos

  • - Saat: 17:00

  • - Açıklama: Park içerisindeki etkinlik sahnesinde minikler için özel olarak aranje edilmiş hareketli şarkılar ve ritmik ezgiler icra edilmektedir. Çocukların açık alanda dans edip şarkılara alkışlarla tempo tuttuğu konser programı, yaz tatilinin enerjisini sahneye taşımaktadır.

Ümraniye Çocuk Festivali Müzikli Gösteri ve Çocuk Korosu (Adem Yavuz Parkı - Ümraniye)

  • - Tarih: 20 Ağustos

  • - Saat: 17:00

  • - Açıklama: Etkinlik alanında icra edilen müzikal performansta eğitici melodiler ve popüler çocuk korosu eserleri minik dinleyicilerle buluşturulmaktadır. Müzik eşliğinde sahne alan maskotlar ve ritim grupları, çocukların işitsel algılarını ve fiziksel koordinasyonlarını harekete geçirmektedir.

An Epic Symphony & Madrigal (Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu)

  • - Tarih: 20 Ağustos

  • - Saat: 21:00

  • - Açıklama: Senfoni orkestrası ile çağdaş tınıları harmanlayan gösteri, ilköğretim ve ortaokul çağındaki çocukların klasik batı müziği enstrümanlarını tanıması için nitelikli bir aile dinletisi ortamı sağlamaktadır. Canlı korolar ve zengin enstrümantal geçişler, genç izleyicilerin çok sesli müzik kültürünü açık hava atmosferinde tecrübe etmesine olanak tanımaktadır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

Paw Patrol: Dino Filmi (İstanbul Sinema Salonları – Örn. Paribu Cineverse Marmara Park, CineTime ÖzdilekPark)

  • - Tarih: 19 ve 20 Ağustos

  • - Saat: 11:30, 13:15, 15:00 seansları

  • - Açıklama: Dinozorların yaşadığı tarih öncesi bir adada mahsur kalan canlıları kurtarmak için harekete geçen kahraman köpek ekibinin maceraları beyazperdeye taşınmaktadır. 88 dakikalık aksiyon ve komedi yüklü animasyon, altı yaş ve üzeri çocuklara ekip çalışması ile yardımlaşmanın hayati önemini aşılamaktadır.

Keloğlan ve Hayvan Dostları (İstanbul Sinema Salonları – Örn. Paribu Cineverse, Cinematica)

  • - Tarih: 19 ve 20 Ağustos

  • - Saat: 11:00, 13:00, 15:15, 17:30 seansları

  • - Açıklama: Geleneksel Türk masal kahramanı Keloğlan ve sevimli hayvan dostları, peşlerine düşen kötü niyetli Azmar Dede'ye karşı Yıldız Çocuk'u korumaya çalışmaktadır. Genel izleyici kitlesine hitap eden 83 dakikalık bu yerli yapım, dostluk ve dayanışma değerlerini kültürel motiflerle zenginleştirilmiş bir macerayla işlemektedir.

Cesur Denizciler: Okyanus Macerası (İstanbul Sinema Salonları)

  • - Tarih: 19 ve 20 Ağustos

  • - Saat: 12:00, 14:15, 16:30 seansları

  • - Açıklama: Okyanusun derinliklerinde yaşayan gizemli canlıların dünyasını ve batık keşiflerini anlatan yapım, genel izleyici kategorisinde gösterilmektedir. Çocuklar bu görsel yolculukla deniz ekosisteminin zenginliğini kavrarken keşif ruhu ve doğa sevgisini pekiştirmektedir.

Evcil Kahramanlar (İstanbul Sinema Salonları)

  • - Tarih: 19 ve 20 Ağustos

  • - Saat: 11:45, 14:00, 16:15 seansları

  • - Açıklama: Ailelerinden ayrı düşen cesur evcil dostların kalabalık şehir caddelerinde eve dönebilmek adına verdikleri eğlenceli mücadele ele alınmaktadır. Altı yaş ve üzeri izleyicilere hitap eden animasyon, arkadaşlık bağı ve pes etmeme erdemi üzerine neşeli bir seyir deneyimi sunmaktadır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Nereye Gidilir? Hangi Etkinlikler Var?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Nereye Gidilir? Hangi Etkinlikler Var?

Lego ve Resimle Geleceği Tasarlıyorum Atölyesi (AKM Çocuk Sanat Merkezi – Beyoğlu)

  • - Tarih: 19 Ağustos

  • - Saat: 12:00

  • - Açıklama: Dört ile yedi yaş aralığındaki çocuklar dinledikleri bir hikâyedeki sahneleri ve mekânları üç boyutlu Lego bloklarıyla somutlaştırmaktadır. İnşa sürecinin ardından tasarımlarını resim kâğıtlarına aktaran minikler, görsel anlatım ve yaratıcı problem çözme becerilerini eş zamanlı olarak geliştirmektedir.

Ses Bahçesi: Piyanoyla Çok Sesli Yolculuk Atölyesi (AKM Çocuk Sanat Merkezi – Beyoğlu)

  • - Tarih: 19 Ağustos

  • - Saat: 14:00

  • - Açıklama: Sekiz ile on bir yaş arasındaki çocuklara piyanoyu keşif ve duyusal alıştırmalar yoluyla sevdirmeyi hedefleyen uygulamalı bir müzik eğitimidir. Ritim duygusunu güçlendiren klavye egzersizleri ve temel melodi pratikleri sayesinde katılımcıların müzikal algı eşikleri yükselmektedir.

Squishy Tasarım Atölyesi (AKM Çocuk Sanat Merkezi – Beyoğlu)

  • - Tarih: 19 Ağustos (Saat 15:00) ve 20 Ağustos (Saat 13:00)

  • - Saat: 19 Ağustos 15:00 / 20 Ağustos 13:00

  • - Açıklama: Beş ile sekiz yaş grubundaki çocukların kendi yumuşak stres oyuncaklarını renklendirip şekillendirdikleri el becerisi odaklı bir atölye çalışmasıdır. Kırk beş dakikalık seans süresince çocuklar dokunsal materyallerle hayal güçlerini birleştirerek üç boyutlu tasarım yeteneği kazanmaktadır.

Kil ile Figür Modelleme Atölyesi (AKM Çocuk Sanat Merkezi – Beyoğlu)

  • - Tarih: 19 Ağustos (Saat 16:00) ve 20 Ağustos (Saat 12:00)

  • - Saat: 19 Ağustos 16:00 / 20 Ağustos 12:00

  • - Açıklama: Altı ile on iki yaş arasındaki çocuklar doğal kil çamurunu şekillendirerek meyve, hayvan ve hayal ürünü heykeller meydana getirmektedir. Üç boyutlu düşünme yetisini besleyen bu modelleme pratikleri, çocukların ince motor kaslarını ve el-göz koordinasyonunu doğrudan kuvvetlendirmektedir.

Brezilya Ritimleri: Samba Dans Atölyesi (AKM Çocuk Sanat Merkezi – Beyoğlu)

  • - Tarih: 20 Ağustos

  • - Saat: 16:00

  • - Açıklama: Yedi ile on bir yaş grubuna yönelik atölyede çocuklar, perküsyon müzikleri eşliğinde temel samba figürlerini ve ritmik beden hareketlerini öğrenmektedir. Eğlenceli mini koreografiler ve ritim oyunları, minik katılımcıların esneklik, fiziksel denge ve sahne özgüveni kazanmalarını desteklemektedir.

Masal Çemberi, Etkileşimli Drama ve Duyusal Keşif (Kadıköy Atölye)

  • - Tarih: 19 Ağustos

  • - Saat: 14:00

  • - Açıklama: Eğitmen Ceyda Akel eşliğinde gerçekleşen Haf'ın Masalları etkinliği, çocukları canlı anlatım ve yaratıcı canlandırmalarla masalın içine çekmektedir. Duyusal araçların kullanıldığı bu etkileşimli çember, çocukların sözel ifade yeteneklerini ve soyut kavramları kavrama hızlarını artırmaktadır.

Erken Çocukluk Eğitimi Yaz Atölyesi (Sarıyer Belediyesi Gündüz Bakımevleri)

  • - Tarih: 19 Ağustos (Saat 14:00 - 16:00) ve 20 Ağustos (Saat 10:00 - 12:00)

  • - Saat: 19 Ağustos 14:00 - 16:00 (19-24 Aylık) / 20 Ağustos 10:00 - 12:00 (25-30 Aylık)

  • - Açıklama: Ebeveynlerin bebekleriyle katıldığı bu gelişimsel seansta duyusal keşif oyunları ve temel hareket parkurları uygulanmaktadır. Uzmanlar denetiminde yürütülen etkinlikler miniklerin çevreleriyle güvenli bağlar kurarak kaba motor becerilerini pekiştirmelerine yardımcı olmaktadır.

Çocuk Bilim Merkezi İnteraktif Deney İstasyonları (Müze Gazhane – Kadıköy)

  • - Tarih: 19 ve 20 Ağustos

  • - Saat: 10:00 - 18:00

  • - Açıklama: Enerji dönüşümü, temel fizik prensipleri ve çevre bilinci temalarında hazırlanan mekanik deney düzenekleri çocuklara dokunarak öğrenme olanağı tanımaktadır. Simülasyon araçları ve atölye oyun alanlarıyla harmanlanan merkez, çocukların bilimsel meraklarını somut gözlemlerle pekiştirmektedir.

Bu Hafta Sonu Çocuklarla Hangi Eğlence Merkezlerine Gidilir?

Bu Hafta Sonu Çocuklarla Hangi Eğlence Merkezlerine Gidilir?

Vialand Tema Park (Yeşilpınar – Eyüpsultan)

  • Tarih: 19 ve 20 Ağustos

  • Saat: 11:00 - 21:00

  • Açıklama: Geniş açık hava alanında konumlanan dev tema parkı, Nefeskesen hız treninden masal şatosuna kadar farklı adrenalin düzeylerinde onlarca ünite sunmaktadır. Kostümlü karakterlerin kortejleri ve ailece binilebilen su sürüşleri sayesinde çocuklar tam gün süren bir macera yaşamaktadır.

KidZania İstanbul (Akasya AVM – Üsküdar)

  • Tarih: 19 ve 20 Ağustos

  • Saat: 10:00 - 16:00

  • Açıklama: Çocukların yönettiği gerçekçi bir şehir simülasyonu sunan merkezde minikler yüz yirmiden fazla meslek dalını üniformalarıyla uygulamalı icra etmektedir. Çalışıp kendi KidZos para birimlerini kazanan ve harcayan çocuklar, erken yaşta finansal okuryazarlık ve takım çalışması bilinci edinmektedir.

Moipark (Mall of İstanbul – Başakşehir)

  • Tarih: 19 ve 20 Ağustos

  • Saat: 12:00 - 22:00

  • Açıklama: İki kata yayılan devasa kapalı tema parkında Taşkafalar maskotları eşliğinde miniklere ve gençlere özel lunapark atraksiyonları yer almaktadır. Hava sıcaklığından etkilenmeden çalışan hız trenleri ve dönme dolaplar, çocuklara güvenli ve klimalı bir eğlence ortamı sağlamaktadır.

FlyZone Trambolin Parkı (Torium, Demirören İstiklal ve Lens İstanbul Şubeleri)

  • Tarih: 19 ve 20 Ağustos

  • Saat: 10:00 - 22:00

  • Açıklama: Geniş trambolin pistleri, akrobatik sünger çukurları ve ninja engel parkurlarıyla donatılan merkez çocukların fiziksel enerjilerini güvenle boşaltmalarını sağlamaktadır. Beden dengesini, çevikliği ve mekânsal algıyı güçlendiren parkurlar her yaştan ziyaretçiye dinamik bir hareket alanı sunmaktadır.

Bostancı Lunaparkı (Kadıköy)

  • Tarih: 19 ve 20 Ağustos

  • Saat: 13:00 - 00:00

  • Açıklama: Anadolu Yakası'nın nostaljik buluşma noktası olan alanda atlıkarınca, mini tren, dönme dolap ve çarpışan otolar gibi klasik oyuncaklar hizmet vermektedir. Akşam serinliğinde açık havada vakit geçirmek isteyen aileler için geleneksel panayır atmosferiyle samimi bir eğlence sunmaktadır.

İstanbul Dolphinarium Yunus Gösteri Merkezi (Eyüpsultan)

  • Tarih: 19 ve 20 Ağustos

  • Saat: 10:00 - 18:00 (Canlı Gösteri Seansı: 14:00)

  • Açıklama: Tesis bünyesinde eğitimli deniz memelilerinin eğitmenleriyle sergiledikleri akrobatik sıçrayışlar ve senkronize havuz şovları sunulmaktadır. Gösteri boyunca çocuklara deniz biyolojisi ve denizlerin temiz tutulması konusunda bilinçlendirici anlatımlar yapılmaktadır.

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İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Hangi Müzelere Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Hangi Müzelere Gidilir?

İstanbul Akvaryum (Aqua Florya – Bakırköy)

  • Tarih: 19 ve 20 Ağustos

  • Saat: 10:00 - 19:00 (Son Giriş 19:00 / Kapanış 20:00)

  • Açıklama: Karadeniz'den Pasifik Okyanusu'na uzanan on yedi tematik rota ve gerçek yağmur ormanı alanıyla binlerce sualtı canlısını barındırmaktadır. Dokunmatik bilgi ekranları ve düzenli canlı besleme seansları sayesinde çocuklar deniz canlılarının doğal ortamlarını yakından tanımaktadır.

Emaar Akvaryum ve Sualtı Hayvanat Bahçesi (Emaar Square Mall – Üsküdar)

  • Tarih: 19 ve 20 Ağustos

  • Saat: 10:00 - 22:00

  • Açıklama: Dev timsahlardan penguenlere, su samurlarından binlerce resif balığına kadar uzanan sualtı tüneli çocuklara büyüleyici bir gözlem imkânı sağlamaktadır. Çocuklar etkileşimli akvaryum tankları ve rehber anlatımları vasıtasıyla küresel sualtı ekosistemleri hakkında doğrudan bilgi edinmektedir.

İstanbul Oyuncak Müzesi (Göztepe – Kadıköy)

  • Tarih: 19 ve 20 Ağustos

  • Saat: 10:00 - 18:00

  • Açıklama: Tarihi bir köşkte konumlanan müze, 1700'lü yıllardan günümüze dünya genelinden toplanmış dört binden fazla antika oyuncağa ev sahipliği yapmaktadır. Çocuklar sergilenen dönem oyuncakları üzerinden sanayi devriminden aya ilk inişe kadar dünya tarihinin önemli aşamalarını görsel olarak öğrenmektedir.

Rahmi M. Koç Müzesi (Hasköy – Beyoğlu)

  • Tarih: 19 ve 20 Ağustos

  • Saat: 09:30 - 17:30

  • Açıklama: Sanayi ve ulaşım tarihini yansıtan dev komplekste tarihi lokomotifler, klasik uçaklar, gerçek denizaltı ve interaktif Renkli Matematik Dünyası sergisi yer almaktadır. Çocuklar düğmelerine basarak çalıştırabilecekleri bilimsel deney düzenekleriyle oynarken buharlı nostaljik tren seferine katılma ayrıcalığı yaşamaktadır.

Miniatürk ve İBB Dijital Deneyim Merkezi (Sütlüce – Beyoğlu)

  • Tarih: 19 ve 20 Ağustos

  • Saat: 10:00 - 18:00

  • Açıklama: Türkiye ve Osmanlı coğrafyasına ait yüz otuzu aşkın simge mimari yapının 1/25 ölçekli maketleri geniş bir açık hava parkında sergilenmektedir. Parkın hemen bitişiğindeki Dijital Deneyim Merkezi ise etkileşimli ekranlar ve sanal gerçeklik modülleriyle çocuklara tarihi dijital çağa uygun araçlarla keşfetme imkânı sunmaktadır.

Pelit Çikolata Müzesi (Esenyurt)

  • Tarih: 19 ve 20 Ağustos

  • Saat: 10:00 - 17:00

  • Açıklama: Tamamen saf çikolatadan inşa edilen dev çikolata şelalesi, masal şatoları ve tarihi figürler çocuklara masalsı bir atmosfer sunmaktadır. Sergi koridorlarında gezen minikler çikolatanın kakaodan tezgâha ulaşan üretim serüvenine eğlenceli sunumlarla tanıklık etmektedir.

İllüzyon Müzesi İstanbul (Beyoğlu Narmanlı Han ve Emaar Square Şubeleri)

  • Tarih: 19 ve 20 Ağustos

  • Saat: 11:00 - 20:00

  • Açıklama: Optik yanılsamalar, yerçekimine meydan okuyan ters odalar, vortex tüneli ve hologramlar çocukların algılarını sorgulatan eğlenceli deneyimler barındırmaktadır. Çocuklar bilimsel optik illüzyonların ardındaki mantığı keşfederken bir yandan da sıra dışı görsel bulmacaları çözmeye çalışmaktadır.

Kartal Belediyesi Masal Müzesi (Yakacık – Kartal)

  • Tarih: 19 ve 20 Ağustos

  • Saat: 08:30 - 17:00

  • Açıklama: Türk ve dünya masal edebiyatının öncü karakterlerini heykeller ve kitap illüstrasyonlarıyla tanıtan özgün bir kültür alanıdır. Müzenin yemyeşil bahçesindeki masal dekorları ve okuma bölümleri çocukların kitap okuma alışkanlığını ve hayal gücünü geliştirmeyi amaçlamaktadır.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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