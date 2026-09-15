Lost'un Efsane Oyuncuları Yıllar Sonra Buluştu: Hurley, Sawyer ve Locke Aynı Karede!
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Lost, 2004'te başlayıp 2010'a kadar ekranları esir alan, adı gizemle eş anlamlı hale gelen bir diziydi. Aradan 16 yıldan fazla zaman geçmiş olsa da dizinin en sevilen üç yüzü geçtiğimiz günlerde yeniden bir arada görüntülendi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
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Lost'u bir dönem hafta sonu gecelerinin baş rolü yapmayanımız, adanın gizemine kapılıp sabahlara kadar bölüm açmayanımız yoktur herhalde!
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Peki adanın en akılda kalan isimleri kimlerdi diye sorarsanız, listenin başına üç isim hemen yazılır!
Gelelim Lost'u yeniden gündemimize sokan o karelere... Adanın üç efsanesi geçtiğimiz günlerde yeniden bir arada görüntülendi!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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