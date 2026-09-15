Milyonlarca Kredi Kart Sahibine Uyarı: Paranızı Kaptırmamak İçin Bilmeniz Gereken Hayati Kurallar
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Türkiye, kredi kartı kullanımında Avrupa'nın zirvesine yerleşirken, rekor seviyeye ulaşan kart sayısı dolandırıcılık risklerini de beraberinde getiriyor. Uzmanlar, günlük alışverişlerden internet harcamalarına ve yurt dışı seyahatlerine kadar paranızı güvence altına alacak çok önemli güvenlik önlemlerini paylaştı.
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İspanya'yı geride bırakan Türkiye, kredi kartı pazarında Avrupa'nın en büyüğü unvanını eline aldı.
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Alışverişlerimizde en sık düştüğümüz hataların başında, ödeme anındaki anlık dalgınlıklar geliyor.
Fiziksel güvenliğin yanı sıra dijital dünyada alınacak tedbirler de bir o kadar kritik.
Son olarak, sık seyahat edenlerin döviz kurlarındaki gizli kesintilere ve yurt dışı risklerine karşı uyanık olması gerekiyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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