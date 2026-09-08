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Yeni Eğitim Öğretim Döneminde İstanbul'daki Okulların Kantin Fiyatları Belli Oldu

Yeni Eğitim Öğretim Döneminde İstanbul'daki Okulların Kantin Fiyatları Belli Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
08.09.2026 - 12:21
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Yeni eğitim-öğretim yılının önümüzdeki pazartesi günü başlamasıyla birlikte milyonlarca öğrenci sıralardaki yerini alacak. Okulların açılmasına sayılı günler kala, velilerin ve öğrencilerin merakla beklediği kantin fiyat tarifesi netleşti. Açıklanan yeni tarifeye göre İstanbul'da geçen yıl 90 liradan satılan bir tost bu yıl 100 liraya yükseldi. Bir ayran ile birlikte menü fiyatı 130 lirayı buldu.

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Simit 30 Poğaça 35

Simit 30 Poğaça 35

Hamur işi ürünlerde ise simit 30 lira, açma ve poğaça 35 lira olarak belirlenirken; öğle yemeklerinin vazgeçilmezi tavuk döner 145 liradan satışa sunulacak. Günlük tüketimde öne çıkan yarım litrelik su 15 lira, bir bardak çay ise 25 lira oldu.

Okul yemekleri de zamlandı.

Okul yemekleri de zamlandı.

Kantin ürünlerinin yanı sıra okullarda sunulan tabldot yemek ücretleri de yeniden düzenlendi. Yeni dönemde öğrencilere sunulacak üç çeşit tabldot yemeğin fiyatı 245 lira, dört çeşit yemeğin fiyatı ise 285 lira olarak uygulanacak.

Fiyat artışlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan İstanbul Kantinciler Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu, bu yıl cüzi bir zam yaptıklarını vurguladı. Kantinci esnafı olarak enflasyonla mücadeleye destek verdiklerini belirten Osmanoğlu, genel toplamdaki artış oranını yüzde 6,8 seviyesinde tuttuklarını ifade etti.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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