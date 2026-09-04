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Son Halini Paylaştı: Cem Yılmaz'dan "Kulak Çizgisi Kalp Krizi Habercisi" Goygoyu

Son Halini Paylaştı: Cem Yılmaz'dan "Kulak Çizgisi Kalp Krizi Habercisi" Goygoyu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
04.09.2026 - 14:05
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Çanakkale’de geçirdiği kalp krizi sonucu anjiyo olan ünlü komedyen Cem Yılmaz, Instagram hesabından paylaşım aldı. “Kulak memesindeki çizgi kalp krizi habercisi” yorumlarını tiye alan Yılmaz, “Bariz bir böbrek yetmezliği kulağı yakınlaştırınca çıkıyor” dedi.

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Cem Yılmaz'dan yeni paylaşımlar.

Cem Yılmaz'dan yeni paylaşımlar.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki evinde geçen günlerde kalp krizi geçirdi. Göğüs ve kalp ağrısıyla sağlık ekiplerine haber veren Cem Yılmaz, ilk müdahelenin ardından ÇOMÜ Hastanesinde sevk edilerek burada anjiyo oldu.

Cem Yılmaz’ın geçirdiği kalp krizinin ardından “Kulak çizgisi kalp krizi habercisi” iddiaları ortaya atıldı. Kulak memesindeki çizginin derinleşmesinin kalp hastalığına davetiye çıkardığı iddia edilirken pek çok hekim, yapılan yorumları sert dille yalanladı.

Taburcu olan ve sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayan Cem Yılmaz, Instagram hesabından bir paylaşım yaparak ‘kulak çizgisi’ yorumlarını tiye aldı.

Cem Yılmaz'dan "Kulak çizgisi kalp krizi habercisi" goygoyu.

Cem Yılmaz'dan "Kulak çizgisi kalp krizi habercisi" goygoyu.

Cem Yılmaz, son paylaşımında kulağının fotoğrafını paylaşarak 'Bariz bir böbrek yetmezliği kulağı yakınlaştırınca çıkıyor.Nasıl görmedim🌹🧿 lütfen hepimiz daha dikkatli ve bilinçli olalım…Hayatı yakınsayalım 👌🏻 (pinch zoom)' notunu düştü.

Son halini paylaşan Cem Yılmaz, "Evet sigarayı bıraktım, kiloyu verdim..."

Son halini paylaşan Cem Yılmaz, "Evet sigarayı bıraktım, kiloyu verdim..."

Cem Yılmaz'ın paylaşımı şöyle:

'Evet sigarayı bıraktım, kiloyu verdim... İstediğiniz her şeyi yaptım sıra toplumda. Bakalım toplum da benim dileklerimi yerine getirecek mi? Evet toplum söz sende :)) Allah'a şükür sağlığım iyi. Tekrar emeği, dileği ile destek olan her sevenime teşekkür ederim….Beni yine kurtardınız ❤️ 1 haftadır kalbine damarına baktırmayan kaldıysa baktırsın…Damar çok önemli ❤️🧿'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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