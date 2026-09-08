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Ekonomi
TMSF Bir Şirketi 455 Bin TL’den Satışa Çıkardı

TMSF Bir Şirketi 455 Bin TL’den Satışa Çıkardı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
08.09.2026 - 11:21
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), FETÖ soruşturması kapsamında el konulan bir şirket için yeni bir ihale süreci başlattı. TMSF, Sürat Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi'nin tamamına karşılık gelen payları satışa çıkardığını duyurdu. Şirket için belirlenen muhammen bedel 455 bin lira olarak açıklandı. İşte ihale takviminin ve satış sürecinin detayları.

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TMSF duyurdu: Şirket 455 bin liradan satışa çıkarıldı.

TMSF duyurdu: Şirket 455 bin liradan satışa çıkarıldı.

TMSF tarafından yapılan resmi duyuruya göre, FETÖ soruşturması kapsamında el konulan Sürat Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi'nin tüm hisseleri satışa çıkarıldı. Fon, bu tür şirketleri kayyum yönetimine aldıktan sonra genellikle ihale yoluyla elden çıkarma yoluna gidiyor; Sürat Sigorta için de aynı yöntem uygulanacak.

İhalede şirket için biçilen muhammen bedel 455 bin lira olarak belirlendi. Bu tutar, satışa konu olan payların başlangıç değerini oluşturuyor ve ihaleye katılacak yatırımcılar için referans niteliği taşıyor.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, yıllardır FETÖ bağlantılı yapılanmalara el konulan onlarca şirket ve varlığı kayyum yönetimine alıp ekonomiye yeniden kazandırma sürecini yürütüyor. Bu kapsamda küçük ölçekli aracılık şirketlerinden büyük sanayi kuruluşlarına kadar geniş bir yelpazede satış ve ihale süreçleri devam ediyor.

TMSF'nin bu tür satışları genellikle kapalı teklif usulüyle başlatıp, ardından açık artırmaya taşıdığı biliniyor. Sürat Sigorta ihalesinde de sürecin aynı şekilde ilerlemesi bekleniyor.

İhale tarihi ve detaylar açıklandı.

İhale tarihi ve detaylar açıklandı.

Sürece katılmak isteyen yatırımcıların kapalı teklif zarflarını 6 Ekim 2026 tarihinde saat 16.30'a kadar TMSF'ye teslim etmesi gerekiyor. Bu tarihten sonra gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacak.

Teslim alınan zarflar, 7 Ekim 2026 tarihinde yatırımcılar ve yasal temsilcilerinin huzurunda açılacak. Şartları sağlayan teklif sahipleri, bu aşamanın ardından açık artırmaya davet edilecek.

TMSF'nin belirlediği koşullar kapsamında ihaleyi kazanan tarafın yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesinin ardından satış işlemleri resmi olarak tamamlanmış olacak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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