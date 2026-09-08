TMSF Bir Şirketi 455 Bin TL’den Satışa Çıkardı

TMSF tarafından yapılan resmi duyuruya göre, FETÖ soruşturması kapsamında el konulan Sürat Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi'nin tüm hisseleri satışa çıkarıldı. Fon, bu tür şirketleri kayyum yönetimine aldıktan sonra genellikle ihale yoluyla elden çıkarma yoluna gidiyor; Sürat Sigorta için de aynı yöntem uygulanacak.

İhalede şirket için biçilen muhammen bedel 455 bin lira olarak belirlendi. Bu tutar, satışa konu olan payların başlangıç değerini oluşturuyor ve ihaleye katılacak yatırımcılar için referans niteliği taşıyor.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, yıllardır FETÖ bağlantılı yapılanmalara el konulan onlarca şirket ve varlığı kayyum yönetimine alıp ekonomiye yeniden kazandırma sürecini yürütüyor. Bu kapsamda küçük ölçekli aracılık şirketlerinden büyük sanayi kuruluşlarına kadar geniş bir yelpazede satış ve ihale süreçleri devam ediyor.

TMSF'nin bu tür satışları genellikle kapalı teklif usulüyle başlatıp, ardından açık artırmaya taşıdığı biliniyor. Sürat Sigorta ihalesinde de sürecin aynı şekilde ilerlemesi bekleniyor.