Ons ve Gram Altında Çift Yönlü Hareketlilik: Altında 5 Haftanın En Sert Düşüşü
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Kaynak: https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ek...
ABD tahvil faizlerindeki tırmanış, güçlenen dolar ve FED’in masadaki faiz artışı ihtimaliyle son beş haftanın taban seviyesine inen ons altın, yeni güne dipten gelen tepki alımlarıyla başladı. Küresel baskıların gölgesinde gram altın 6.743 TL seviyesinden açılış yaparken, piyasaların gözü yarın açıklanacak kritik faiz kararına çevrildi.
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Küresel piyasalarda emtia cephesi hareketli saatler geçirirken, ons altın son 24 saat içinde 4.253 dolara kadar gerileyerek son beş haftanın en zayıf seviyesini test etti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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