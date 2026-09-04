2027 Ocak Memur ve Emekli Zammı İçin 4 Farklı Senaryo

Zam masasındaki 4 farklı maaş tablosu şöyle:

1. Senaryo Merkez Bankası Yıl Sonu Enflasyon Tahmini: 6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 8,7 seviyesinde kalırsa, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 8,7 oranında zam alacak. Memur ve memur emeklilerinde ise yüzde 1,59’luk enflasyon farkıyla toplam zam oranı yüzde 6,67 olarak hesaplanıyor. Bu senaryoda en düşük memur maaşı 74 bin 908 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı 33 bin 630 liraya ve SSK/Bağ-Kur en düşük emekli aylığı 25 bin 601 liraya yükselecek.

2. Senaryo Piyasa Katılımcıları Anketi Tahmini: Yıl sonu enflasyonunun yüzde 29,43 olması durumunda, 6 aylık enflasyon yüzde 9,91’e ulaşacak. Bu ihtimalde SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 9,91; memur zammı ise yüzde 2,72 enflasyon farkı ilavesiyle yüzde 7,86 olacak. Tablo gerçekleşirse en düşük memur maaşı 75 bin 744 lira, en düşük memur emeklisi aylığı 34 bin 5 lira ve en düşük SSK/Bağ-Kur aylığı 25 bin 886 lira seviyesini görecek.

3. Senaryo AA Finans Anketi Tahmini: Ekonomistlerin yıl sonu beklentisine göre 6 aylık enflasyon yüzde 9,97 olarak öngörülüyor. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 9,97; memur ve memur emeklileri ise yüzde 2,78 fark ile toplam yüzde 7,91 zam hakkı kazanacak. En düşük memur maaşının 75 bin 779 liraya, memur emeklisi aylığının 34 bin 21 liraya, SSK/Bağ-Kur en düşük aylığının ise 25 bin 900 liraya çıkması bekleniyor.

4. Senaryo Finansal Kurumlar Birliği Tahmini: En yüksek beklentiyi sunan bu tahmine göre 6 aylık enflasyon yüzde 10,8’e çıkacak. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 10,8 olurken; memur ve memur emeklileri yüzde 3,5 enflasyon farkıyla birlikte yüzde 8,73 oranında zam alacak. Böylece en düşük memur maaşı 76 bin 355 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı 34 bin 279 liraya ve SSK/Bağ-Kur en düşük aylığı 26 bin 96 liraya kadar ulaşabilecek.