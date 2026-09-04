Son Halini Paylaştı: Cem Yılmaz'dan "Kulak Çizgisi Kalp Krizi Habercisi" Goygoyu
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Çanakkale’de geçirdiği kalp krizi sonucu anjiyo olan ünlü komedyen Cem Yılmaz, Instagram hesabından paylaşım aldı. “Kulak memesindeki çizgi kalp krizi habercisi” yorumlarını tiye alan Yılmaz, “Bariz bir böbrek yetmezliği kulağı yakınlaştırınca çıkıyor” dedi.
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Cem Yılmaz'dan yeni paylaşımlar.
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Cem Yılmaz'dan "Kulak çizgisi kalp krizi habercisi" goygoyu.
Son halini paylaşan Cem Yılmaz, "Evet sigarayı bıraktım, kiloyu verdim..."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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