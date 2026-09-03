Fazla Çalışmak Emekli Maaşını Düşürebilir: SGK Uzmanı Özgür Erdursun Açıkladı
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Eylül 1999 ve Nisan 2008 tarihleri arasında ilk kez 4/a (SSK) kapsamında sigortalı olan çalışanların zihnini en çok kurcalayan konulardan biri prim gün sayısı ile emekli aylığı arasındaki ilişki. Kamuoyundaki yaygın inanışın aksine, sosyal güvenlik sisteminde fazla prim ödemek her zaman daha yüksek emekli maaşı anlamına gelmiyor. SGK uzmanı Özgür Erdursun, fazla çalışmanın emekli maaşını düşürebileceğine dikkat çekti.
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Fazla çalışmak emekli maaşını düşürebilir.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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