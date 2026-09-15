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Kurtlar Vadisi'nin Senaristi Raci Şaşmaz'dan Yıllar Sonra Gelen Kaşif Kozinoğlu ve Osman Sınav İtirafı

Kurtlar Vadisi'nin Senaristi Raci Şaşmaz'dan Yıllar Sonra Gelen Kaşif Kozinoğlu ve Osman Sınav İtirafı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
15.09.2026 - 08:52
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Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne yönelik yürütülen soruşturmada çarpıcı bir gelişme yaşandı. Türk televizyon efsanesi Kurtlar Vadisi'nin senaristi Raci Şaşmaz, savcılığa verdiği ifadede dizideki gizli mesaj iddialarından Osman Sınav'ın projeyi neden bıraktığına kadar yıllardır tartışılan karanlık noktalara tek tek açıklık getirdi.

Kaynak: Musa Kesler / Hürriyet

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Eski Milli İstihbarat Teşkilatı mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki sır ölümüyle ilgili yeniden açılan dosyada, ekranların fenomen dizisi Kurtlar Vadisi mercek altına alındı.

Eski Milli İstihbarat Teşkilatı mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki sır ölümüyle ilgili yeniden açılan dosyada, ekranların fenomen dizisi Kurtlar Vadisi mercek altına alındı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye davet edilen dizinin ünlü senaristi Raci Şaşmaz, bilgi sahibi sıfatıyla savcılara kritik açıklamalarda bulundu. Şaşmaz'ın adliyede verdiği ifade, yıllardır şehir efsanesine dönüşen birçok tartışmalı konuyu da yeniden gündeme taşıdı.

Hürriyet’ten Musa Kesler’in haberine göre; Dizinin yayınlandığı dönemden bu yana sürekli olarak karanlık odaklardan bilgi sızdırıldığı yönündeki iddialara kesin bir dille karşı çıkan Şaşmaz, yapımın başarısını gölgelemek için bilinçli bir karalama kampanyası yürütüldüğünü savundu. Hiçbir yasa dışı veya yasal güç odağıyla bağlantıları olmadığını vurgulayan ünlü senarist, senaryoların tamamen açık kaynaklardan elde edilen bilgilerin toplumsal gözlemlerle harmanlanarak izleyiciye sunulmasından ibaret olduğunu belirtti.

Kamuoyunda en çok konuşulan konulardan biri olan dizideki Kaşifoğlu karakterine de değinen Şaşmaz, bu karakterin sadece istihbarat kurumları içindeki çekişmeleri yansıtmak amacıyla kurgulandığını söyledi.  Karakterin hikayedeki ölümüyle gerçek hayattaki olaylar arasında bir bağ kurulmasının anlamsız olduğunu ifade eden yazar, hiç kimsenin ölümünü önceden tahmin etme gibi bir yetenekleri veya amaçları olamayacağının altını çizdi.

Soruşturmadaki en dikkat çekici kısımlardan biri de FETÖ iddiaları ve eski yönetmen Osman Sınav'ın ayrılış sürecine dair verilen bilgiler oldu.

Soruşturmadaki en dikkat çekici kısımlardan biri de FETÖ iddiaları ve eski yönetmen Osman Sınav'ın ayrılış sürecine dair verilen bilgiler oldu.

Sosyal medyada sıkça dolaşıma sokulan, eski polis müdürü Ali Fuat Yılmazer'in veya Hasan Atilla Uğur'un senaryoya müdahale ettiği yönündeki söylentileri ağır bir iftira olarak nitelendiren Şaşmaz, bu kişilerle hiçbir bağlantısı olmadığını kaydetti. Senaryoya dışarıdan bir müdahaleye asla izin vermediğini anlatan Şaşmaz, Osman Sınav'ın projeden ayrılışının arkasında da bu konudaki tavizsiz duruşunun yattığını aktardı. Sınav'ın senaryoya müdahil olma taleplerini sakıncalı bulduğu için reddettiğini belirten Şaşmaz, bunun üzerine Sınav'ın tehditler aldığını söyleyerek projeyi tamamen kendisine devrettiğini ve diziden bu şekilde ayrıldığını açıkladı.

Dizide kullanılan mezar taşları ve araç plakaları üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine gizli mesajlar verildiği yönündeki iddiaları da sert bir dille yalanlayan Şaşmaz, taşıdıkları değerler gereği böyle bir eylemin içinde olamayacaklarını ifade etti. O dönemki kiralık araç şartlarında plaka değiştirme gibi bir uygulamanın yaygın olmadığını, set ekibinin veya kendisinin bu tür detayları önceden bilemeyeceğini söyledi. FETÖ ile birlikte anılmayı kendisine yapılmış en büyük hakaret sayacağını belirten Raci Şaşmaz, 15 Temmuz darbe girişiminde Çengelköy'de bizzat sahada mücadele ettiğini ve örgüt üyelerinden şikayetçi olarak teşhislerde bulunduğunu hatırlatarak adliyedeki beyanını tamamladı.

Raci Şaşmaz’ın ifadesinden bazı cümleler şu şekilde:

Raci Şaşmaz’ın ifadesinden bazı cümleler şu şekilde:

'Kurtlar Vadisi dizisinin uzun yıllar senaristliğini yaptım. Bu fenomen diziyi karalamak için iki husus seçildi. Birisi şiddet, diğeri ise bunlar birilerinden belge ve bilgi alıyorlar mı hususu. Şiddet kampanyası diziyi itibarsızlaştırmak, aileleri korkutarak ekran başından uzaklaştırmak için uygulanırken bilgi ve belge alıyorlar iddiası dizinin başarısını gölgelemek için vurgulandı. Bu açık iftiraya 20 yılda çeşitli kereler cevap verildi, bir kez daha verelim. Legal ya da illegal hiçbir güç ya da suç odağıyla irtibatımız yoktur, olmamıştır. Kurtlar Vadisi toplumun fotoğrafını çeker ve açık kaynaklardan yararlanarak bunları drama gücüyle izleyicinin anlayabileceği bir formata getirip kamuoyuna arz eder. 

Birinin ölümünü önceden bilme ihtimalimiz yoktur. Ayrıca sosyal medyada FETÖ'cü Ali Fuat Yılmazer'in senaryoya müdahale ettiğine dair iddialar tamamen iftiradır, Ali Fuat Yılmazer'i ben tanımam, herhangi bir ilişkim olmamıştır.

Osman Sınav zaman zaman senaryo konusuyla ilgili fikir ve tavsiye vermek istedi ancak sakıncalı olduğunu düşündüğümden dolayı izin vermedim. Bu talebini kabul etmediğim için bana gelip tehdit aldığını, çocuklarının olduğunu ve bu işi bırakıp bana devretmek istediğini söyledi. Diziden ayrılışı bu şekilde olmuştur.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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