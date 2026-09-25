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Kafelerdekini Aratmayan Tarçınlı Rulo Tarifi: Cinnamon Roll Nasıl Yapılır?

Kafelerdekini Aratmayan Tarçınlı Rulo Tarifi: Cinnamon Roll Nasıl Yapılır?

İnci Öztürk
İnci Öztürk - Yaşam Editörü
25.09.2026 - 10:03
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Evin içini saran tarçın kokusu, fırından yeni çıkmış yumuşacık hamur ve üzerinde eriyen krema... Dünyada 'cinnamon roll' olarak bilinen tarçınlı rulo, kafelerin vitrinlerinden evlerin mutfağına taşınan en sevilen çöreklerden biri.

Üstelik sanıldığı kadar zor değil. Biraz sabır ve iki kez mayalama ile kafelerdekini aratmayan tarçınlı ruloları evde de hazırlayabilirsiniz. 

İşte adım adım cinnamon roll tarifi.

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Cinnamon Roll Malzemeleri

Cinnamon Roll Malzemeleri

Hamur için malzemeler

  • 1 su bardağı ılık süt

  • Yarım su bardağı toz şeker

  • 1 paket kuru maya

  • 2 yumurta

  • 3 yemek kaşığı oda sıcaklığında tereyağı

  • 4 su bardağı un

Ilık süt, toz şeker ve mayayı bir kapta karıştırın. Yumurtaları ve tereyağını ekledikten sonra unu azar azar ilave ederek hamuru yaklaşık 15 dakika yoğurun.

Hamurun üzerini kapatıp ılık bir yerde 1 saat kadar mayalanmaya bırakın. Sütün sıcak değil ılık olması önemli; aksi hâlde maya ölebiliyor. Hamur elinize yapışıyorsa bir miktar daha un ekleyebilirsiniz.

Cinnamon Roll Nasıl Yapılır?

Cinnamon Roll Nasıl Yapılır?

İç harç için malzemeler

  • 1 su bardağı toz şeker

  • yemek kaşığı tarçın

  • 3 yemek kaşığı oda sıcaklığında tereyağı

Mayalanan hamuru yağlanmış tezgâhta dikdörtgen şeklinde açın. Yüzeyine yumuşak tereyağını sürün, ardından şeker ve tarçını eşit şekilde serpin. Dilerseniz harca ince kıyılmış ceviz ya da fındık da ekleyebilirsiniz.

Hamuru kalın bir rulo hâlinde sarın ve 2-3 parmak genişliğinde dilimleyin. Ruloyu çok sıkı sarmayın; hamurun pişerken kabarması için alana ihtiyacı var. Dilimleri aralarında boşluk bırakarak tepsiye dizin, üzerini bir bezle örtüp 20 dakika daha mayalandırın.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üzerleri kızarana kadar 20-25 dakika pişirin.

Geldik Servis Kısmına!

Geldik Servis Kısmına!

Krema için malzemeler

  • 4 yemek kaşığı labne peyniri

  • 3 yemek kaşığı oda sıcaklığında tereyağı

  • 1 paket vanilin

  • 6 yemek kaşığı pudra şekeri

Tüm malzemeleri pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın. Rulolar fırından çıkıp hafifçe ılındığında kremayı üzerlerine sürün. Sıcakken sürerseniz krema eriyip akabilir.

Tarif yaklaşık 10 adet çıkarıyor. Kahvaltıda ya da bir fincan kahveyle ikindi saatlerinde servis edebilirsiniz. Ağzı kapalı bir kapta saklanan rulolar ertesi gün de yumuşaklığını koruyor. 

Afiyet olsun! 😋

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Yaşam Editörü
Yazmaya olan ilgimi profesyonel bir şekilde Onedio'da sürdürüyorum. SEO içerikleriyle bilgilendirici haberler sunuyor, ilgi çekici konularda içerik üretmeye devam ediyorum.
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