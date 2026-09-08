Yeni Eğitim Öğretim Döneminde İstanbul'daki Okulların Kantin Fiyatları Belli Oldu
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Yeni eğitim-öğretim yılının önümüzdeki pazartesi günü başlamasıyla birlikte milyonlarca öğrenci sıralardaki yerini alacak. Okulların açılmasına sayılı günler kala, velilerin ve öğrencilerin merakla beklediği kantin fiyat tarifesi netleşti. Açıklanan yeni tarifeye göre İstanbul'da geçen yıl 90 liradan satılan bir tost bu yıl 100 liraya yükseldi. Bir ayran ile birlikte menü fiyatı 130 lirayı buldu.
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Simit 30 Poğaça 35
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Okul yemekleri de zamlandı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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