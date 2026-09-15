Kurtlar Vadisi'nin Senaristi Raci Şaşmaz'dan Yıllar Sonra Gelen Kaşif Kozinoğlu ve Osman Sınav İtirafı

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye davet edilen dizinin ünlü senaristi Raci Şaşmaz, bilgi sahibi sıfatıyla savcılara kritik açıklamalarda bulundu. Şaşmaz'ın adliyede verdiği ifade, yıllardır şehir efsanesine dönüşen birçok tartışmalı konuyu da yeniden gündeme taşıdı.

Hürriyet’ten Musa Kesler’in haberine göre; Dizinin yayınlandığı dönemden bu yana sürekli olarak karanlık odaklardan bilgi sızdırıldığı yönündeki iddialara kesin bir dille karşı çıkan Şaşmaz, yapımın başarısını gölgelemek için bilinçli bir karalama kampanyası yürütüldüğünü savundu. Hiçbir yasa dışı veya yasal güç odağıyla bağlantıları olmadığını vurgulayan ünlü senarist, senaryoların tamamen açık kaynaklardan elde edilen bilgilerin toplumsal gözlemlerle harmanlanarak izleyiciye sunulmasından ibaret olduğunu belirtti.

Kamuoyunda en çok konuşulan konulardan biri olan dizideki Kaşifoğlu karakterine de değinen Şaşmaz, bu karakterin sadece istihbarat kurumları içindeki çekişmeleri yansıtmak amacıyla kurgulandığını söyledi. Karakterin hikayedeki ölümüyle gerçek hayattaki olaylar arasında bir bağ kurulmasının anlamsız olduğunu ifade eden yazar, hiç kimsenin ölümünü önceden tahmin etme gibi bir yetenekleri veya amaçları olamayacağının altını çizdi.