Telefonunuza Bu Mesaj Geldiyse Dikkat: Avukatlara Dev Operasyon
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Yasa dışı yollarla ele geçirilen kişisel verileri para karşılığında satın alıp vatandaşları mağdur ettiği belirlenen hukuk bürolarına yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda yürütülen dosya kapsamında, vatandaşların hassas bilgilerini kullanan 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerle bağlantılı 39 ayrı avukatlık bürosunda eş zamanlı arama gerçekleştirildi.
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Panelden herkesin bilgilerine ulaşmışlar.
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Bu mesajları alanlar dikkat! "Hakkınızda haciz işlemi başlatıldı."
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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