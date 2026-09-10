article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Milyonlarca Öğrenciyi İlgilendiren Karar: Okul Kantinlerinde Cips, Kola ve Enerji İçeceği Satışı Yasaklandı

Milyonlarca Öğrenciyi İlgilendiren Karar: Okul Kantinlerinde Cips, Kola ve Enerji İçeceği Satışı Yasaklandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.09.2026 - 07:16
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Yeni eğitim öğretim yılı, milyonlarca öğrencinin kantin alışkanlığını baştan değiştirecek bir düzenlemeyle başlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Milli Eğitim ve Sağlık bakanlıklarıyla birlikte yürüttüğü 'Okul Gıdası Logosu' uygulaması 14 Eylül'de devreye giriyor. Enerji içeceğinden cipse, çikolatadan çiğ köfteye kadar uzanan bir liste kantin raflarından tamamen kalkıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Enerji içecekleri, gazlı ve kolalı içecekler, aromalı içecekler ve tatlandırıcı içeren tüm içecekler kantinlerde artık satılamayacak.

Enerji içecekleri, gazlı ve kolalı içecekler, aromalı içecekler ve tatlandırıcı içeren tüm içecekler kantinlerde artık satılamayacak.

Yasak yalnızca içeceklerle sınırlı değil. Kızartmalar, cipsler, çikolata ve şekerlemeler, kremalı ya da çikolata dolgulu kek ve bisküviler, hamur işi ve şerbetli tatlılar, çiğ köfte ve tuzlu krakerler de kantin raflarından kalkıyor. 

Ölçüt, ürünün adı değil içeriği. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Gıda Kodeks ve Yem Mevzuatı Daire Başkanı Selim Kaplan, 'Özellikle şeker, tuz ve yağ miktarı açısından belirlenen sınırları aşan ürünlerin okul kantinlerinde satışına izin verilmeyecek' ifadelerini kullandı.

Kantinde kalacak ürünler ise gramına kadar belirlendi: 30 gram kuruyemiş, 250 mililitre taze sıkılmış meyve suyu.

Kantinde kalacak ürünler ise gramına kadar belirlendi: 30 gram kuruyemiş, 250 mililitre taze sıkılmış meyve suyu.

Yeni listeye göre kantinlerde mevsimine uygun taze meyveler ve çiğ sebzeler satılabilecek. Kuru meyve ve tuzsuz kuruyemiş en fazla 30 gramlık porsiyonlarla, taze sıkılmış meyve ve sebze suyu ise en fazla 250 mililitre olarak sunulacak.

Süt, yoğurt, ayran, peynir ve yumurta serbest ürünler arasında. Ekmek tarafında tam buğday ekmeği öne çıkıyor. İçme suyu ve doğal mineralli suyun yanına şekersiz sakız da eklenmiş durumda.

Türk Böbrek Vakfı'ndan diyetisyen Gökçen Efe Aydın, çocukluk çağında kazanılan beslenme alışkanlığının ileri yaşlardaki obezite ve böbrek hastalıkları riskiyle doğrudan ilişkili olduğunu vurguladı.

Öte yandan düzenlemenin okul kapılarında bitmesi istenmiyor; hedef, logolu ürünleri market raflarına da taşımak.

Öte yandan düzenlemenin okul kapılarında bitmesi istenmiyor; hedef, logolu ürünleri market raflarına da taşımak.

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, Okul Gıdası Logosu taşıyan ürünlerin yalnızca okul kantinlerinde değil, marketlerde de yaygınlaşmasının önemli olduğunu belirtti. Böylece çocuğun okulda karşılaşmadığı ürünle eve döndüğünde karşılaşması engellenmiş olacak.

Paralel bir adım da tam buğday unu için atılıyor. Yaygınlaştırma kampanyası Konya'da başlayacak, ardından ülke geneline yayılacak.

İçme sütlerine ilişkin tebliğde de değişiklik hazırlanıyor: şeker miktarı azaltılacak, yapay aroma vericilerin yerini doğal olanlar alacak. Uygulamanın 14 Eylül'de yürürlüğe girmesiyle birlikte kantin işletmecilerinin raf düzenini baştan kurması bekleniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın