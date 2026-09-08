Tarih Belli Oldu: Milyonlarca Emekliye Yeni Destekler Geliyor
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Milyonlarca emekli, yeni yılın ilk ayında hesabına yansıyacak zammı gözden geçirirken gündeme yeni bir başlık daha eklendi. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, canlı yayında dikkat çeken bir bilgi paylaştı. Atik'e göre iktidar, emeklileri ilgilendiren yeni bir çalışmayı 2027'ye taşımak için kolları sıvadı. Buna göre önümüzdeki yıl, farklı başlıklar altında art arda gelecek desteklerle emekliler için 'müjdeler yılı' olabilir.
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Tarih belli oldu: Emeklilere yeni destekler geliyor.
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Seçim tarihi ve anayasa sinyali bir arada geldi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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