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Telefonunuza Bu Mesaj Geldiyse Dikkat: Avukatlara Dev Operasyon

Telefonunuza Bu Mesaj Geldiyse Dikkat: Avukatlara Dev Operasyon

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
04.09.2026 - 12:15
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Yasa dışı yollarla ele geçirilen kişisel verileri para karşılığında satın alıp vatandaşları mağdur ettiği belirlenen hukuk bürolarına yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda yürütülen dosya kapsamında, vatandaşların hassas bilgilerini kullanan 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerle bağlantılı 39 ayrı avukatlık bürosunda eş zamanlı arama gerçekleştirildi.

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Panelden herkesin bilgilerine ulaşmışlar.

Panelden herkesin bilgilerine ulaşmışlar.

Vatandaşların kişisel bilgilerine yasa dışı yollarla ulaşarak sahte haciz ve yasal takip mesajları gönderdikleri belirlenen avukatlara yönelik geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

Soruşturmanın detayları, vatandaşların cep telefonlarına gelen korkutucu mesajların arkasındaki organize yapıyı da gün yüzüne çıkardı. Şüphelilerin, kamuoyunda 'panel' olarak bilinen ve kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde sorgulandığı yasa dışı sistemleri abonelik yöntemiyle kiraladıkları tespit edildi. Aralarında hiçbir hukuki bağ bulunmayan kişilerin TC kimlik numaraları, adres ve iletişim verilerine bu sistemler üzerinden erişen bazı avukatların, sistemdeki bilgileri adeta bir tehdit unsuru olarak kullandığı belirlendi.

Bu mesajları alanlar dikkat! "Hakkınızda haciz işlemi başlatıldı."

Bu mesajları alanlar dikkat! "Hakkınızda haciz işlemi başlatıldı."

Ağlarına düşürmek istedikleri kişilere 'Hakkınızda haciz işlemi başlatıldı', 'Uzlaşma sürecini kaçırdınız' ya da 'Borcunuz yasal takibe düştü' şeklinde gerçeğe aykırı kısa mesajlar gönderen şüphelilerin, bu yolla haksız kazanç ve baskı ortamı oluşturdukları saptandı. Adrese teslim mesajlarla paniğe kapılan çok sayıda kişinin durumu adli mercilere bildirmesiyle genişletilen incelemelerde, yasa dışı panel ağını kuran ve bu mekanizmadan gelir sağlayan 10 ana şüpheli hakkında daha önce kamu davası açılmıştı.

Baskın yapılan 39 hukuk bürosunda ele geçirilen dijital materyaller, bilgisayarlar ve hard diskler kopyalanarak incelemeye alındı. Siber uzmanların yapacağı teknik analizlerle, yasa dışı sistemlerden kaç vatandaşın bilgisinin çekildiği ve bu verilerin ne kadar süreyle kullanıldığı netleşecek.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:
twitter.com

'Vatandaşlarımızın mahremiyeti bizim için dokunulmazdır!

Vatandaşlarımızın kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla ele geçirilmesi, ticari bir meta hâline getirilmesi ve bu bilgiler kullanılarak vatandaşlarımızın mağdur edilmesi asla kabul edilemez. 

Bu çerçevede İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda; vatandaşlarımıza ait kişisel verilerin yasa dışı yollarla ele geçirilerek “panel” adı verilen sorgulama sistemlerinde kullanıldığı tespit edilmiştir.

Yapılan incelemelerde bu yasa dışı sistemlerin bazı hukuk bürolarına ücret karşılığında satıldığı ve abonelik sistemiyle kullandırıldığı; bazı hukuk bürolarının da herhangi bir hukuki ilişkisi bulunmayan vatandaşların kişisel bilgilerine bu sistemler üzerinden ulaşılarak “borcunuz yasal takibe düştü”, “uzlaşma sürecini kaçırdınız”, “hakkınızda haciz işlemi başlatıldı” gibi gerçeğe aykırı ifadelerle mağdur edildiği anlaşılmıştır.

Soruşturmanın ilk aşamasında yasa dışı sistemi kuran, işleten ve gelir akışında yer aldığı tespit edilen şüpheliler hakkında adli işlemler yapılarak 10 şüpheli hakkında kamu davası açılmıştır. Soruşturmanın genişletilmesiyle de yasa dışı panel sistemini kullandığına ilişkin somut deliller elde edilen 31 avukat hakkında bugün gözaltı kararı verilmiş, 39 farklı avukatlık bürosunda arama ve el koyma işlemlerine başlanmıştır.

Bu önemli soruşturmayı büyük bir titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüze ve soruşturmada görev alan tüm kamu görevlilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum.

Hukuku istismar ederek hukuksuzluk yapan hiç kimsenin yanına kâr kalmayacaktır.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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