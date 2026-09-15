"Her Şeyden Nefret Eden Kız" Lakaplı TikTok Fenomeni Duda Alves 22 Yaşında Hayatını Kaybetti
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Gerçek adı Maria Eduarda Alves dos Santos olan Duda Alves, TikTok'ta günlük hayatta sevmediği şeyleri anlattığı videolarla tanınıyordu.
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Duda Alves'in 22 yaşında hayatını kaybettiği haberi ise geçtiğimiz saatlerde ailesi ve yakınları tarafından duyuruldu.
Duda Alves'in ani vefatının ardından sosyal medya bu kez "her şeyden nefret eden kız"ın ne kadar çok sevildiğini anlatan mesajlarla doldu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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