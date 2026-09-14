SGK Uzmanı Açıkladı: BES'ten Çıkarken Alacağınız Paradan Yüzde 5 Kesilecek
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
SGK Uzmanı Melis Elmen, Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) çıkış yapacaklar için önemli bir vergi uyarısında bulundu. Elmen, sistemde kalış süresine göre değişen çıkış vergisinin yüzde 5 ile yüzde 15 arasında uygulandığını belirtti. Temmuz 2026 itibarıyla yaklaşık 10 milyon kişinin BES'e katkı sağladığını, toplam fon büyüklüğünün ise 2,5 trilyon lirayı bulduğunu hatırlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
10 milyon kişiyi ilgilendiriyor: BES'ten çıkarken dikkat!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hangi durumlarda birikime erişilebiliyor?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın