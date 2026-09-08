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Tarih Belli Oldu: Milyonlarca Emekliye Yeni Destekler Geliyor

Tarih Belli Oldu: Milyonlarca Emekliye Yeni Destekler Geliyor

SGK Emekli Zammı Emekli Maaşı
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
08.09.2026 - 11:04
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Milyonlarca emekli, yeni yılın ilk ayında hesabına yansıyacak zammı gözden geçirirken gündeme yeni bir başlık daha eklendi. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, canlı yayında dikkat çeken bir bilgi paylaştı. Atik'e göre iktidar, emeklileri ilgilendiren yeni bir çalışmayı 2027'ye taşımak için kolları sıvadı. Buna göre önümüzdeki yıl, farklı başlıklar altında art arda gelecek desteklerle emekliler için 'müjdeler yılı' olabilir.

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Tarih belli oldu: Emeklilere yeni destekler geliyor.

Tarih belli oldu: Emeklilere yeni destekler geliyor.

Canlı yayında açıklamalarda bulunan Fatih Atik, emeklilerle ilgili hazırlıkların sürdüğünü belirterek, 'Emeklilerle ilgili yeni açılımlar yapılacak 2027 ile beraber. Emeklilere farklı isimler altında desteklemeler gelecek. Burada da rahatlamalar olacak' dedi.

Bu açıklama, halihazırda Ocak zammını bekleyen milyonlarca emekli için ayrı bir gündem maddesi oluşturdu.

Atik'in sözlerine göre gündemdeki adımlar sadece maaş zammıyla sınırlı kalmayacak. Bu kapsamda halihazırda uzatılan 'Yarısı Bizden' kampanyası ile kiralık konut projelerinin de emeklilere yönelik yeni uygulamalarla birlikte anılacağı ifade edildi.

Uzmanlar, emekli aylığındaki artışın yalnızca enflasyona bağlı hesaplamayla sınırlı kalmasının uzun süredir eleştirildiğini, bu nedenle hükümetin ek destek arayışına girdiğini belirtti.

Seçim tarihi ve anayasa sinyali bir arada geldi.

Seçim tarihi ve anayasa sinyali bir arada geldi.

Fatih Atik, açıklamalarında yalnızca emekli gündemine değil, siyasi takvime de değindi. Seçimlerin 2027 Kasım ayında yapılabileceğini aktaran Atik, iktidarın attığı her adımın planlı bir sürecin parçası olduğunu vurguladı: 'O zamana kadar çok su akacak. İktidar bunların hepsini düşünerek hareket ediyor. Planlı bir süreç var.'

Anayasa değişikliği ihtimaline dair de konuşan Atik, bugün itibarıyla resmi bir gündemin bulunmadığını ancak 'Terörsüz Türkiye' sürecinde istenen noktaya gelinmesi halinde konunun yeniden masaya yatırılabileceğini söyledi. 

Atik, seçime giden yolda yolsuzluk soruşturmalarının da kritik bir gündem maddesi olacağını sözlerine ekledi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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