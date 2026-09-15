17 Milyon Öğrenci Ders Başı Yaptı: Okullarda Bu Yıl Uygulanacak Yepyeni Kurallar Belli Oldu
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Türkiye'de 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül Pazartesi günü başladı; yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen okullarının yolunu tuttu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan yeni genelgeyle bu yıl sınıflarda hem öğrenciler hem öğretmenler için köklü kurallar devreye girdi. Öğretmenlere önlük zorunluluğundan veli ziyaretlerine, kantin yasaklarından sınav uygulamalarına kadar birçok yenilik bu sene ilk kez uygulanacak.
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Yeni eğitim yılının teması 'Mayamız Birlik, İlk Dersimiz Kardeşlik' olarak belirlendi.
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Okul güvenliğinde bu yıl iş sıkılaştı: Kör noktalar aydınlatıldı, giriş çıkışlar kontrol altına alındı.
Veliler artık okula öylece giremeyecek: Görüşmeler yalnızca randevu sistemiyle yapılacak.
Öğretmenlere önlük zorunluluğu geldi, sınıfta telefon kullanımı hem öğrenci hem öğretmene yasaklandı.
İlkokulda yazılı sınav kalktı, kantinlerde cips ve enerji içeceği yasaklandı: Karne yerine gelişim raporu verilecek.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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