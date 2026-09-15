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17 Milyon Öğrenci Ders Başı Yaptı: Okullarda Bu Yıl Uygulanacak Yepyeni Kurallar Belli Oldu

17 Milyon Öğrenci Ders Başı Yaptı: Okullarda Bu Yıl Uygulanacak Yepyeni Kurallar Belli Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
15.09.2026 - 08:28
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Türkiye'de 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül Pazartesi günü başladı; yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen okullarının yolunu tuttu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan yeni genelgeyle bu yıl sınıflarda hem öğrenciler hem öğretmenler için köklü kurallar devreye girdi. Öğretmenlere önlük zorunluluğundan veli ziyaretlerine, kantin yasaklarından sınav uygulamalarına kadar birçok yenilik bu sene ilk kez uygulanacak. 

Kaynak: Burcu Şen / Sabah

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Yeni eğitim yılının teması 'Mayamız Birlik, İlk Dersimiz Kardeşlik' olarak belirlendi.

Yeni eğitim yılının teması 'Mayamız Birlik, İlk Dersimiz Kardeşlik' olarak belirlendi.

Okullar dün sabah saatlerinde kapılarını açtı; öğrenciler bahçelerde toplanarak İstiklal Marşı'nın ardından sınıflarına geçti. Bakanlığın dağıttığı 283 milyon 354 bin 674 ders kitabı öğrencilere ulaştırılırken, 74 binin üzerinde okulda toplam 1,2 milyon öğretmen dersbaşı yaptı.

Bu yıl anasınıfından ortaöğretimin 11. sınıfına kadar geniş bir kademede 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' üçüncü yılında uygulanacak. Bakan Yusuf Tekin, modelin merkezine 'yetkin ve erdemli insan' anlayışını koyduklarını belirterek bu yıl 'Maarifin Kalbinde Oyun' temasıyla geleneksel çocuk oyunlarına müfredatta daha fazla yer açılacağını açıkladı.

Okul güvenliğinde bu yıl iş sıkılaştı: Kör noktalar aydınlatıldı, giriş çıkışlar kontrol altına alındı.

Okul güvenliğinde bu yıl iş sıkılaştı: Kör noktalar aydınlatıldı, giriş çıkışlar kontrol altına alındı.

Genelgeyle birlikte okullarda 'tam anlamıyla bir güvenlik iklimi' oluşturulması hedeflendi. Okul bahçelerine 31 bin yeni güvenlik ve bahçe görevlisi kontenjanı tahsis edilirken, bazı okullarda öğrenci aramalarında kullanılmak üzere 2 bin 804 el dedektörü tedarik edildi. Emniyet ve jandarma ekipleri açılışın ilk gününden itibaren okul çevrelerinde görev aldı.

Yeni düzenlemeyle okulların giriş çıkışları kontrollü hale getirilecek, yaya ile araç trafiği birbirinden ayrılacak, güvenlik açısından risk oluşturan kör noktalar aydınlatılacak ve acil tahliye planlarının tamamlanması zorunlu kılınacak. Milli eğitim müdürlükleri bu maddelerin uygulanmasını yıl boyunca denetleyecek.

Veliler artık okula öylece giremeyecek: Görüşmeler yalnızca randevu sistemiyle yapılacak.

Veliler artık okula öylece giremeyecek: Görüşmeler yalnızca randevu sistemiyle yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın genelgesine göre veli görüşmeleri bundan böyle yalnızca 'Okul Randevu Sistemi' üzerinden planlanacak; randevusuz gelen ya da öğrencinin velisi olmayan kişilerin okula girişine izin verilmeyecek. Düzenlemeyle hem okul güvenliğinin hem de ders saatlerinin kesintiye uğramasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Veliler arasında 'huzursuzluğa ve ayrımcılığa yol açtığı' gerekçesiyle yıllardır tartışılan sınıf annesi uygulaması da tamamen kaldırıldı. Şube dağılımları artık veli talebiyle değil kura ya da dengeli dağıtım sistemleriyle otomatik belirlenecek, öğretmen seçiminde de veli isteği dikkate alınmayacak.

Öğretmenlere önlük zorunluluğu geldi, sınıfta telefon kullanımı hem öğrenci hem öğretmene yasaklandı.

Öğretmenlere önlük zorunluluğu geldi, sınıfta telefon kullanımı hem öğrenci hem öğretmene yasaklandı.

Bakan Yusuf Tekin imzalı genelgeyle öğretmenlerin 'kılık ve kıyafetlerinde mesleğin vakarına ve kamu hizmetinin ciddiyetine uygun hareket edeceği ve önlük giyeceği' hükme bağlandı. Uygulama birliği için hazırlanan 'Öğretmen Önlüğü Standartları Kılavuzu'nda kadın ve erkek öğretmen önlüklerinin ölçüleri tek tip hale getirildi; kural, eğitim yılı başındaki öğretmenler kurulunda tüm kadroya duyurulacak.

Sınıf içinde cep telefonu kullanımı hem öğrenciler hem de öğretmenler için yasaklandı. Ödev ve duyuruların artık WhatsApp grupları üzerinden değil resmi kanallardan iletilmesi istenirken, derslerde yalnızca bakanlığın ücretsiz dağıttığı kaynaklar kullanılacak; öğretmenlerin velilere ek kitap önermesi de yasaklandı.

İlkokulda yazılı sınav kalktı, kantinlerde cips ve enerji içeceği yasaklandı: Karne yerine gelişim raporu verilecek.

İlkokulda yazılı sınav kalktı, kantinlerde cips ve enerji içeceği yasaklandı: Karne yerine gelişim raporu verilecek.

Bakanlık, ilkokul ve ortaokullarda müfredat dışı deneme sınavlarını tamamen yasakladı; ilkokul kademesinde geleneksel yazılı sınavlar da kaldırılarak süreç odaklı bir değerlendirmeye geçildi. Öğrenciler dönem sonunda karne yerine 'gelişim raporu' alacak. 'Kayıt parası' ya da 'bağış' adı altında veliden para toplanması yasaklandı, okul dışındaki lüks mekanlarda yüksek maliyetli mezuniyet organizasyonları da yasak kapsamına alındı.

Kantinlerde de köklü bir değişikliğe gidildi: cips, kola ve enerji içeceği satışı tamamen yasaklanırken 675 üründe 'okul gıdası' logosu uygulaması başlatıldı. Öğrencileri 16-20 Kasım tarihleri arasında bir hafta süren ara tatil, ardından 25 Ocak-5 Şubat 2027'de yarıyıl tatili bekliyor; ikinci dönem 8 Şubat'ta başlayacak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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