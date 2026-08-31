Sade Sevmeyenler İçin 10 Sütlü Kahve Tarifi
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Kahveyi koyu ve acı içenlere saygımız sonsuz ama biz bugün buraya ipeksi köpüklere, bol süte ve yumuşacık lezzetlere aşık olanlar için toplandık! Bu vesileyle 'Kahvecilerde kahveye dünya kadar para döküyorum!' devrini de kapatıyoruz. Philips Café Aromis 8000 Serisi tam otomatik kahve makinesinin tek tuşla hazırladığı o efsanevi tarifleri evde yapıyoruz.
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1. Klasik Caffe Latte
2. Bol Köpüklü Cappuccino
3. Flat White
4. Latte Macchiato
5. Cortado
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6. Iced Latte
7. Caffe Mocha
8. Espresso Macchiato
9. Iced White Chocolate Mocha
10. Caramel Macchiato
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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