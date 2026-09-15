Ons ve Gram Altında Çift Yönlü Hareketlilik: Altında 5 Haftanın En Sert Düşüşü

Yaşanan sert geri çekilmenin ardından gelen hızlı tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi eden sarı metal, sabahın erken saatlerinde 4.313 dolar bandına yerleşti. Yurt içi piyasada ise spot gram altın 15 Eylül sabahına 6.743 liradan başlayarak yatırımcısını temkinli bir bekleyişe sürükledi.

Altın üzerindeki baskıyı artıran faktörlerin başında küresel borçlanma maliyetlerindeki sıçrama yer alıyor. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 5 barajını aşarak yaklaşık üç yılın zirvesine tırmanması, faiz getirisi sunmayan altını elde tutmanın maliyetini ciddi oranda yükseltti. Eş zamanlı olarak 99,60 sınırına dayanan dolar endeksi de değer kazanarak döviz bazlı emtiaları uluslararası alıcılar için daha pahalı hale getirdi ve altına olan talebi doğrudan frenledi.

Jeopolitik tarafta Orta Doğu’da tırmanan tansiyonun Kızıldeniz hattına yayılması ve enerji arzına dair endişelerin artması, Brent petrolün varilini 107 dolara yakın tutmaya devam ediyor. Akaryakıt maliyetlerindeki bu sıçrama dünya genelinde enflasyon dalgasını yeniden tetiklerken, piyasalarda oluşan 'yüksek petrol, kalıcı enflasyon ve sıkı para politikası' döngüsü altın fiyatlarının önündeki en büyük engellerden biri haline geldi.

Fiyatlamalardaki asıl belirleyici kırılma ise Amerikan Merkez Bankası’nın (FED) yarın yapacağı toplantıya kilitlenmiş durumda. İstihdam piyasasının direncini koruması ve hızlanan enflasyon verileri nedeniyle piyasalar, çarşamba günü FED’den faiz artışı gelme olasılığını yüzde 90’ın üzerinde fiyatlıyor. Yatırımcılar yalnızca çıkacak karara değil, Başkan Kevin Warsh’ın gelecekteki faiz rotasına ilişkin yapacağı açıklamalara ve karar metnindeki şahin tonlamalara odaklanmış durumda. Olası sert mesajların altın üzerindeki satış baskısını derinleştirebileceğini belirten piyasa uzmanları, teknik tarafta 50 günlük ortalamaya denk gelen 4.275 dolar bandını kırılmaması gereken ilk güçlü destek noktası olarak takip ediyor.