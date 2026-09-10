Milyonlarca Öğrenciyi İlgilendiren Karar: Okul Kantinlerinde Cips, Kola ve Enerji İçeceği Satışı Yasaklandı
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Yeni eğitim öğretim yılı, milyonlarca öğrencinin kantin alışkanlığını baştan değiştirecek bir düzenlemeyle başlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Milli Eğitim ve Sağlık bakanlıklarıyla birlikte yürüttüğü 'Okul Gıdası Logosu' uygulaması 14 Eylül'de devreye giriyor. Enerji içeceğinden cipse, çikolatadan çiğ köfteye kadar uzanan bir liste kantin raflarından tamamen kalkıyor.
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Enerji içecekleri, gazlı ve kolalı içecekler, aromalı içecekler ve tatlandırıcı içeren tüm içecekler kantinlerde artık satılamayacak.
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Kantinde kalacak ürünler ise gramına kadar belirlendi: 30 gram kuruyemiş, 250 mililitre taze sıkılmış meyve suyu.
Öte yandan düzenlemenin okul kapılarında bitmesi istenmiyor; hedef, logolu ürünleri market raflarına da taşımak.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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