Lost'un Efsane Oyuncuları Yıllar Sonra Buluştu: Hurley, Sawyer ve Locke Aynı Karede!

2004 yılında ekranlara gelen Lost, düşen bir yolcu uçağının kazazedelerinin gizemli bir adada mahsur kalmasını konu alan hikayesiyle bizi tam 6 sezon boyunca o adadan çıkarmadı. Jack'in liderlik mücadelesinden Kate'in geçmişiyle hesaplaşmasına, Sayid'in karanlık sırlarından Jin ile Sun'ın imkansız aşkına kadar her bölüm bir öncekinden daha fazla soru bırakıyordu kafamızda. O meşhur numaralar (4 8 15 16 23 42), o gizemli kapak, o duman canavarı... Hepsi hala hafızamızda tazeliğini koruyor.

Adaya sonradan dahil olan Ben Linus'un gizemli Others'ı, Desmond'ın bodrumdaki o tuşu, John Locke'un adayla kurduğu o sarsılmaz bağ derken, dizi kısa sürede bir kültüre dönüşmüştü tabii. Her hafta ekran başına kilitlenip 'Bu sefer ne olacak?' diye sorduğumuz günleri hatırlayan hala çoktur.

Ama gelin itiraf edelim: Lost'u bu kadar akıllara kazıyan asıl şey, o adada mahsur kalan kalabalık ama bir o kadar da unutulmaz karakter kadrosuydu.