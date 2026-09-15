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Lost'un Efsane Oyuncuları Yıllar Sonra Buluştu: Hurley, Sawyer ve Locke Aynı Karede!

Lost'un Efsane Oyuncuları Yıllar Sonra Buluştu: Hurley, Sawyer ve Locke Aynı Karede!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
15.09.2026 - 20:58
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Lost, 2004'te başlayıp 2010'a kadar ekranları esir alan, adı gizemle eş anlamlı hale gelen bir diziydi. Aradan 16 yıldan fazla zaman geçmiş olsa da dizinin en sevilen üç yüzü geçtiğimiz günlerde yeniden bir arada görüntülendi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Lost'u bir dönem hafta sonu gecelerinin baş rolü yapmayanımız, adanın gizemine kapılıp sabahlara kadar bölüm açmayanımız yoktur herhalde!

Lost'u bir dönem hafta sonu gecelerinin baş rolü yapmayanımız, adanın gizemine kapılıp sabahlara kadar bölüm açmayanımız yoktur herhalde!

2004 yılında ekranlara gelen Lost, düşen bir yolcu uçağının kazazedelerinin gizemli bir adada mahsur kalmasını konu alan hikayesiyle bizi tam 6 sezon boyunca o adadan çıkarmadı. Jack'in liderlik mücadelesinden Kate'in geçmişiyle hesaplaşmasına, Sayid'in karanlık sırlarından Jin ile Sun'ın imkansız aşkına kadar her bölüm bir öncekinden daha fazla soru bırakıyordu kafamızda. O meşhur numaralar (4 8 15 16 23 42), o gizemli kapak, o duman canavarı... Hepsi hala hafızamızda tazeliğini koruyor.

Adaya sonradan dahil olan Ben Linus'un gizemli Others'ı, Desmond'ın bodrumdaki o tuşu, John Locke'un adayla kurduğu o sarsılmaz bağ derken, dizi kısa sürede bir kültüre dönüşmüştü tabii. Her hafta ekran başına kilitlenip 'Bu sefer ne olacak?' diye sorduğumuz günleri hatırlayan hala çoktur.

Ama gelin itiraf edelim: Lost'u bu kadar akıllara kazıyan asıl şey, o adada mahsur kalan kalabalık ama bir o kadar da unutulmaz karakter kadrosuydu.

Peki adanın en akılda kalan isimleri kimlerdi diye sorarsanız, listenin başına üç isim hemen yazılır!

Peki adanın en akılda kalan isimleri kimlerdi diye sorarsanız, listenin başına üç isim hemen yazılır!

Jorge Garcia'nın canlandırdığı şanslı ve sevecen Hurley, Josh Holloway'in hayat verdiği zeki dilli dolandırıcı Sawyer ve Terry O'Quinn'in canlandırdığı gizemli Locke... Bu üçü dizinin en sevilen ve en çok konuşulan karakterleri arasındaydı. Hurley'nin talihli bir piyango kazananından derinlikli bir kahramana dönüşen hikayesini unutan var mıdır bilemiyoruz. Sawyer'ın herkese taktığı o akılda kalan lakapları da öyle; kaç kere 'Doubloon' ya da 'Freckles' dedirtti bize kim bilir.

Locke'un adaya olan sarsılmaz inancı, tekerlekli sandalyeden kalkıp yürüdüğü o ilk sahne... Bunları anlatırken bile insan hala heyecanlanıyor. Kesin olan bir şey var ki o da aradan geçen 16 yılda oyuncular kendi yollarına gitti, ama karakterleri hiçbirimizin belleğinden silinmedi.

Gelelim Lost'u yeniden gündemimize sokan o karelere... Adanın üç efsanesi geçtiğimiz günlerde yeniden bir arada görüntülendi!

Gelelim Lost'u yeniden gündemimize sokan o karelere... Adanın üç efsanesi geçtiğimiz günlerde yeniden bir arada görüntülendi!

Jorge Garcia, Josh Holloway ve Terry O'Quinn bir etkinlikte yan yana geldi, hayranlarına zamanda yolculuk yaptıran bir kare hediye etti. Hurley, Sawyer ve Locke bir kez daha aynı karedeydi; üstelik dizinin final bölümünün üzerinden 16 yıldan fazla zaman geçmiş olmasına rağmen aralarındaki o eski bağ hiç değişmemiş görünüyordu.

Fotoğraf sosyal medyada yayılır yayılmaz eski Lost izleyicilerinin nostalji dalgasına kapılması işten değildi; 'Zaman ne kadar hızlı geçmiş', 'Bu kareyi çektirdikleri için hepsine teşekkür etmeliyiz' yorumları peş peşe geldi. Kimileri ise fotoğrafı görür görmez o meşhur jeneriği mırıldanmaya başladığını itiraf etti; Lost'un gücü de tam olarak bu değil miydi zaten? Üstelik üçü de bunca yıla rağmen hiç değişmemiş gibi gözüküyordu.

Lost bitmiş olabilir ama dizinin bıraktığı anılar, karakterler ve dostluklar hala aynı sıcaklıkta duruyor. Ada yine büyüsünü yaptı, oyuncularını bir kez daha buluşturmuş oldu!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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