Dünyanın En Büyük Montessori Özel Okul Zinciri İflas Etti: 60 Okula Kilit Vuruldu, Çocuklar Ortada Kaldı
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Kaynak: https://www.nytimes.com/2026/09/13/bu...
Dünyanın en büyük Montessori okul zincirlerinden Guidepost Montessori'nin ana şirketi Higher Ground Education, 440 milyon dolarlık zarar biriktirdikten sonra iflasını açıkladı. Haziran 2025'te mahkemeye başvuran şirket, 150 kampüse ulaşan ağında 60'tan fazla okulu kapatmak zorunda kaldı; yüzlerce aile ise çocuklarının okulunun artık var olmadığını bir e-posta üzerinden öğrendi.
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Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitim dünyasını sarsan eşi benzeri görülmemiş bir iflas dalgası yaşandı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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