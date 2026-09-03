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Fazla Çalışmak Emekli Maaşını Düşürebilir: SGK Uzmanı Özgür Erdursun Açıkladı

Fazla Çalışmak Emekli Maaşını Düşürebilir: SGK Uzmanı Özgür Erdursun Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
03.09.2026 - 12:16
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Eylül 1999 ve Nisan 2008 tarihleri arasında ilk kez 4/a (SSK) kapsamında sigortalı olan çalışanların zihnini en çok kurcalayan konulardan biri prim gün sayısı ile emekli aylığı arasındaki ilişki. Kamuoyundaki yaygın inanışın aksine, sosyal güvenlik sisteminde fazla prim ödemek her zaman daha yüksek emekli maaşı anlamına gelmiyor. SGK uzmanı Özgür Erdursun, fazla çalışmanın emekli maaşını düşürebileceğine dikkat çekti.

Kaynak: Dünya gazetesi

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Emekli olmak için iki farklı yol.

Emekli olmak için iki farklı yol.

9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında işe giren sigortalılar için SSK, iki temel emeklilik seçeneği sunuluyor. İlk seçenekte kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartının yanında 7 bin prim gününün tamamlanması isteniyor. İkinci seçenekte ise yine aynı yaş şartları (kadın 58, erkek 60) korunurken, 4.500 prim günü ve 25 yıllık sigortalılık süresi yeterli görülüyor. 

4 bin 500 prim gününü ve 25 yıllık süreyi doldurup yaşını beklemeye başlayan bir çalışanın, yalnızca aylığını artırma düşüncesiyle 7.000 güne kadar çalışması her senaryoda avantaj sağlamıyor. Aradaki 2 bin 500 günlük ilave prim ödemesi, otomatik bir maaş artışı getirmek yerine kişinin geçmiş kazanç ortalamasına bağlı olarak ters etki yaratabiliyor.

Fazla çalışmak emekli maaşını düşürebilir.

Fazla çalışmak emekli maaşını düşürebilir.

Emekli aylığı hesaplanırken temel kriter kaç gün çalışıldığı değil, ödenen primlerin hangi 'prime esas kazanç' (PEK) tutarı üzerinden bildirildiğidir.

Geçmiş yıllarda yüksek kazanç üzerinden prim ödemiş ve 4 bin 500 güne ulaşmış bir kişi, kalan 2 bin 500 günü asgari ücret veya buna yakın bir seviyeden tamamlarsa genel kazanç ortalaması düşer. Bu durum, hesaplanan kök aylıkta gerilemeye yol açar.

Prime esas kazancı asgari ücretin yaklaşık 2,5 katı ve üzerinde olan çalışanlarda ilave prim günleri aylığı yukarı taşır. En yüksek olumlu etki ise tavan kazançtan prim ödeyenlerde görülür.

SGK uzmanı Özgür Erdursun, durumu şöyle anlattı:

'9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 ta­rihleri arasında ilk sigorta baş­langıcı olanlar 4500 prim günüy­le düşük emekli aylığı mı alırlar, başka bir ifadeyle 7000 prim gü­nünü tamamlayanlar daha yük­sek emekli aylığı mı alacaklar?

Cevap: Hayır.

Hatta bazı çalışanlarda tam tersi sonuç ortaya çıkabilir. Kişi daha fazla çalışıp daha fazla prim ödediği halde ileride bağlanacak emekli aylığını aşağı çekebilir.

Burada belirleyici olan yalnız­ca kaç gün prim ödendiği değil, primlerin hangi kazanç üzerin­den ödendiğidir. Asgari ücret ve buna yakın pri­me esas kazanç üzerinden prim ödenmeye devam edilmesi, özel­likle geçmiş yıllarda yüksek ka­zançlardan primi bulunan kişi­lerin ortalama kazançlarını aşağı çekerek hesaplanan kök aylığın düşmesine yol açabilir.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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