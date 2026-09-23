1 Reyting Alan TRT Dizisinden Feyza Civelek'in Kardeşinin Dizisine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
23 Eylül Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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NOW'ın yeni dizisi Anne Yarısı, 22 Eylül Salı akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı.
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Mariia Meryem Balta, 29 Nisan'da Esenler'deki evinden terlikleriyle çıktıktan sonra ortadan kaybolmuştu.
Uzak Şehir'in kötü karakteri Ecmel'in sarı dişlerinin sırrı ortaya çıktı.
Özge Özacar, Görkem rolüyle geniş kitlelere ulaşmadan önce birçok dizi ve filmde rol aldı.
Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir, uzun süredir neden televizyon projelerinde yer almadığını açıkladı.
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Kızılcık Şerbeti'ni kaleme alan Melis Civelek, Zeynep Gür ve Merve Göntem, yeni sezonda Anne Yarısı için de birlikte çalışıyor.
Kızılcık Şerbeti'nde Selin Türkmen'in ayrılığının ardından Çimen karakterini devralan Asena Keskinci, diziye dahil olma sürecini anlattı.
Mehmed: Fetihler Sultanı, yeni sezonun ikinci bölümünde Total'de 1,81 reytinge geriledi.
Kızılcık Şerbeti'nde dört sezon boyunca Mustafa karakterine hayat veren Emrah Altıntoprak, yeni projesiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
Melis Civelek'in yeni dizisi Anne Yarısı'nın oyuncu kadrosunda dikkat çeken bir isim yer aldı.
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İlayda Çevik, Karagül'deki Maya rolüyle tanınan ve on yılı aşkın süredir ekranlarda olan bir oyuncu.
Yasemin Ergene ve Kutsi, Doktorlar'da Ela ile Levent'e hayat vermiş ve ayrılıklarıyla izleyiciyi yıkmıştı.
A.B.İ. dizisi bu sezona kadrosunu tazeleyerek ve tartışmalı bir ayrılığın ardından girdi.
Aliye Uzunatağan, dört sezon boyunca Kızılcık Şerbeti'nde Sönmez'e hayat verdi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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