Sade Sevmeyenler İçin 10 Sütlü Kahve Tarifi

Kahveyi koyu ve acı içenlere saygımız sonsuz ama biz bugün buraya ipeksi köpüklere, bol süte ve yumuşacık lezzetlere aşık olanlar için toplandık! Bu vesileyle 'Kahvecilerde kahveye dünya kadar para döküyorum!' devrini de kapatıyoruz. Philips Café Aromis 8000 Serisi tam otomatik kahve makinesinin tek tuşla hazırladığı o efsanevi tarifleri evde yapıyoruz.