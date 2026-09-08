Tarih Belli Oldu: Milyonlarca Emekliye Yeni Destekler Geliyor

Fatih Atik, açıklamalarında yalnızca emekli gündemine değil, siyasi takvime de değindi. Seçimlerin 2027 Kasım ayında yapılabileceğini aktaran Atik, iktidarın attığı her adımın planlı bir sürecin parçası olduğunu vurguladı: 'O zamana kadar çok su akacak. İktidar bunların hepsini düşünerek hareket ediyor. Planlı bir süreç var.'

Anayasa değişikliği ihtimaline dair de konuşan Atik, bugün itibarıyla resmi bir gündemin bulunmadığını ancak 'Terörsüz Türkiye' sürecinde istenen noktaya gelinmesi halinde konunun yeniden masaya yatırılabileceğini söyledi.

Atik, seçime giden yolda yolsuzluk soruşturmalarının da kritik bir gündem maddesi olacağını sözlerine ekledi.