TMSF Bir Şirketi 455 Bin TL’den Satışa Çıkardı
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), FETÖ soruşturması kapsamında el konulan bir şirket için yeni bir ihale süreci başlattı. TMSF, Sürat Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi'nin tamamına karşılık gelen payları satışa çıkardığını duyurdu. Şirket için belirlenen muhammen bedel 455 bin lira olarak açıklandı. İşte ihale takviminin ve satış sürecinin detayları.
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TMSF duyurdu: Şirket 455 bin liradan satışa çıkarıldı.
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İhale tarihi ve detaylar açıklandı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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