1 Reyting Alan TRT Dizisinden Feyza Civelek'in Kardeşinin Dizisine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Uzak Şehir'de iki sezondur Ecmel karakterine hayat veren Müfit Kayacan, Sibel Arna'nın programına konuk oldu. Gerçekte bembeyaz dişleri olan oyuncu, Ecmel'in sapsarı dişlerinin nasıl o hale getirildiğini anlattı. Meğer dişler makyaj ekibi tarafından özel bir kimya boyasıyla boyanıyormuş. Üstelik bu boya hiç de kolay çıkmıyor.