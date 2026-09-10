Milyonlarca Öğrenciyi İlgilendiren Karar: Okul Kantinlerinde Cips, Kola ve Enerji İçeceği Satışı Yasaklandı

Yasak yalnızca içeceklerle sınırlı değil. Kızartmalar, cipsler, çikolata ve şekerlemeler, kremalı ya da çikolata dolgulu kek ve bisküviler, hamur işi ve şerbetli tatlılar, çiğ köfte ve tuzlu krakerler de kantin raflarından kalkıyor.

Ölçüt, ürünün adı değil içeriği. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Gıda Kodeks ve Yem Mevzuatı Daire Başkanı Selim Kaplan, 'Özellikle şeker, tuz ve yağ miktarı açısından belirlenen sınırları aşan ürünlerin okul kantinlerinde satışına izin verilmeyecek' ifadelerini kullandı.