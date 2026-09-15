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Milyonlarca Kredi Kart Sahibine Uyarı: Paranızı Kaptırmamak İçin Bilmeniz Gereken Hayati Kurallar

Milyonlarca Kredi Kart Sahibine Uyarı: Paranızı Kaptırmamak İçin Bilmeniz Gereken Hayati Kurallar

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
15.09.2026 - 07:31 Son Güncelleme: 15.09.2026 - 07:35
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Türkiye, kredi kartı kullanımında Avrupa'nın zirvesine yerleşirken, rekor seviyeye ulaşan kart sayısı dolandırıcılık risklerini de beraberinde getiriyor. Uzmanlar, günlük alışverişlerden internet harcamalarına ve yurt dışı seyahatlerine kadar paranızı güvence altına alacak çok önemli güvenlik önlemlerini paylaştı.

Kaynak: Metin Can / SABAH

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İspanya'yı geride bırakan Türkiye, kredi kartı pazarında Avrupa'nın en büyüğü unvanını eline aldı.

İspanya'yı geride bırakan Türkiye, kredi kartı pazarında Avrupa'nın en büyüğü unvanını eline aldı.

Ülke genelinde dolaşımda olan kredi kartı sayısının 151 milyonu aşması, banka ve ön ödemeli kartlarla birlikte bu devasa rakamın 476 milyona dayanması, ödeme alışkanlıklarımızın tamamen dijitalleştiğini kanıtlıyor. Ancak hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen bu plastik paraların sayısındaki artış, güvenlik açıklarına karşı çok daha bilinçli olmamızı zorunlu kılıyor. Cüzdanımızdaki kartların güvenliğini sağlamak, aslında günlük rutinde uygulayacağımız birkaç basit ama hayati adımdan geçiyor.

Alışverişlerimizde en sık düştüğümüz hataların başında, ödeme anındaki anlık dalgınlıklar geliyor.

Alışverişlerimizde en sık düştüğümüz hataların başında, ödeme anındaki anlık dalgınlıklar geliyor.

Kasada işlem yapılırken kartınızı asla mağaza veya restoran görevlisine teslim etmemeniz büyük önem taşıyor; zira kartın saniyeler içinde görüş alanınızdan çıkması, bilgilerinin kopyalanmasına veya yanlış bir meblağ girilmesine zemin hazırlayabiliyor. En güvenli yol, kartı elinizde tutarak temassız veya şifreli işlemi bizzat yapmanızdır. Bununla birlikte, POS cihazının ekranında yazan rakamla aldığınız hizmetin bedelinin eşleştiğini kontrol etmek ve işlem bitiminde fişi incelemek hayat kurtarır. Eğer bağlantı sorunu bahane edilerek kartınız ikinci kez okutulmak istenirse, aynı ücretin iki defa çekilmesi riskine karşı hemen bankanızın mobil uygulamasına girerek hesap hareketlerinizi teyit etmelisiniz. Ortada şüpheli ya da hatalı bir çekim varsa, vakit kaybetmeden bankanızla irtibata geçip işlemi durdurmanız paranızı kurtaracaktır. Benzer bir kriz ATM'lerde de yaşanabilir; cihaz arıza verip kartınızı yutarsa panikle oradan ayrılmak yerine, makinenin başından hiç ayrılmadan müşteri hizmetlerini arayıp kartı anında kullanıma kapatmalısınız.

Fiziksel güvenliğin yanı sıra dijital dünyada alınacak tedbirler de bir o kadar kritik.

Fiziksel güvenliğin yanı sıra dijital dünyada alınacak tedbirler de bir o kadar kritik.

Akıllı telefonunuza yüklediğiniz bankacılık uygulamasının bildirim ayarlarını her zaman açık tutmak, sizden habersiz yapılan en ufak bir harcamayı bile saniyeler içinde fark etmenizi sağlar. İnternet alışverişlerinde ise asıl kart bilgilerinizi paylaşmak yerine, limitini sadece o anki sepet tutarınıza göre belirlediğiniz sanal kartlar oluşturmak siber dolandırıcılara karşı alınabilecek en güçlü önlemdir. Güvenliğin ilk adımı olan şifre belirleme aşamasında da yapılan büyük yanlışlar var. Uzmanlar, sosyal medya hesaplarından kolayca ulaşılabilecek doğum tarihleri ile yan yana dizilmiş sıfır rakamlarından oluşan şifrelerin, kötü niyetli kişilerin işini fazlasıyla kolaylaştırdığını vurguluyor. Tahmin edilmesi zor ve ardışık olmayan rakamlar seçmek, hesabınızın en büyük kalkanı olacaktır.

Son olarak, sık seyahat edenlerin döviz kurlarındaki gizli kesintilere ve yurt dışı risklerine karşı uyanık olması gerekiyor.

Son olarak, sık seyahat edenlerin döviz kurlarındaki gizli kesintilere ve yurt dışı risklerine karşı uyanık olması gerekiyor.

Yabancı ülkelerde yaptığınız harcamaların önce dolara, ardından Türk Lirasına çevrilmesi ekstra kur farkı ödemenize yol açabilir. Bunun önüne geçmek için bankanızdan yabancı para birimi cinsinden ekstre talep edebilir, yola çıkmadan önce komisyon oranlarını öğrenebilirsiniz. Seyahatiniz bittiğinde ise mobil uygulama üzerinden kartınızı yurt dışı kullanımına kapatmak, sınır ötesi kopyalama vakalarının önüne geçecektir. Tüm bu önlemlere rağmen kartınızı kaybettiğinizi veya çaldırdığınızı fark ederseniz, anında mobil bankacılığa girerek kartı geçici olarak dondurmalı ve ardından kalıcı iptal işlemi için bankanızla görüşmelisiniz.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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