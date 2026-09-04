Son Halini Paylaştı: Cem Yılmaz'dan "Kulak Çizgisi Kalp Krizi Habercisi" Goygoyu

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki evinde geçen günlerde kalp krizi geçirdi. Göğüs ve kalp ağrısıyla sağlık ekiplerine haber veren Cem Yılmaz, ilk müdahelenin ardından ÇOMÜ Hastanesinde sevk edilerek burada anjiyo oldu.

Cem Yılmaz’ın geçirdiği kalp krizinin ardından “Kulak çizgisi kalp krizi habercisi” iddiaları ortaya atıldı. Kulak memesindeki çizginin derinleşmesinin kalp hastalığına davetiye çıkardığı iddia edilirken pek çok hekim, yapılan yorumları sert dille yalanladı.

Taburcu olan ve sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayan Cem Yılmaz, Instagram hesabından bir paylaşım yaparak ‘kulak çizgisi’ yorumlarını tiye aldı.