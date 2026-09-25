Kafelerdekini Aratmayan Tarçınlı Rulo Tarifi: Cinnamon Roll Nasıl Yapılır?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Evin içini saran tarçın kokusu, fırından yeni çıkmış yumuşacık hamur ve üzerinde eriyen krema... Dünyada 'cinnamon roll' olarak bilinen tarçınlı rulo, kafelerin vitrinlerinden evlerin mutfağına taşınan en sevilen çöreklerden biri.
Üstelik sanıldığı kadar zor değil. Biraz sabır ve iki kez mayalama ile kafelerdekini aratmayan tarçınlı ruloları evde de hazırlayabilirsiniz.
İşte adım adım cinnamon roll tarifi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cinnamon Roll Malzemeleri
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cinnamon Roll Nasıl Yapılır?
Geldik Servis Kısmına!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yazmaya olan ilgimi profesyonel bir şekilde Onedio'da sürdürüyorum. SEO içerikleriyle bilgilendirici haberler sunuyor, ilgi çekici konularda içerik üretmeye devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın