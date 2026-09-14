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SGK Uzmanı Açıkladı: BES'ten Çıkarken Alacağınız Paradan Yüzde 5 Kesilecek

SGK Uzmanı Açıkladı: BES'ten Çıkarken Alacağınız Paradan Yüzde 5 Kesilecek

SGK vergi Bireysel Emeklilik Sistemi
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
14.09.2026 - 17:52
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SGK Uzmanı Melis Elmen, Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) çıkış yapacaklar için önemli bir vergi uyarısında bulundu. Elmen, sistemde kalış süresine göre değişen çıkış vergisinin yüzde 5 ile yüzde 15 arasında uygulandığını belirtti. Temmuz 2026 itibarıyla yaklaşık 10 milyon kişinin BES'e katkı sağladığını, toplam fon büyüklüğünün ise 2,5 trilyon lirayı bulduğunu hatırlattı.

Kaynak: Yeniçağ - Utku Beycan

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10 milyon kişiyi ilgilendiriyor: BES'ten çıkarken dikkat!

10 milyon kişiyi ilgilendiriyor: BES'ten çıkarken dikkat!

SGK Uzmanı Melis Elmen'in aktardığı bilgilere göre BES'ten çıkışta uygulanan stopaj oranı, katılımcının sistemde geçirdiği süreye göre üç farklı kademede belirleniyor. Emeklilik hakkı kazanıldıktan sonra yapılan çekimlerde vergi oranı yüzde 5 olarak uygulanıyor. Sisteme 10 yıldan uzun süre katkı sağlayıp emeklilik hakkı doğmadan çıkış yapanlar için oran yüzde 10'a yükseliyor. 10 yıldan önce sistemden ayrılmak isteyenler ise en yüksek dilim olan yüzde 15 oranında vergi ödüyor.

Elmen, bu kesintinin yatırılan anaparaya değil, sistemde geçen süre boyunca elde edilen kazanca uygulandığının altını çiziyor. Ayrıca fon türüne göre değişen yıllık yüzde 1 ile yüzde 2,5 arasındaki yönetim ücretlerinin de birikim üzerindeki net getiriyi etkilediğini vurguluyor.

Bakanlık ve sektör verilerine göre otomatik katılım uygulamasıyla birlikte BES'e dahil olan toplam kişi sayısı 18 milyonu aşıyor; bu da sistemin bireysel tasarruf araçları arasında en geniş katılımcı tabanına sahip ürünlerden biri haline geldiğini gösteriyor.

Hangi durumlarda birikime erişilebiliyor?

Hangi durumlarda birikime erişilebiliyor?

BES'i cazip kılan unsurların başında devlet katkısı geliyor; katılımcının yatırdığı tutarın yüzde 20'si devlet tarafından hesaba ekleniyor. Elmen, bu katkının sistemde kalış süresi uzadıkça asıl getiriyi belirleyen kalem haline geldiğini söylüyor.

Sistemden erken çıkmak zorunda kalanlar için tamamen kapı da kapanmıyor. En az 5 yıl katılım şartını sağlayanlar, konut alımı, evlilik veya doğal afet gibi belirli hallerde birikimlerinin yüzde 50'sine kadarını kısmi olarak çekebiliyor. Elmen ayrıca BES birikimlerinin haciz ve iflas durumlarına karşı belirli ölçüde koruma altında olduğunu, ancak uzun vadeli planlama, fon takibi ve devlet katkısı dengesinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini, sonuçların kişiden kişiye farklılık gösterebileceğini sözlerine ekliyor.

Elmen, çıkış kararının yalnızca vergi oranına değil, kişinin yaşına, birikim tutarına ve alternatif yatırım araçlarına göre de şekillenmesi gerektiğini belirtiyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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