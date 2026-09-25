Kafelerdekini Aratmayan Tarçınlı Rulo Tarifi: Cinnamon Roll Nasıl Yapılır?

Evin içini saran tarçın kokusu, fırından yeni çıkmış yumuşacık hamur ve üzerinde eriyen krema... Dünyada 'cinnamon roll' olarak bilinen tarçınlı rulo, kafelerin vitrinlerinden evlerin mutfağına taşınan en sevilen çöreklerden biri.

Üstelik sanıldığı kadar zor değil. Biraz sabır ve iki kez mayalama ile kafelerdekini aratmayan tarçınlı ruloları evde de hazırlayabilirsiniz.

İşte adım adım cinnamon roll tarifi.