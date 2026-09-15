"Her Şeyden Nefret Eden Kız" Lakaplı TikTok Fenomeni Duda Alves 22 Yaşında Hayatını Kaybetti

Kendisini bile 'şeylerden nefret eden kız' olarak tanımlayan Duda, günlük hayatta sinirini bozan şeyleri kendine has mizahıyla anlattığı videolar sayesinde kısa sürede TikTok'un tanınan yüzlerinden birine dönüştü.

Henüz 22 yaşındaki fenomenin TikTok'ta 745 binden fazla takipçisi ve 26,9 milyon beğenisi vardı. Zamanla yalnızca 'nefret ettiği şeyleri' sıraladığı videolar değil; arkadaşlarıyla ve sevgilisi Enrico'yla geçirdiği anlar, günlük hayatından kesitler ve eğlenceli dans videoları da içeriklerinin bir parçası olmuştu.

Üstelik sosyal medya Duda'nın hayatının yalnızca bir tarafıydı. Instagram biyografisinde kendisini reklamcı ve gazeteci olarak tanımlıyordu.