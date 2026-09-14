SGK Uzmanı Açıkladı: BES'ten Çıkarken Alacağınız Paradan Yüzde 5 Kesilecek

SGK Uzmanı Melis Elmen'in aktardığı bilgilere göre BES'ten çıkışta uygulanan stopaj oranı, katılımcının sistemde geçirdiği süreye göre üç farklı kademede belirleniyor. Emeklilik hakkı kazanıldıktan sonra yapılan çekimlerde vergi oranı yüzde 5 olarak uygulanıyor. Sisteme 10 yıldan uzun süre katkı sağlayıp emeklilik hakkı doğmadan çıkış yapanlar için oran yüzde 10'a yükseliyor. 10 yıldan önce sistemden ayrılmak isteyenler ise en yüksek dilim olan yüzde 15 oranında vergi ödüyor.

Elmen, bu kesintinin yatırılan anaparaya değil, sistemde geçen süre boyunca elde edilen kazanca uygulandığının altını çiziyor. Ayrıca fon türüne göre değişen yıllık yüzde 1 ile yüzde 2,5 arasındaki yönetim ücretlerinin de birikim üzerindeki net getiriyi etkilediğini vurguluyor.

Bakanlık ve sektör verilerine göre otomatik katılım uygulamasıyla birlikte BES'e dahil olan toplam kişi sayısı 18 milyonu aşıyor; bu da sistemin bireysel tasarruf araçları arasında en geniş katılımcı tabanına sahip ürünlerden biri haline geldiğini gösteriyor.