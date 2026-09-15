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Dünyanın En Büyük Montessori Özel Okul Zinciri İflas Etti: 60 Okula Kilit Vuruldu, Çocuklar Ortada Kaldı

Dünyanın En Büyük Montessori Özel Okul Zinciri İflas Etti: 60 Okula Kilit Vuruldu, Çocuklar Ortada Kaldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
15.09.2026 - 08:16
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Dünyanın en büyük Montessori okul zincirlerinden Guidepost Montessori'nin ana şirketi Higher Ground Education, 440 milyon dolarlık zarar biriktirdikten sonra iflasını açıkladı. Haziran 2025'te mahkemeye başvuran şirket, 150 kampüse ulaşan ağında 60'tan fazla okulu kapatmak zorunda kaldı; yüzlerce aile ise çocuklarının okulunun artık var olmadığını bir e-posta üzerinden öğrendi.

Kaynak: https://www.nytimes.com/2026/09/13/bu...
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Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitim dünyasını sarsan eşi benzeri görülmemiş bir iflas dalgası yaşandı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitim dünyasını sarsan eşi benzeri görülmemiş bir iflas dalgası yaşandı.

Bir zamanlar 150 şubesiyle on binlerce öğrenciye hizmet veren Guidepost Montessori'nin çatı kuruluşu Higher Ground Education, 440 milyon dolarlık astronomik bir zararın ardından Haziran 2025'te iflas başvurusunda bulundu. Bu karar, ülke genelinde 60'a yakın kampüsün faaliyetlerine aniden son vermesiyle sonuçlandı. Kapanma kararı velilere yalnızca kısa bir e-posta ile bildirilirken, durumdan habersiz olan birçok ebeveyn sabah çocuklarını okula götürdüğünde kilitli kapılarla karşılaşarak büyük bir şok yaşadı. Eğitimcileri ve aileleri çaresiz bırakan bu ani veda, eğitim sektöründe benzeri nadir görülen bir krize dönüştü.

Yaşanan bu trajedi, aslında Silikon Vadisi'ndeki teknoloji girişimlerini andıran riskli bir büyüme modelinin kaçınılmaz sonucuydu. Kurum, devasa bir Montessori ağı yaratma vizyonuyla 335 milyon dolarlık yatırım fonu toplamış ve agresif bir şekilde şubeleşmeye odaklanmıştı. Ancak eğitim kalitesinden ziyade hıza odaklanan bu sistem, kendi içinde ciddi çatlaklar barındırıyordu. Şirketin büyüme stratejisi, binaları yenilemek bahanesiyle mülk sahiplerinden alınan nakit avanslara dayanıyordu. Bu sıcak para akışı, dışarıdan bakıldığında sahte bir başarı illüzyonu yarattı. Fakat piyasa doygunluğa ulaşıp yeni şubeler açılamadığında ve borçlar geri ödenemediğinde kriz patlak verdi. Faaliyetlerin son döneminde, sadece tek bir şubenin aylık zararının 50 bin dolara kadar çıkması çöküşü hızlandıran ana etkenlerden biri oldu.

İçeriden sızan bilgiler, kurumun uzun süredir adeta bir saatli bomba üzerinde oturduğunu gösteriyor. Eski çalışanlar ve eğitimciler, uygulanan iş modelinin sürdürülemez olduğunu yetkililere defalarca ilettiklerini belirtiyor. Kaliforniya'daki ilk okulun öğretmenlerinden olan Alex Richardson'ın, 'Kendi aramızda buna Montessori saadet zinciri diyorduk' şeklindeki itirafı, arka planda yaşanan yönetim zafiyetinin boyutunu gözler önüne seriyor. Brookings Enstitüsü'nden Rebecca Winthrop da okulların kapanmasının doğal karşılanabileceğini, ancak bu kadar büyük bir ağın eş zamanlı olarak bir gecede kepenk indirmesinin son derece olağandışı olduğunu vurguladı. Bugün gelinen noktada, mağduriyetlerini sosyal medyaya taşıyan yüzlerce veli ve öğretmen, şirketin son dönemlerindeki yönetimsel ihmalleri ve çocukların güvenliğine dair yaşanan sıkıntıları ifşa ederek bu devasa eğitim imparatorluğunun nasıl iskambil kağıdından bir kule gibi yıkıldığını anlatmaya devam ediyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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