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"Her Şeyden Nefret Eden Kız" Lakaplı TikTok Fenomeni Duda Alves 22 Yaşında Hayatını Kaybetti

"Her Şeyden Nefret Eden Kız" Lakaplı TikTok Fenomeni Duda Alves 22 Yaşında Hayatını Kaybetti

Brezilya Tiktok
Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
15.09.2026 - 22:57
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Brezilya'da 'her şeyden nefret eden kız' lakabıyla tanınan ve TikTok'ta 745 bin takipçiye ulaşan Duda Alves, henüz 22 yaşındayken hayatını kaybetti. Ailesi ölüm nedenine dair herhangi bir açıklama yapmadı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Gerçek adı Maria Eduarda Alves dos Santos olan Duda Alves, TikTok'ta günlük hayatta sevmediği şeyleri anlattığı videolarla tanınıyordu.

Gerçek adı Maria Eduarda Alves dos Santos olan Duda Alves, TikTok'ta günlük hayatta sevmediği şeyleri anlattığı videolarla tanınıyordu.

Kendisini bile 'şeylerden nefret eden kız' olarak tanımlayan Duda, günlük hayatta sinirini bozan şeyleri kendine has mizahıyla anlattığı videolar sayesinde kısa sürede TikTok'un tanınan yüzlerinden birine dönüştü.

Henüz 22 yaşındaki fenomenin TikTok'ta 745 binden fazla takipçisi ve 26,9 milyon beğenisi vardı. Zamanla yalnızca 'nefret ettiği şeyleri' sıraladığı videolar değil; arkadaşlarıyla ve sevgilisi Enrico'yla geçirdiği anlar, günlük hayatından kesitler ve eğlenceli dans videoları da içeriklerinin bir parçası olmuştu.

Üstelik sosyal medya Duda'nın hayatının yalnızca bir tarafıydı. Instagram biyografisinde kendisini reklamcı ve gazeteci olarak tanımlıyordu.

Duda Alves'in 22 yaşında hayatını kaybettiği haberi ise geçtiğimiz saatlerde ailesi ve yakınları tarafından duyuruldu.

Duda Alves'in 22 yaşında hayatını kaybettiği haberi ise geçtiğimiz saatlerde ailesi ve yakınları tarafından duyuruldu.

Ailesi, Alves'in neden hayatını kaybettiğine dair herhangi bir açıklama yapmadı; ölüm nedeni şu ana kadar resmi olarak kamuoyuyla paylaşılmadı.

Alves'in TikTok'ta paylaştığı son video, ölümünden yalnızca 5 gün önce yayınlanmıştı; videoda geçirdiği göğüs küçültme ve dikleştirme ameliyatından ve iyileşme sürecinden bahsediyordu.

Kimi kullanıcılar, Alves'in kısa süre önce geçirdiği ameliyatın olası bir komplikasyonunu yaşamış olabileceğini öne sürdü. Kimileri ise ekrandaki o esprili, her şeye takılan imajının ardında fark edilmeyen bir mücadele olabileceğini düşünerek 'her şey göründüğü gibi değilmiş' yorumlarında bulundu. Bir kesim ise daha da ileri giderek Alves'in kendi canını almış olabileceği yönünde iddialar ortaya attı.

Distrito Federal Sivil Polisi ise genç fenomenin ölüm nedenine ilişkin inceleme başlattı. Dolayısıyla sosyal medyada dolaşan farklı iddialara rağmen Duda Alves'in neden hayatını kaybettiğine ilişkin kesinleşmiş resmi bir sonuç henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Genç TikTok fenomeninin cenaze töreni 15 Eylül'de Brasília'daki São João Paulo II Kilisesi'nde gerçekleştirildi.

Duda Alves'in ani vefatının ardından sosyal medya bu kez "her şeyden nefret eden kız"ın ne kadar çok sevildiğini anlatan mesajlarla doldu.

Duda Alves'in ani vefatının ardından sosyal medya bu kez "her şeyden nefret eden kız"ın ne kadar çok sevildiğini anlatan mesajlarla doldu.

Takipçileri Duda'nın videolarıyla kendilerini güldürdüğünü ve günlük hayatlarına renk kattığını söylerken, onu gerçekten tanıyan isimlerden peş peşe duygusal vedalar geldi.

Yakın arkadaşı Sarah Mahdavi, Duda'nın kendisi için yalnızca bir arkadaş değil, aynı zamanda ailesi olduğunu söyleyerek bu süreçte yaşadıkları yasa saygı gösterilmesini istedi. Kuzeni Geovana Alves ise Duda'yla tam 19 yıl boyunca paylaştıkları anıları hatırlattı; birlikte büyüdükleri yıllardan, kahkahalarından, küçük kavgalarından, sırlarından ve gelecekte gerçekleştireceklerini düşündükleri hayallerinden bahsetti.

En dikkat çeken vedalardan biri de Duda'nın babasından geldi. Kızını son yolculuğuna uğurlarken konuşan babası, Duda'nın ailesinin yanı sıra arkadaşları tarafından da ne kadar sevildiğini anlattı. Ardından ikisinin arasında kalan ve çok az kişinin bildiğini söylediği özel lakabı da ilk kez paylaşarak kızına 'Peco Rocha' diye seslendi ve vedasını yaptı.

Duda'yı 'her şeyden ve herkesten nefret eden kız' olarak tanıyan yüz binlerce takipçisi vardı belki... Fakat arkasında bıraktığı mesajlara bakılırsa gerçek hayatta onu tanıyanların hafızasında tam tersine, etrafındakilere oldukça düşkün ve çok sevilen biri olarak kaldı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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