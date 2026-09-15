Milyonlarca Kredi Kart Sahibine Uyarı: Paranızı Kaptırmamak İçin Bilmeniz Gereken Hayati Kurallar

Akıllı telefonunuza yüklediğiniz bankacılık uygulamasının bildirim ayarlarını her zaman açık tutmak, sizden habersiz yapılan en ufak bir harcamayı bile saniyeler içinde fark etmenizi sağlar. İnternet alışverişlerinde ise asıl kart bilgilerinizi paylaşmak yerine, limitini sadece o anki sepet tutarınıza göre belirlediğiniz sanal kartlar oluşturmak siber dolandırıcılara karşı alınabilecek en güçlü önlemdir. Güvenliğin ilk adımı olan şifre belirleme aşamasında da yapılan büyük yanlışlar var. Uzmanlar, sosyal medya hesaplarından kolayca ulaşılabilecek doğum tarihleri ile yan yana dizilmiş sıfır rakamlarından oluşan şifrelerin, kötü niyetli kişilerin işini fazlasıyla kolaylaştırdığını vurguluyor. Tahmin edilmesi zor ve ardışık olmayan rakamlar seçmek, hesabınızın en büyük kalkanı olacaktır.