Telefonunuza Bu Mesaj Geldiyse Dikkat: Avukatlara Dev Operasyon

Ağlarına düşürmek istedikleri kişilere 'Hakkınızda haciz işlemi başlatıldı', 'Uzlaşma sürecini kaçırdınız' ya da 'Borcunuz yasal takibe düştü' şeklinde gerçeğe aykırı kısa mesajlar gönderen şüphelilerin, bu yolla haksız kazanç ve baskı ortamı oluşturdukları saptandı. Adrese teslim mesajlarla paniğe kapılan çok sayıda kişinin durumu adli mercilere bildirmesiyle genişletilen incelemelerde, yasa dışı panel ağını kuran ve bu mekanizmadan gelir sağlayan 10 ana şüpheli hakkında daha önce kamu davası açılmıştı.

Baskın yapılan 39 hukuk bürosunda ele geçirilen dijital materyaller, bilgisayarlar ve hard diskler kopyalanarak incelemeye alındı. Siber uzmanların yapacağı teknik analizlerle, yasa dışı sistemlerden kaç vatandaşın bilgisinin çekildiği ve bu verilerin ne kadar süreyle kullanıldığı netleşecek.