Kurtlar Vadisi'nin Senaristi Raci Şaşmaz'dan Yıllar Sonra Gelen Kaşif Kozinoğlu ve Osman Sınav İtirafı
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Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne yönelik yürütülen soruşturmada çarpıcı bir gelişme yaşandı. Türk televizyon efsanesi Kurtlar Vadisi'nin senaristi Raci Şaşmaz, savcılığa verdiği ifadede dizideki gizli mesaj iddialarından Osman Sınav'ın projeyi neden bıraktığına kadar yıllardır tartışılan karanlık noktalara tek tek açıklık getirdi.
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Eski Milli İstihbarat Teşkilatı mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki sır ölümüyle ilgili yeniden açılan dosyada, ekranların fenomen dizisi Kurtlar Vadisi mercek altına alındı.
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Soruşturmadaki en dikkat çekici kısımlardan biri de FETÖ iddiaları ve eski yönetmen Osman Sınav'ın ayrılış sürecine dair verilen bilgiler oldu.
Raci Şaşmaz’ın ifadesinden bazı cümleler şu şekilde:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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