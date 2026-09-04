2027 Ocak Memur ve Emekli Zammı İçin 4 Farklı Senaryo
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Yaklaşık 20 milyon memur ve emeklinin gözü kulağı önümüzdeki dönemde yapılacak maaş düzenlemelerine çevrilmiş durumda. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Temmuz ve Ağustos ayı enflasyon verilerini duyurmasıyla birlikte, 2027 yılı Ocak ayı maaş artışlarına baz oluşturacak ilk iki aylık tablo ortaya çıktı. Yeni maaşlar için masada 4 farklı zam senaryosu belli oldu.
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Emekli maaşı ne kadar olacak?
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Emekli ve memur için masadaki 4 zam senaryosu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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