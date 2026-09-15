17 Milyon Öğrenci Ders Başı Yaptı: Okullarda Bu Yıl Uygulanacak Yepyeni Kurallar Belli Oldu

Genelgeyle birlikte okullarda 'tam anlamıyla bir güvenlik iklimi' oluşturulması hedeflendi. Okul bahçelerine 31 bin yeni güvenlik ve bahçe görevlisi kontenjanı tahsis edilirken, bazı okullarda öğrenci aramalarında kullanılmak üzere 2 bin 804 el dedektörü tedarik edildi. Emniyet ve jandarma ekipleri açılışın ilk gününden itibaren okul çevrelerinde görev aldı.

Yeni düzenlemeyle okulların giriş çıkışları kontrollü hale getirilecek, yaya ile araç trafiği birbirinden ayrılacak, güvenlik açısından risk oluşturan kör noktalar aydınlatılacak ve acil tahliye planlarının tamamlanması zorunlu kılınacak. Milli eğitim müdürlükleri bu maddelerin uygulanmasını yıl boyunca denetleyecek.