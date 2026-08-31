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Sade Sevmeyenler İçin 10 Sütlü Kahve Tarifi

etiket Sade Sevmeyenler İçin 10 Sütlü Kahve Tarifi

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
31.08.2026 - 11:51
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Kahveyi koyu ve acı içenlere saygımız sonsuz ama biz bugün buraya ipeksi köpüklere, bol süte ve yumuşacık lezzetlere aşık olanlar için toplandık! Bu vesileyle 'Kahvecilerde kahveye dünya kadar para döküyorum!' devrini de kapatıyoruz. Philips Café Aromis 8000 Serisi tam otomatik kahve makinesinin tek tuşla hazırladığı o efsanevi tarifleri evde yapıyoruz.

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1. Klasik Caffe Latte

1. Klasik Caffe Latte

'Güne yumuşacık bir başlangıç yapmak istiyorum, beni yormasın' diyenlerin değişmez favorisi.

Malzemeler: 1 shot Espresso (Café Aromis'ten), 150 ml sıcak süt, hafif süt köpüğü.

Nasıl yapılır? Fincanınızı makinenin altına koyun. Philips Café Aromis ekranından 'Latte' seçeneğini seçin. LatteGo Pro sistemi kahve çekirdeklerinizi taze taze öğütürken, bir yandan da sütünüzü ideal sıcaklıkta köpürterek bardağa aktarır. Önce sıcak süt ve incecik köpük, ardından üzerine süzülen espresso ile lanteniz saniyeler içinde hazır!

2. Bol Köpüklü Cappuccino

2. Bol Köpüklü Cappuccino

'Kahve içtiğimi bıyıklarımda kalan o devasa köpükten anlamalıyım!' diyenlerin kutsal içeceği.

Malzemeler: 1 shot Espresso, 100 ml süt, 100 ml yoğun süt köpüğü, isteğe göre tarçın veya kakao.

Nasıl yapılır? Makinenizin süt haznesine soğuk sütü ekleyin ve 'Cappuccino' tuşuna basın. Café Aromis, sütü yüksek hızda döndürerek krema kıvamında yoğun bir köpük hazırlar. Bardağın üçte birini kaplayan bu yoğun köpüğün üzerine taze espressoyu akıtır. Üzerine tarçın serpiştirerek kafedekilerden çok daha iyi bir sunum yakalayabilirsiniz.

3. Flat White

3. Flat White

'Sütlü olsun ama kahve tadı da arkada kaybolmasın, beni şöyle bir kendime getirsin' diyenlere.

Malzemeler: 2 shot (Double) Espresso, 120 ml kadife dokulu sıcak süt.

Nasıl yapılır? Café Aromis makinenizden kahve sertliğini en yüksek seviyeye getirerek çift shot espresso alın. Ardından makinenin süt köpürtme ayarını 'mikrodoku' yani en az gözenekli, tamamen sıvımsı kadife köpük ayarına getirin. Sıcak sütü espressonun tam ortasından dökerek kahveyle pürüzsüzce bütünleşmesini sağlayın.

4. Latte Macchiato

4. Latte Macchiato

'Önce gözüm doyacak, o üç renkli katmanı fincanda göreceğim' diyen estetik tutkunlarına.

Malzemeler: 1 shot Espresso, 180 ml bol köpüklü sıcak süt.

Nasıl yapılır? Bu tarifte sihir sıralamada gizli! Yüksek bir cam bardak seçin. Philips Café Aromis'te 'Latte Macchiato' seçeneğine basın. Makine bardağa önce yoğun ve bol köpüklü sıcak sütü doldurur. Süt ve köpük bardakta ayrışırken, makine tam ortadan espressoyu yavaşça bırakır. Sonuç: Alt katta sıcak süt, ortada kahve, en üstte ise bembeyaz bir köpük bulutu!

5. Cortado

5. Cortado

'Litrelerce süt içmek istemiyorum, espressoyu yumuşatacak kadar süt yeterli' diyen İspanyol ruhlulara.

Malzemeler: 1 shot Espresso, espressonun tam ağırlığı kadar (yaklaşık 30-40 ml) sıcak süt.

Nasıl yapılır? Küçük bir cam bardağa Café Aromis'ten taze çekilmiş tek shot espressoyu alın. Makinenin süt köpürtücüsünden çok az miktarda, köpüksüz sadece ısıtılmış sıcak süt ekleyin. Bire bir ölçüyle hazırlanan bu tarif, kahvenin asiditesini alır ve inanılmaz dengeli bir içim sunar.

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6. Iced Latte

6. Iced Latte

'Hava çok sıcak, içim kıyıldı ama kahvesiz de yapamam' diyen ferahlık arayanlara.

Malzemeler: 1 veya 2 shot Espresso, 150 ml soğuk süt, 5-6 adet buz küpü.

Nasıl yapılır? Büyük bir bardağın içerisine buz küplerini doldurun. Üzerine soğuk sütü ekleyin. Bu sırada Philips Café Aromis makinenizden taze bir espresso shot'ı alın. Sıcak espressoyu buzlu sütün üzerine yavaşça dökün. Kahvenin sütün içinde süzülüşünü izlemek bile insanı serinletmeye yetiyor!

7. Caffe Mocha

7. Caffe Mocha

'Kahve güzel ama çikolatasız bir hayat düşünemiyorum' diyen tatlı aşıklarına.

Malzemeler: 1 shot Espresso, 1 yemek kaşığı çikolata sosu (veya eritilmiş çikolata), 120 ml sıcak süt ve köpük.

Nasıl yapılır? Fincanınızın tabanına çikolata sosunu dökün. Café Aromis makinenizden taze espressonun çikolatanın üzerine akmasını sağlayın ve çikolata tamamen eriyene kadar güzelce karıştırın. Son olarak makinenin LatteGo sisteminden gelen kremsi sıcak sütü ve köpüğü bu karışımın üzerine ekleyin. Ev yapımı mutluluk!

8. Espresso Macchiato

8. Espresso Macchiato

'Sade kahve ağır geliyor ama sütle de kahveyi çok seyreltmek istemiyorum' diyen kararsızlara.

Malzemeler: 1 shot Espresso, sadece 1-2 tatlı kaşığı yoğun süt köpüğü.

Nasıl yapılır? Café Aromis'te yoğun kıvamlı bir espresso demleyin. Makinenin süt köpürtme kısmından sadece yoğun köpük üretmesini sağlayın (veya kaşıkla köpükten alın). Espressonun tam ortasına konduracağınız tek bir kaşık yoğun süt köpüğü, kahvenin sert kenarlarını törpüleyip harika bir içim sağlayacaktır.

9. Iced White Chocolate Mocha

9. Iced White Chocolate Mocha

'Kafelerin en popüler, en cool içeceğini evde yapıp hava atacağım' diyenlere.

Malzemeler: 1 shot Espresso, 2 yemek kaşığı beyaz çikolata sosu, 150 ml soğuk süt, bol buz.

Nasıl yapılır? Büyük bir bardağın dibine beyaz çikolata sosunu koyun. Üzerine makineden aldığınız sıcak espressoyu ekleyip pürüzsüz olana kadar karıştırın. Bardağı buzla doldurduktan sonra soğuk sütü ilave edin. İyice karıştırıp pipeti daldırın. Dışarıda içtiklerinize taş çıkartacak!

10. Caramel Macchiato

10. Caramel Macchiato

'Kahve dükkanlarının o meşhur, buram buram karamel kokan içeceğini evde yapamaz mıyım?' diyenlere.

Malzemeler: 1 shot Espresso, 150 ml sıcak süt, 1 yemek kaşığı karamel sosu, 1 çay kaşığı vanilya şurubu.

Nasıl yapılır? Cam bardağınızın tabanına önce vanilya şurubunu ekleyin. Philips Café Aromis'in süt köpürtücüsünü kullanarak bardağa bol köpüklü sıcak sütü doldurun. Hemen ardından makinen taze taze akan single shot espressoyu sütün tam ortasından bardağa bırakın. Kapanışı ise köpüğün üzerine zikzaklar çizerek dökeceğiniz bolca karamel sosu ile yapın. Görsel şölen hazır!

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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