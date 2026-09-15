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İstanbul'da Bu Hafta Sonu Kaçırmamanız Gereken Konserler: 19 - 20 Eylül Günleri Müziğe Doyamayacaksınız!

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Kaçırmamanız Gereken Konserler: 19 - 20 Eylül Günleri Müziğe Doyamayacaksınız!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
15.09.2026 - 22:38
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İstanbul'da bu hafta sonu müziğin ritmine kapılmak, sevdiğiniz sanatçılarla buluşmak ve şehrin büyüleyici atmosferinde stres atmak istiyorsanız, sizin için en özel konser rotalarını belirledik. Hem Anadolu hem de Avrupa Yakası’nın ikonik mekanlarında, cazdan popa, rocktan klasik müziğe kadar geniş bir yelpazede performanslar sizi bekliyor. Sadece dinlemekle kalmayıp, şehrin kültürel dokusunu notalarla keşfedeceğiniz bir hafta sonu planına hazır mısınız? Peki, İstanbul'da bu hafta sonu hangi konserler var? Hangi sanatçılar sahnede olacak? 19 - 20 Eylül'de hangi mekanda, hangi tür müzik dinlenir?

UYARI: Bilet fiyatlarını öğrenmek, rezervasyon yaptırmak ve etkinliğin güncelliğini teyit etmek için resmi bilet satış platformlarını kontrol etmenizi öneririz. Bu içerik reklam amaçlı değil, müzikseverler için hazırlanmış bir tavsiye listesidir.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Pop Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Pop Konserine Gidilir?

Kenan Doğulu

  • - Tarih ve Saat: 19 Eylül 2026 Cumartesi, 21:00.

  • - Konser Yeri: Paribu Vadi Açıkhava, Sarıyer.

  • - Açıklama: Türk pop müziğinin en üretken ve sahnede yüksek enerjili şovlarıyla tanınan yıldız ismi Kenan Doğulu, geniş orkestrası ve görkemli sahne prodüksiyonu eşliğinde hit dolu bir gece sunuyor. Sanatçı, 90'lardan günümüze dillere dolanan hareketli ve romantik şarkılarını açık hava mekanının ferah atmosferinde binlerce hayranıyla birlikte seslendiriyor.

Edis

  • - Tarih ve Saat: 20 Eylül 2026 Pazar, 21:00.

  • - Konser Yeri: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, Şişli.

  • - Açıklama: Yeni nesil Türk pop müziğinin küresel standartlardaki sahne koreografileri ve modern altyapılarıyla fark yaratan temsilcisi Edis, Harbiye serisinin kapanışını iddialı bir gösteriyle yapıyor. Güçlü dans ekibi, görsel ışık şovları ve liste başı hitleriyle sahneyi dolduran müzisyen, açık havada temposu bir an olsun düşmeyen bir pop ziyafeti yaşatıyor.

Gülşen

  • - Tarih ve Saat: 19 Eylül 2026 Cumartesi, 21:00.

  • - Konser Yeri: Büyükçekmece Kültürpark Kemal Sunal Amfi Tiyatro, Büyükçekmece.

  • - Açıklama: Çarpıcı sahne kostümleri, cesur tarzı ve bestelediği sayısız liste başı pop hitiyle tanınan Gülşen, Batı İstanbul yakasındaki açık hava amfisinde dinleyicileriyle buluşuyor. Kendi yazdığı kült şarkılardan oluşan zengin repertuarını dans ritimleriyle birleştiren sanatçı, amfi tiyatronun etkileyici akustiğinde coşkulu bir pop performansı sergiliyor.

Oğuzhan Koç

  • - Tarih ve Saat: 20 Eylül 2026 Pazar, 21:00.

  • - Konser Yeri: Paribu Vadi Açıkhava, Sarıyer.

  • - Açıklama: Akılda kalıcı melodileri, samimi vokal tarzı ve romantik şarkı sözleriyle geniş kitlelerin beğenisini kazanan Oğuzhan Koç, dinleyicilerinden gelen yoğun talep üzerine açık havada sahne alıyor. Sanatçı, sevilen baladlarının yanı sıra yüksek tempolu pop şarkılarından oluşan dinamik bir seçkiyi hayranlarıyla tek bir ağızdan seslendirmeyi hedefliyor.

Berkay

  • - Tarih ve Saat: 19 Eylül 2026 Cumartesi, 21:00.

  • - Konser Yeri: Jolly Joker Kartal İstMarina, Kartal.

  • - Açıklama: Güçlü vokal yeteneği ve sahnedeki samimi iletişimiyle pop-fantezi kulvarında sadık bir dinleyici kitlesi edinen Berkay, Anadolu yakasındaki hayranlarına eğlenceli bir gece sunuyor. Sanatçı, kendi hit parçalarının yanı sıra popüler Türkçe şarkılara getirdiği özgün yorumlarla kulüp mekanındaki tempoyu zirvede tutuyor.

Ersay Üner

  • - Tarih ve Saat: 19 Eylül 2026 Cumartesi, 21:00.

  • - Konser Yeri: Jolly Joker Atakent Tema, Küçükçekmece.

  • - Açıklama: Türk pop müziğine kazandırdığı sayısız hit bestenin mimarı olan ve solo kariyerinde de büyük başarı yakalayan Ersay Üner, modern sound'lara dayanan repertuarıyla sahnede yer alıyor. Müzisyen, hem başka sanatçılara verdiği unutulmaz eserleri hem de kendi seslendirdiği popüler şarkıları akustik ve elektronik öğelerle harmanlayarak icra ediyor.

Cem Adrian

  • - Tarih ve Saat: 19 Eylül 2026 Cumartesi, 21:00.

  • - Konser Yeri: Jolly Joker Vadistanbul, Sarıyer.

  • - Açıklama: Çok oktavlı benzersiz ses aralığı, teatral vokal stili ve türler arası geçişleriyle pop ve özgün müzik sahnesinde ayrıcalıklı bir konuma sahip olan Cem Adrian, hayranlarına duygu yoğunluğu yüksek bir konser yaşatıyor. Sanatçı, kendi bestelerinin yanı sıra türkülere ve klasikleşmiş pop eserlerine getirdiği derinlikli yorumları minimal sahne düzeni eşliğinde sergiliyor.

Zeynep Bastık (İstanbul Cocktail Festival)

  • - Tarih ve Saat: 19 Eylül 2026 Cumartesi, 14:00 (Festival kapı açılışı ve sahne akışı).

  • - Konser Yeri: LifePark, Sarıyer.

  • - Açıklama: Akustik cover projeleriyle başlayan müzikal serüvenini pop dünyasının zirvesine taşıyan Zeynep Bastık, festival sahnesinin en merak edilen performanslarından birine imza atıyor. Sanatçı, dans ritimleriyle süslediği pop parçalarını açık havanın doğayla iç içe ortamında binlerce katılımcı eşliğinde seslendiriyor.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Rap Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Rap Konserine Gidilir?

Ceza (The Open Air - Grand Opening)

  • - Tarih ve Saat: 20 Eylül 2026 Pazar, 15:00 (Festival başlangıç ve konser akışı).

  • - Konser Yeri: The Open Air (Tarihi Tuzla Tesisleri), Tuzla.

  • - Açıklama: Türkçe rap müziğin kurucu figürlerinden olan ve olağanüstü hızlı flow yeteneğiyle uluslararası çapta saygı gören Ceza, Tuzla'nın yeni açık hava sahnesinin açılışında mikrofon başına geçiyor. Sanatçı, yirmi yılı aşkın müzik kariyerinin mihenk taşları olan kült parçalarını ve güncel çalışmalarını orkestra desteğiyle birleştirerek sahneye yüksek tempolu bir performans koyuyor.

Taladro

  • - Tarih ve Saat: 19 Eylül 2026 Cumartesi, 22:00.

  • - Konser Yeri: Hayal Kahvesi Bahçeşehir, Başakşehir.

  • - Açıklama: Melankolik altyapıları, edebi söz yazımı ve iç dünyasını yansıtan duygusal nakaratlarıyla Türkçe battle ve lirik rap sahnesinde geniş bir kitle edinen Taladro, samimi bir kulüp atmosferi kuruyor. Müzisyen, sevilen albüm parçalarını canlı performansıyla sahneye taşıyarak gece yarısına uzanan bir rap performansı sunuyor.

Tekir

  • - Tarih ve Saat: 19 Eylül 2026 Cumartesi, 22:00.

  • - Konser Yeri: Aqua Florya Hayal Kahvesi, Bakırköy.

  • - Açıklama: Trap ritimlerini geleneksel melodik motiflerle harmanlayarak modern sound'lar üreten Tekir, kendine has vokal tarzıyla son yılların yükselen rap icracıları arasında yer alıyor. Genç müzisyen, dijital platformlarda milyonlarca dinlemeye ulaşan parçalarını sahnede dinamik geçişlerle icra ederek dinleyicilerine tempolu bir hip-hop gecesi yaşatıyor.

Chiko

  • - Tarih ve Saat: 20 Eylül 2026 Pazar, 19:00.

  • - Konser Yeri: Hayal Kahvesi Aqua Florya, Bakırköy.

  • - Açıklama: Yeni nesil Türkçe rap sahnesinin özgün beat anlayışı ve modern lirikleriyle öne çıkan isimlerinden Chiko, sahnedeki ham ve sert enerjisini Florya kıyısına taşıyor. Sanatçı, sokak kültüründen beslenen liriklerini tempolu ritimlerle birleştirerek erken saatlerde başlayan performansında genç rap severlere yüksek bir deneyim sunuyor.

Furkandes

  • - Tarih ve Saat: 20 Eylül 2026 Pazar, 19:00.

  • - Konser Yeri: Corner Kadıköy, Kadıköy.

  • - Açıklama: Bağımsız hip-hop dünyasındaki melodik autotune kullanımı ve modern drill altyapılarıyla kitleleri peşinden sürükleyen Furkandes, Kadıköy'ün dinamik kulüp ortamında sahneye çıkıyor. Müzisyen, pazar akşamının kapanışında en popüler parçalarını bas ağırlıklı ses sistemi eşliğinde hayranlarıyla birlikte canlı olarak seslendiriyor.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Rock Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Rock Konserine Gidilir?

Teoman

  • - Tarih ve Saat: 19 Eylül 2026 Cumartesi, 21:00.

  • - Konser Yeri: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, Şişli.

  • - Açıklama: Türk rock müziğinin kendine özgü lirik anlatımı ve karizmatik vokaliyle öne çıkan usta ismi Teoman, kariyerinin en bilinen klasiklerini senfonik ve akustik geçişlerle harmanladığı zengin bir sahne prodüksiyonuyla Harbiye dinleyicisine sunuyor. Sanatçı, geçmişten bugüne uzanan geniş diskografisinden derlediği dinamik repertuarıyla açık hava atmosferinde güçlü bir rock performansı sergileyecektir.

Bosphorus Open Air Metal Fest (Kataklysm, Tankard, Satyricon, Kampfar, Moribund Oblivion ve diğerleri)

  • - Tarih ve Saat: 19 Eylül Cumartesi ve 20 Eylül Pazar, 14:00.

  • - Konser Yeri: Maximum Uniq Açıkhava, Maslak, Sarıyer.

  • - Açıklama: Beşinci yılını kutlayan festival, ekstrem metal ve hard rock sahnesinin dünyaca ünlü uluslararası temsilcileri ile yerli öncülerini iki tam gün boyunca aynı açık hava sahnesinde buluşturuyor. Kataklysm, Satyricon, Tankard ve Moribund Oblivion gibi dev kadroların yer aldığı etkinlik, aralıksız gitar riffleri ve agresif davul partisyonlarıyla katılımcılara yüksek enerjili bir festival deneyimi vadediyor.

Kurtalan Ekspres

  • - Tarih ve Saat: 19 Eylül 2026 Cumartesi, 21:30.

  • - Konser Yeri: Muaf Kadıköy, Kadıköy.

  • - Açıklama: Barış Manço ve Cem Karaca ekolünün yaşayan efsanesi olan topluluk, Anadolu rock mirasını günümüze taşıyan virtüöz kadrosuyla dinleyicileri derin bir müzikal hafıza yolculuğuna çıkarıyor. Grup, Türk müzik tarihine damga vuran kült şarkıları özgün düzenlemeleri ve canlı enstrümantal doğaçlamalarıyla sahnede yeniden yorumluyor.

Touche

  • - Tarih ve Saat: 19 Eylül 2026 Cumartesi, 21:30.

  • - Konser Yeri: IF Performance Hall Beşiktaş, Beşiktaş.

  • - Açıklama: Dinamik sahne temposu ve sert gitar ritimleriyle alternatif rock kulvarında dikkat çeken grup, sevilen yerli ve yabancı rock şarkılarını cover'layarak kulüp atmosferine taşıyor. Performans, vokal gücü ve temposu düşmeyen geçişleriyle hafta sonunu enerjik bir kulüp konseriyle karşılamak isteyen rock dinleyicilerine hitap ediyor.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Klasik Müzik Konseri Var mı?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Klasik Müzik Konseri Var mı?

İstanbul Devlet Opera ve Balesi - Sezon Açılış Konseri: Beethoven 9. Senfoni

  • - Tarih ve Saat: 19 Eylül 2026 Cumartesi, 20:00.

  • - Konser Yeri: AKM Türk Telekom Opera Salonu, Taksim, Beyoğlu.

  • - Açıklama: İstanbul Devlet Opera ve Balesi, yeni sanat sezonunun görkemli açılışını klasik batı müziğinin anıt eserlerinden Ludwig van Beethoven'ın 9. Senfonisi ile gerçekleştiriyor. Şef İbrahim Yazıcı yönetimindeki İDOB Orkestrası ve Paolo Villa idaresindeki koro; soprano Dilruba Bilgi, mezzosoprano Aylin Ateş, tenor Berk Dalkılıç ve bas Burak Bilgili'nin solistliğinde dinleyicilere 75 dakikalık senfonik bir başyapıt sunuyor.

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu - Sezon Açılış Konseri: Nihâvend Kâr

  • - Tarih ve Saat: 20 Eylül 2026 Pazar, 11:30.

  • - Konser Yeri: AKM Tiyatro Salonu, Taksim, Beyoğlu.

  • - Açıklama: Klasik Türk makam müziğinin en köklü ve görkemli formu olan 'kâr' geleneğini yaşatan Cumhurbaşkanlığı Korosu, yeni sezonun ilk açılış konserini Şef Mehmet Güntekin yönetiminde icra ediyor. Solist Bekir Ünlüataer ile saz üstatları Lütfiye Özer, Serap Çağlayan ve Volkan Ertem'in eşlik ettiği seçkin kadro; Nihâvend, Hicaz ve Mâhur makamlarının saray müziği geleneğindeki en seçkin örneklerini sahneye taşıyor.

Şamhal İsmail & String Quartet

  • - Tarih ve Saat: 19 Eylül 2026 Cumartesi, 20:00.

  • - Konser Yeri: All Saints Moda Kilisesi, Kadıköy.

  • - Açıklama: Klasik yaylı çalgılar dörtlüsü formunu virtüöz keman sololarıyla harmanlayan Şamhal İsmail ve yaylı topluluğu, tarihi yapının doğal akustiğinde oda müziği tutkunlarıyla buluşuyor. Topluluk, Barok ve Romantik dönem klasik müzik dağarcığından derlediği seçkin eserleri All Saints Moda Kilisesi'nin mistik ve büyülü atmosferinde yankılandırıyor.

Duo Minerva (ALV Müzik ve Sanat Festivali)

  • - Tarih ve Saat: 19 Eylül 2026 Cumartesi, 18:30.

  • - Konser Yeri: Avusturya Kültür Ofisi Bahçesi, Yeniköy, Sarıyer.

  • - Açıklama: Oda müziğinin iki zarif enstrümanını üstün bir teknikle buluşturan Duo Minerva, klasik Avrupa repertuarının lirik ve incelikli bestelerini sahneliyor. Boğaz kıyısındaki tarihi diplomatik bahçede açık havada sunulan dinleti, dinleyicilere gün batımında son derece dingin ve zengin bir klasik müzik resitali yaşatıyor.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Elektronik Müzik Sahne'de Kimler Var?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Elektronik Müzik Sahne'de Kimler Var?

Bedük (İstanbul Cocktail Festival)

  • - Tarih ve Saat: 19 Eylül 2026 Cumartesi, 14:00 (Festival sahne akışı dahilinde).

  • - Konser Yeri: LifePark, Sarıyer.

  • - Açıklama: Canlı enstrümanlarla elektronik dans müziği kalıplarını harmanlayarak Türkiye'de elektro-funk akımının öncülüğünü üstlenen Bedük, açık havada devasa bir dans pisti inşa ediyor. Sanatçı, patlayıcı sahne karizması ve bas yürüyüşleriyle donatılmış dinamik hitleriyle festival katılımcılarını aralıksız dans ettiren bir canlı elektronik performansa imza atıyor.

Step Into the Groove: A Private Late-Night Session (Erkut KS, D Ali, The Sam Power, Top Onel, Tolgatan)

  • - Tarih ve Saat: 19 Eylül'ü 20 Eylül'e bağlayan gece, 23:55 (Kapı açılışı: 23:59).

  • - Konser Yeri: UNDER Istanbul, Cihangir, Beyoğlu.

  • - Açıklama: Yeraltı kulüp kültürünün rafine sound'larını bir araya getiren bu özel gece seansı, house, tech house ve minimal groove odaklı kesintisiz bir DJ performans serisi sunuyor. Sınırlı kontenjana sahip mekanın samimi atmosferinde gerçekleşen etkinlik, sabahın ilk ışıklarına kadar süren analog synthesizer hatları ve derin bas frekanslarıyla katılımcıları kulüp ritminin merkezine çekiyor.

Jakuzi (İstanbul Cocktail Festival)

  • - Tarih ve Saat: 20 Eylül 2026 Pazar, 14:00 (Festival sahne akışı dahilinde).

  • - Konser Yeri: LifePark, Sarıyer.

  • - Açıklama: Synth-pop, darkwave ve krautrock tınılarını Türkçe sözlerle harmanlayarak Avrupa yeraltı sahnesinde de büyük başarı yakalayan Jakuzi, analog klavyelerin yön verdiği melankolik bir elektronik şölen sunuyor. Grup, retro davul makineleri ve derin vokallerle örülü şarkılarını ormanın yeşillikleri arasında dinleyicilerle buluşturarak festivalin sound yelpazesini zenginleştiriyor.

Electro Sessions (Adalar'da Caz)

  • - Tarih ve Saat: 19 Eylül 2026 Cumartesi, 20:30.

  • - Konser Yeri: Heybeliada Pazar Meydanı, Heybeliada.

  • - Açıklama: Akustik caz tınılarının modüler synthesizer'lar ve canlı loop istasyonlarıyla modifiye edildiği bu özel konsept, elektronik müzik ile doğaçlama cazın kesişim noktasını araştırıyor. Heybeliada'nın sahil meydanında yankılanan ambient ses dokuları ve kırık ritimler, geceye doğru ilerleyen saatlerde dinleyicilere deneysel bir işitsel yolculuk yaşatıyor.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Alternatif Müzik Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Alternatif Müzik Konserine Gidilir?

Kalben

  • - Tarih ve Saat: 19 Eylül 2026 Cumartesi, 21:00.

  • - Konser Yeri: JJ Arena Ataşehir, Ataşehir.

  • - Açıklama: Akustik gitarı eşliğinde yazdığı naif, samimi ve hikaye anlatıcılığına dayanan şarkılarıyla bağımsız müzik dünyasında geniş bir kitleye ulaşan Kalben, dinamik orkestrasıyla sahne alıyor. Sanatçı, dillerden düşmeyen popüler bestelerini güçlü sahne doğaçlamaları ve izleyicisiyle kurduğu dolaysız bağla birleştirerek enerjisi yüksek bir konser deneyimi sunuyor.

Palmiyeler

  • - Tarih ve Saat: 19 Eylül 2026 Cumartesi, 21:30.

  • - Konser Yeri: Blind İstanbul, Asmalı Mescit, Beyoğlu.

  • - Açıklama: 60'ların sörf rock ve saykodelik pop estetiğini günümüzün modern indie ezgileriyle buluşturan Palmiyeler, Beyoğlu'nun kült kulüp sahnesinde retro bir atmosfer inşa ediyor. Grup, nostaljik gitar melodileri ve rahatlatıcı vokal geçişleriyle örülü parçalarını canlı çalarak kulüp dinleyicilerine dans dolu bir alternatif müzik akşamı yaşatıyor.

Birsen Tezer

  • - Tarih ve Saat: 19 Eylül 2026 Cumartesi, 21:45.

  • - Konser Yeri: Kadıköy Sahne, Kadıköy.

  • - Açıklama: Kanun, kontrbas ve akustik enstrümanları duru ve buğulu sesiyle buluşturan Birsen Tezer, alternatif Türk müziğinin en rafine ve şiirsel temsilcileri arasında yer alıyor. Usta sanatçı, edebiyatla müziği harmanlayan bestelerini ve klasik eser uyarlamalarını dinleyicinin ruhuna dokunan zarif bir sahne performansıyla sunuyor.

Büyük Ev Ablukada (İstanbul Cocktail Festival)

  • - Tarih ve Saat: 20 Eylül 2026 Pazar, 14:00 (Festival sahne akışı dahilinde).

  • - Konser Yeri: LifePark, Sarıyer.

  • - Açıklama: Tiyatro kökenli kadrosunun sahne karizması, elektronik ve avangart ritimleri ile sıradışı lirik diliyle kültleşen Büyük Ev Ablukada, festivalin ikinci gününde sahne alıyor. Grup, 'Defansif Dizayn' ve 'Fırtınayt' konseptlerinin patlayıcı enerjisini açık havaya taşıyarak festival katılımcılarına kural tanımaz bir müzikal deneyim vadediyor.

Deniz Tekin & Cihan Mürtezaoğlu

  • - Tarih ve Saat: 20 Eylül 2026 Pazar, 20:00.

  • - Konser Yeri: Burgazada Cennet Bahçesi, Burgazada.

  • - Açıklama: Bağımsız alternatif sahnenin melankolik ve şiirsel sesi Deniz Tekin ile usta aranjör ve besteci Cihan Mürtezaoğlu, ortak projeleriyle ada sahnesinde bir araya geliyor. İkili, akustik gitarlar ve yaylı partisyonlarının eşlik ettiği dingin repertuarlarıyla Burgazada'nın deniz manzaralı amfisinde dinleyicilere huzur dolu bir sonbahar akşamı sunuyor.

Tuna Kiremitçi - Şairin Şarkıları

  • - Tarih ve Saat: 19 Eylül 2026 Cumartesi, 20:00.

  • - Konser Yeri: Burgazada Cennet Bahçesi, Burgazada.

  • - Açıklama: Edebi birikimini akustik şarkı yazarlığıyla harmanlayan şair ve müzisyen Tuna Kiremitçi, kadın vokallerle gerçekleştirdiği düetler ve solo çalışmalarıyla alternatif kulvarda dikkat çekiyor. Sanatçı, ada atmosferinin esintili açık hava sahnesinde şiirle melodinin bütünleştiği samimi ve duygu yüklü bir konser veriyor.

Dolu Kadehi Ters Tut (Watsons Gençlik Festivali)

  • - Tarih ve Saat: 19 Eylül 2026 Cumartesi, 13:00 (Festival kapı açılışı ve konser akışı).

  • - Konser Yeri: KüçükÇiftlik Park, Maçka, Beşiktaş.

  • - Açıklama: Bağımsız pop-rock sound'unu trompet soloları ve akılda kalıcı vokal armonileriyle gençlik marşlarına dönüştüren Dolu Kadehi Ters Tut, festival sahnesinde dev bir kitleye sesleniyor. İkili, yüksek tempolu parçalarını açık hava sahnesinin coşkulu atmosferinde katılımcılarla hep bir ağızdan söyleyerek dinamik bir konser performansı ortaya koyuyor.

Can Bonomo (The Open Air - Grand Opening)

  • - Tarih ve Saat: 20 Eylül 2026 Pazar, 15:00 (Festival başlangıç ve konser akışı).

  • - Konser Yeri: The Open Air (Tarihi Tuzla Tesisleri), Tuzla.

  • - Açıklama: Şiirsel rock anlayışını Balkan tınıları ve modern alternatif düzenlemelerle zenginleştiren Can Bonomo, sahnedeki yüksek enerjisi ve teatral şovlarıyla tanınıyor. Müzisyen, geçmişten bugüne genişleyen sevilen şarkılarını yeni açık hava kompleksinin açılışında binlerce dinleyiciyle buluşturuyor.

Gevende (Adalar'da Caz)

  • - Tarih ve Saat: 19 Eylül 2026 Cumartesi, 20:30.

  • - Konser Yeri: Büyükada Atatürk Meydanı, Büyükada.

  • - Açıklama: Saykodelik folk, avangart caz ve progresif rock unsurlarını kendi uydurdukları fonetik bir dille seslendiren Gevende, yerli alternatif sahnenin en özgün ekiplerindendir. Topluluk, sahnede sergilediği hipnotik ses katmanları ve doğaçlama pasajlarıyla meydanı dolduran dinleyicileri derin ve psikedelik bir yolculuğa çıkarıyor.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Caz Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Caz Konserine Gidilir?

Nuri Bilge Ceylan Taşra Üçlemesi Caz Projesi feat. Gaia Mattiuzzi (Adalar'da Caz)

  • - Tarih ve Saat: 19 Eylül 2026 Cumartesi, 18:30.

  • - Konser Yeri: Büyükada Taş Mektep, Büyükada.

  • - Açıklama: Sinema sanatının görsel estetiğini çağdaş caz kompozisyonlarıyla buluşturan bu özel proje, usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın erken dönem filmlerinin atmosferini caz sahnelerine aktarıyor. İtalyan vokalist Gaia Mattiuzzi'nin avangart vokalleriyle zenginleşen performans, ada doğasının dingin silüetinde dinleyicilere çok katmanlı ve entelektüel bir müzik deneyimi sunuyor.

Ayhan Sicimoğlu & Harikalar Bandosu (4. Caz ve Sinema Günleri)

  • - Tarih ve Saat: 19 Eylül 2026 Cumartesi, 20:15.

  • - Konser Yeri: Atatürk Mahallesi Amfili Park, Ataşehir.

  • - Açıklama: Latin caz, funk ve mambo ritimlerini perküsyon virtüözlüğü ve sahne şovmenliğiyle birleştiren Ayhan Sicimoğlu, renkli orkestrası eşliğinde açık hava parkını coşkulu bir karnaval alanına dönüştürüyor. Sıcak anlatımı ve Akdeniz esintileri taşıyan neşeli aranjmanlarıyla tanınan sanatçı, katılımcılara dansın ve saf caz enerjisinin iç içe geçtiği bir gece yaşatıyor.

Kerem Görsev Trio (4. Caz ve Sinema Günleri)

  • - Tarih ve Saat: 20 Eylül 2026 Pazar, 20:15.

  • - Konser Yeri: Atatürk Mahallesi Amfili Park, Ataşehir.

  • - Açıklama: Türk caz müziğinin duayen piyanist ve bestecilerinden Kerem Görsev, kontrbas ve davul eşliğindeki akustik üçlü formatıyla klasik caz armonisinin en seçkin örneklerini sahneliyor. Sanatçı, New York ve St. Petersburg kayıtlarından süzülen akustik swing ve lirik baladlarını parkın açık hava ferahlığında zarafetle icra ediyor.

Evrim Özşuca Band

  • - Tarih ve Saat: 19 Eylül 2026 Cumartesi, 21:30.

  • - Konser Yeri: Nardis Jazz Club, Bereketzade, Galata.

  • - Açıklama: Genç yaşta başladığı çello eğitimini caz vokalindeki etkileyici doğaçlama tekniği ve derin tonlamalarıyla birleştiren Evrim Özşuca, şehrin tarihi caz kulübünde sahne alıyor. Sanatçı; piyanoda Özay Korkut, kontrbasta Barış Öztürk ve davulda Erhan Seçkin'den oluşan usta dörtlüsüyle caz standartlarını ve blues etkilerini ustalıkla yorumluyor.

Ferit Odman Quintet (ALV Müzik ve Sanat Festivali)

  • - Tarih ve Saat: 20 Eylül 2026 Pazar, 18:30.

  • - Konser Yeri: Avusturya Kültür Ofisi Bahçesi, Yeniköy, Sarıyer.

  • - Açıklama: DownBeat dergisinden dört yıldızlı övgüler alan albümleriyle uluslararası caz arenasının en saygın davulcuları arasında gösterilen Ferit Odman, hard bop ekolünü temsil eden beşlisiyle sahnede yer alıyor. Quintet, zengin üflemeli aranjmanları ve keskin ritim duygusuyla sonbahar akşamında boğaz kıyısında kusursuz bir akustik caz performansı sergiliyor.

Threebop (Adalar'da Caz)

  • - Tarih ve Saat: 19 Eylül 2026 Cumartesi, 18:30.

  • - Konser Yeri: Paşabahçe Vapuru (Sefer Güzergahı), Adalar.

  • - Açıklama: Trompette Kemal Mutluergil, gitarda Umut İçigen, kontrbasta Habib Haznedar ve davulda Yağızcan Yüksekdağ'ın yer aldığı dörtlü, bebop döneminin hızlı temposunu nostaljik bir mekana taşıyor. İstanbul'un tarihi simgelerinden Paşabahçe Vapuru'nun ahşap salonlarında çalınan canlı caz melodileri, deniz yolculuğunu benzersiz bir akustik resitale çeviriyor.

Selen Gülün ile Kadınlar Matinesi (Adalar'da Caz)

  • - Tarih ve Saat: 20 Eylül 2026 Pazar, 18:30.

  • - Konser Yeri: Büyükada Taş Mektep, Büyükada.

  • - Açıklama: Besteci, piyanist ve akademisyen kimliğiyle çağdaş Türk müziğine yön veren Selen Gülün, kadın müzisyenleri bir araya getirdiği öncü projesiyle Adalar dinleyicisinin karşısına çıkıyor. Topluluk, kadın bestecilerin eserlerinden derlenen caz, funk ve modern müzik füzyonunu Taş Mektep'in büyüleyici mimari avlusunda icra ediyor.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Özgün Müzik, Halk Müziği ve Arabesk Müzik Konserleri Var?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Özgün Müzik, Halk Müziği ve Arabesk Müzik Konserleri Var?

Grup Abdal

  • - Tarih ve Saat: 20 Eylül 2026 Pazar, 20:00.

  • - Konser Yeri: Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi, Şişli.

  • - Açıklama: Anadolu'nun asırlık deyişlerini, türkülerini ve ağıtlarını çağdaş polifonik aranjmanlarla icra eden Grup Abdal, geleneksel halk müziğine getirdiği yalın ve duru yaklaşımla tanınıyor. Topluluk, bağlama, klasik gitar ve nefesli çalgıların harmonisiyle harmanladığı zengin halk ozanları repertuarını kültür merkezinin özenli akustiğinde türkü severlere sunuyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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