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1 Reyting Alan TRT Dizisinden Feyza Civelek'in Kardeşinin Dizisine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

1 Reyting Alan TRT Dizisinden Feyza Civelek'in Kardeşinin Dizisine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

yerli dizi Kızılcık Şerbeti Uzak Şehir
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
23.09.2026 - 17:36
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

23 Eylül Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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NOW'ın yeni dizisi Anne Yarısı, 22 Eylül Salı akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

NOW'ın yeni dizisi Anne Yarısı, 22 Eylül Salı akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Burcu Özberk ile Cihangir Ceyhan'ın başrolleri paylaştığı dizi, daha ilk bölümünde sosyal medyada konuşulmaya başladı. Yayının ardından gelen yorumlarda dikkat çekici bir ayrıntı öne çıktı. Bazı izleyiciler, dizinin hikayesini bir dönem Kanal 7'de yayınlanan Emanet'e benzetti.

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Mariia Meryem Balta, 29 Nisan'da Esenler'deki evinden terlikleriyle çıktıktan sonra ortadan kaybolmuştu.

Mariia Meryem Balta, 29 Nisan'da Esenler'deki evinden terlikleriyle çıktıktan sonra ortadan kaybolmuştu.

İstanbul Esenler'de terlikleriyle evden çıktıktan sonra aylarca haber alınamayan 29 yaşındaki Ukraynalı Mariia Meryem Balta, Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bulundu. Canlı yayında eşi Cebrail Balta ile karşı karşıya gelen üç çocuk annesi genç kadın, evden neden ayrıldığını ilk kez kendi ağzından anlattı. Eşinin kendisi hakkındaki iddialarına verdiği yanıt ve yayının ardından atılan adımlar dikkat çekti.

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Uzak Şehir'in kötü karakteri Ecmel'in sarı dişlerinin sırrı ortaya çıktı.

Uzak Şehir'in kötü karakteri Ecmel'in sarı dişlerinin sırrı ortaya çıktı.

Uzak Şehir'de iki sezondur Ecmel karakterine hayat veren Müfit Kayacan, Sibel Arna'nın programına konuk oldu. Gerçekte bembeyaz dişleri olan oyuncu, Ecmel'in sapsarı dişlerinin nasıl o hale getirildiğini anlattı. Meğer dişler makyaj ekibi tarafından özel bir kimya boyasıyla boyanıyormuş. Üstelik bu boya hiç de kolay çıkmıyor.

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Özge Özacar, Görkem rolüyle geniş kitlelere ulaşmadan önce birçok dizi ve filmde rol aldı.

Özge Özacar, Görkem rolüyle geniş kitlelere ulaşmadan önce birçok dizi ve filmde rol aldı.

Show TV'nin çarşamba akşamlarındaki iddialı yapımı Sevdan Bir Ateş'te Leyla Kızılırmak'a hayat veren Özge Özacar, yeni bölüm öncesinde Instagram hesabından izleyicilere seslendi. Kapadokya'da çekilen dizinin ekibi adına duygularını paylaşan oyuncu, gelen yorumların kendilerine güç verdiğini anlattı. Paylaşımın zamanlaması da dikkat çekti; dizi bir hafta içinde reytingini ikiye katlayarak listelerin zirvesine yerleşmişti.

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Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir, uzun süredir neden televizyon projelerinde yer almadığını açıkladı.

Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir, uzun süredir neden televizyon projelerinde yer almadığını açıkladı.

Alemin Kıralı'nda canlandırdığı Oben karakteriyle tanınan Birsu Demir, takipçilerinden gelen “Neden artık oyunculuk yapmıyorsun?” sorularına yanıt verdi. Oyunculuğu bırakmadığını vurgulayan Demir, uzun süredir televizyonda görünmemesinin kendi tercihi olmadığını söyledi ve sektörde işlerin nasıl ilerlediğine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Kızılcık Şerbeti'ni kaleme alan Melis Civelek, Zeynep Gür ve Merve Göntem, yeni sezonda Anne Yarısı için de birlikte çalışıyor.

Kızılcık Şerbeti'ni kaleme alan Melis Civelek, Zeynep Gür ve Merve Göntem, yeni sezonda Anne Yarısı için de birlikte çalışıyor.

Kızılcık Şerbeti'nin senaristleri Melis Civelek, Zeynep Gür ve Merve Göntem, yeni sezonda bir diziyi daha birlikte kaleme alıyor. Üç isim, Burcu Özberk ve Cihangir Ceyhan'ın başrollerini paylaştığı Anne Yarısı'nın 22 Eylül'de yayımlanan ilk bölümünü pasta keserek kutladı.

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Kızılcık Şerbeti'nde Selin Türkmen'in ayrılığının ardından Çimen karakterini devralan Asena Keskinci, diziye dahil olma sürecini anlattı.

Kızılcık Şerbeti'nde Selin Türkmen'in ayrılığının ardından Çimen karakterini devralan Asena Keskinci, diziye dahil olma sürecini anlattı.

Selin Türkmen'in ardından Kızılcık Şerbeti'nde Çimen karakterini devralan Asena Keskinci, diziye katılma sürecini anlattı. Diziyi kadroya girmeden önce de takip ettiğini söyleyen Keskinci, rolü aldıktan sonra Çimen'in eski sahnelerini tekrar tekrar izlediğini açıkladı. Oyuncunun yeni bölümleri herkesten önce senaryodan öğrenmesiyle ilgili yaptığı “premium paket” benzetmesi de dikkat çekti.

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Mehmed: Fetihler Sultanı, yeni sezonun ikinci bölümünde Total'de 1,81 reytinge geriledi.

Mehmed: Fetihler Sultanı, yeni sezonun ikinci bölümünde Total'de 1,81 reytinge geriledi.

Salı akşamı Tuzlu Kahve, Haysiyet, A.B.İ., Mehmed: Fetihler Sultanı ve yeni dizi Anne Yarısı aynı gece izleyici karşısına çıktı. Beş dizinin kapıştığı akşamın TİAK verileri açıklandı. Yapımlardan biri tek haftada 1 puandan fazla kaybederken, NOW'ın yeni dizisi ilk bölümüyle listeye girmeyi başardı.

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Kızılcık Şerbeti'nde dört sezon boyunca Mustafa karakterine hayat veren Emrah Altıntoprak, yeni projesiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Kızılcık Şerbeti'nde dört sezon boyunca Mustafa karakterine hayat veren Emrah Altıntoprak, yeni projesiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Kızılcık Şerbeti'nde dört sezon boyunca Mustafa'yı canlandıran Emrah Altıntoprak, yeni dizisi Aşk ve Taht için imajını değiştirdi. Saçlarını uzatan oyuncuya muhabirler eski dizisini izleyip izlemediğini de sordu. Altıntoprak hem bu soruya yanıt verdi hem de Kızılcık Şerbeti'nin kariyerindeki yerini anlattı.

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Melis Civelek'in yeni dizisi Anne Yarısı'nın oyuncu kadrosunda dikkat çeken bir isim yer aldı.

Melis Civelek'in yeni dizisi Anne Yarısı'nın oyuncu kadrosunda dikkat çeken bir isim yer aldı.

Senarist Melis Civelek'in oğlu ve Feyza Civelek'in kardeşi Ömer Nadir Civelek, yeni dizi Anne Yarısı'nın oyuncu kadrosuna dahil oldu. Daha önce yine annesinin kaleme aldığı Sandık Kokusu'nda rol alan Civelek'in Anne Yarısı'nın ilk bölümündeki performansı da izleyici karşısına çıktı.

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İlayda Çevik, Karagül'deki Maya rolüyle tanınan ve on yılı aşkın süredir ekranlarda olan bir oyuncu.

İlayda Çevik, Karagül'deki Maya rolüyle tanınan ve on yılı aşkın süredir ekranlarda olan bir oyuncu.

NOW'un bu sezon için hazırladığı Anne Yarısı, dün akşam ilk bölümüyle ekrana geldi. Burcu Özberk, Cihangir Ceyhan ve Esra Dermancıoğlu'nu buluşturan dizinin okuma provasında yer alan bir isim, izleyicileri daha ilk bölümde şaşırttı. Kadroda adı geçen ünlü oyuncunun hikayedeki yolculuğu, ekrana çıkar çıkmaz sona erdi.

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Yasemin Ergene ve Kutsi, Doktorlar'da Ela ile Levent'e hayat vermiş ve ayrılıklarıyla izleyiciyi yıkmıştı.

Yasemin Ergene ve Kutsi, Doktorlar'da Ela ile Levent'e hayat vermiş ve ayrılıklarıyla izleyiciyi yıkmıştı.

Tuzlu Kahve'nin dün akşam ekrana gelen 4. bölümü, günlerdir konuşulan o karşılaşmayı sonunda izleyiciyle buluşturdu. Doktorlar'ın unutulmaz çifti Ela ve Levent'e hayat veren Yasemin Ergene ile Kutsi, bu kez bambaşka karakterlerle aynı hastane odasında karşı karşıya geldi. Star TV'nin bölümün ardından paylaştığı kısa sahne kısa sürede yüz binlerce kez izlendi, altı da yorumla doldu.

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A.B.İ. dizisi bu sezona kadrosunu tazeleyerek ve tartışmalı bir ayrılığın ardından girdi.

A.B.İ. dizisi bu sezona kadrosunu tazeleyerek ve tartışmalı bir ayrılığın ardından girdi.

Yeni sezonun başlamasıyla birlikte ekranlarda reyting telaşı da başladı. Atv'nin geçtiğimiz sezon reyting rekorları kıran dizisi A.B.İ., bu kez düşüşe geçen izlenme oranlarıyla gündeme oturdu. Sosyal medyada dolaşan bir iddiaya göre, dizinin geleceğine dair kritik bir karar çoktan alınmış durumda; üstelik bu iddia, sezonun daha ilk haftalarında gündeme gelen ilk final söylentisi olma özelliği taşıyor.

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Aliye Uzunatağan, dört sezon boyunca Kızılcık Şerbeti'nde Sönmez'e hayat verdi.

Aliye Uzunatağan, dört sezon boyunca Kızılcık Şerbeti'nde Sönmez'e hayat verdi.

Kızılcık Şerbeti'nde dört sezon boyunca ekranlarda kalan dizinin Sönmez'i Aliye Uzunatağan, 5. sezon öncesinde dizideki yerini bırakmıştı. Dizinin yapımcısı Faruk Turgut'un aylar önce gündeme getirdiği 'ücreti beğenmedi' açıklamalarının ardından sessizliğini koruyan usta oyuncu, dün akşam katıldığı bir etkinlikte konuya dair ilk kez ağzını açtı. Uzunatağan'ın kullandığı sözler magazin gündemine damga vurdu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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